Vanhustenhoito

Tavallisesti helsinkiläinen kansanedustaja Eva Biaudet (r) käy tapaamassa 91-vuotiasta äitiään viikoittain.

He juovat kahvia, ja jos äiti jaksaa, käydään ulkona.

Yli kuukauden ajan tapaamiset ovat kuitenkin olleet kiellettyjä, sillä Biaudet’n äiti asuu hoivakodissa.

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta, että vierailut niin ikäihmisten kuin muiden riskiryhmien hoiva- ja palvelukoteihin on turvallisuussyistä toistaiseksi kielletty.

”Olemme olleet tosi surullisia, kun ei ole voitu tavata. Olen yrittänyt sitten etsiä kaikkia keinoja”, Biaudet kertoo.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina tapaamiskonteista, joissa vanhusten asumispalvelukeskuksen asukkaat voivat tavata omaisiaan.

Idea tapaamiskonteista tuli asumiskeskus Wilhelmiinalle Eva Biaudet’lta.

”Tapaamiskontti tuli ensimmäisen kerran vastaan Facebookissa. Sen jälkeen olen nähnyt niitä eri lehdissä”, Biaudet kertoo.

Myös Biaudet’n sisko vinkkasi konteista.

”Olemme seuranneet keskieurooppalaista keskustelua. Siellä tapaamisia vanhusten kanssa on ollut helpompi järjestää, kun säät ovat olleet jo pitkään lämpimiä. Keski-Euroopassa on voinut istuskella ikkunan takana, täällä se ei ole niin helppoa”, Biaudet kertoo.

Eva Biaudet’n äidillä on muistisairaus, eikä äiti aina tunnista Evaa tyttärekseen.

”Mutta hän tunnistaa, että olen hänelle rakas ja läheinen.”

Biaudet uskoo, että vierailuilla on ollut suuri merkitys.

”Muistisairas elää tosi paljon hetkessä, ja elämänlaatu tulee niistä hyvistä hetkistä. Koen, että tämä yksinäisyys on rankkaa.”

Psykologian emeritaprofessori Lea Pulkkisen mielestä sosiaaliset kohtaamiset ovat varsinkin vanhuksilla tärkein elämänlaadun aspekti.

”Tutkimusten mukaan suhteet kaikkein läheisimpiin ja tärkeimpiin ihmisiin kannattelevat sairauden keskellä. Näiden suhteiden eliminointi voi olla fyysistä kipua suurempi asia”, Pulkkinen sanoo.

Hoivakoti Wilhelmiinan pihalle tällä viikolla tulevassa tapaamiskontissa läheisen voi nähdä lasisen ikkunan läpi ja keskustelu onnistuu mikrofonien avulla.

Kontti on jaettu kahteen tilaan, ja molempiin on omat sisäänkäyntinsä. Molemmille puolille tulee pöytä ja tuoli.

”Tilat kalustetaan melko pelkistetysti, jotta ne on helppo pitää puhtaana”, kertoi Pikku Huopalahdessa sijaitsevan Wilhelmiinan toimitusjohtaja Minna Saranpää aiemmin Helsingin Sanomille.

”Ajatus ei ole täydellinen, kun ei saa mennä halaamaan tai koskettamaan, eikä vielä tiedetä, onnistuuko tämä muistisairaille”, Eva Biaudet pohtii.

Hänen mielestään tapaamiskontti kuitenkin antaa tärkeän mahdollisuuden pitää yhteyttä.

”Ainakin niille, jotka eivät ole muistisairaita, on suuri ilo saada olla fyysisesti samassa tilassa. Nähdä ja tavata läheisiään”, Biaudet sanoo.

”Yksinäisyys on tuhoisaa.”

Lea Pulkkisen mielestä idea tapaamiskonteista on hieno, sillä lasiseinän läpi toisen näkee oikeasti.

”Ilmeet ja eleet ja puheen äänensävyt, ne sisältävät niin paljon ei-kielellistä viestiä.”

Puhelinkeskustelu ei koskaan voi olla sama asia kuin kasvotusten tapaaminen.

Tapaamiskontin tilaus- ja poiskuljetuskulut maksoivat asumispalvelukeskukselle noin 2 000 euroa.

Sen lisäksi kontista maksetaan noin 300 euron kuukausivuokraa.

Ennen korona-aikaa Biaudet’n ja äidin yhteiset viikoittaiset hetket sisälsivät yleensä kahvittelua ja konvehteja.

”Meillä on usein hemmotteluhetkiä. Konvehtirasian äärellä voidaan aika pitkäänkin keskustella, että minkä konvehdin valitsen seuraavaksi. Se on hauskaa leikkiä, kun voi miettiä, että mistä tykkää.”

Karanteenin aikana on soiteltu ja kokeiltu videopuhelua.

”Se on vaikeaa. Ei ainakaan vielä tuota samaa tulosta.”

Lea Pulkkinen vahvistaa, että vanhemmat ihmiset eivät koe videopuheluita omakseen:

”Kun puhutaan digimaailmasta, niin vanhin ryhmä ei ole siihen tottunut. Se on nuorten ihmisten maailma.”

Eristyksessä eläminen on haastavaa aikaa tuhansille ja tuhansille vanhuksille ympäri Suomea.

Vaikka muita rajoituksia alettaisiinkin piakkoin purkamaan, eristys tulee luultavasti jatkumaan vanhusten ja riskiryhmäläisten osalta vielä pitkään.

Eva Biaudet on huolissaan yksinäisistä vanhuksista. Vanhuksilla ihmiskontaktit voivat muutenkin olla hyvin kapeat.

”Jos jollakin on omaisia, joita voi tavata, niin olisi tärkeää, että niitä yhteyksiä voi ylläpitää”, Biaudet sanoo.

Emeritaprofessori Lea Pulkkinen on samaa mieltä.

”Toimenpiteet, joilla voidaan saada kontaktia syntymään, ovat hirveän tärkeitä. Monella on myös tietoisuus siitä, että aikaa saattaa olla vähän jäljellä”, Pulkkinen sanoo.

Vanhoilla ihmisillä on Pulkkisen mukaan erilainen aikaperspektiivi kuin nuorilla.

”Jos ihminen on yli 80-vuotias tai pitkäaikaissairas, niin monelle kuolema on luonnollinen osa elämää ja siihen on valmistauduttu. Siksi elämänlaatu viimeisinä aikoina on hyvin tärkeää. Ja siihen vaikuttavat juuri läheiset ihmiset.”

Sekä Biaudet että Pulkkinen näkisivät mielellään erilaisia ratkaisuja, jotka voisivat helpottaa eristyksissä olevien ja heidän läheistensä kohtaamisia.

”Olisi mahtava innostaa kotona yksin asuvia sekä vanhusten kanssa töitä tekeviä ihmisiä”, Biaudet haaveilee.

”Nyt voidaan kokeilla kaikkia keinoja, joilla tuskaa voidaan lievittää”, Pulkkinen sanoo.

Tapaamiskonttiin Pulkkinen suhtautuu avoimesti.

”Senhän näkee parissa päivässä, miten se toimii. Sitten se voi levitä mihin vaan.”

Kunhan hoivakoti Wilhelmiinan pihalle saapuu lähipäivinä tapaamiskontti, Biaudet näkee jälleen äitinsä.

”Suunnitelmana on, että voisimme lasiseinän molemmin puolin valita taas suklaakonvehteja. Tämä voisi olla muistitie tuttuun ja lämpimään, mitä meillä on ollut”, Biaudet toivoo.