Nihtisillan keskuksessa Espoossa on valtaosa pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa havaituista koronavirustartunnoista. Keskus on pääkaupunkiseudun suurin. Siellä asuu noin 410 turvapaikanhakijaa. Kuva on syyskuulta 2017. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva