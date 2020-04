Komeat kalliot ovat joutuneet asukkaiden ja kiipeilijöiden välisen riidan kohteeksi Helsingin Pihlajistossa.

Rapakivenpuistossa sijaitsevat luonnontilaiset kalliot korpimetsässä alkoivat houkutella boulderoijia eli ilman lisävarusteita kiipeileviä ihmisiä puoleensa jo vuonna 2005, kertoo Helsingin kaupungin raportti. 14 vuodessa paikan suosio on kasvanut, ja kallioon on tehty Helsingin kaupungin tietojen mukaan uusia reittejä vuoden 2018 jälkeen.

Asukkaiden ja kiipeilijöiden välejä ei kuumenna itse kallio vaan se mitä kiipeilijät ovat tehneet kalliolle mahdollistaakseen kiipeämisen.

Kallion päältä on irrotettu, todennäköisesti harjaamalla, kaikki sen luonnollinen aluskasvillisuus, kertoo kaupungin raportti.

Kalliosta katoaa tämän toimenpiteen jäljiltä kaikenlaista elämää, mutta silmiinpistävintä on ollut muhkeaksi kuvaillun sammalpeitteen katoaminen. Tämä on suututtanut osan asukkaista. Sammalpeite on osoittautunut monille rakkaaksi.

Kiipeilijöiden reitin ja luonnontilaisen kallion raja. Kuva: Irja Nelimarkka/Lukijan kuva

Alueella asuva Irja Nelimarkka on ihaillut kallioita ja niiden sammalpeitettä 7-vuotiaasta saakka. Sammal oli hänen mukaan kuin suoraan satukirjan sivuilta.

Nyt kallion laelle kertynyt sadevesi valuu paljasta kalliota pitkin maahan.

”Minä sanon aina, että kallio itkee. Siltä se näyttääkin. Tämä on kuitenkin meidän kaikkien yhteistä omaisuutta.”

Sen lisäksi, että sammal on asukkaille rakas, on se myös luonnon hyvinvoinnille tärkeää. Rapakivenpuiston luonto hyötyisi sammaleesta, sillä se on eräänlainen kosteudensäätelijä: se pidättää veden valumista ja ohjaa sen kulkeutumista.

Mitä enemmän käyttäjiä alueella on, sitä suuremmat ovat myös luonnolle koituvat seuraukset. Alue on erittäin uhanalaiseksi aitokorveksi luokiteltu luontotyyppi ja riippuvainen pintavaluntana tulevasta kosteudesta, todetaan Helsingin ympäristökeskuksen raportissa.

Asia on Helsingin kaupungille hankala. Kiipeily on jokamiehenoikeus ja periaatteessa sitä saa tehdä missä vain, huomauttaa Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Sen sijaan kallion harjaaminen puhtaaksi kasvillisuudesta ei ole luvallista ilman maanomistajan, tässä tapauksessa Helsingin, lupaa.

”Kiipeily on hyvä ja järkevä harrastus, joten emme me sitä voi kieltää. Heidät on ohjattava toisiin kohteisiin, jossa sitä voi tehdä”, Nikunen sanoo.

On siis mahdollista, että kaupunki kieltää kiipeilemisen erityisesti Pihlajiston suosituilla kallioilla.

”Sitten täytyy miettiä miten sitä valvotaan. Osa ihmisistä ei piittaa kielloista, mutta kyllä se varmaan joidenkin [kiipeilyä] rajoittaisi.”

Asiaa tullaan käsittelemään Helsingin virkamiesten kesken tulevien viikkojen aikana ja asiaan pyritään löytämään jokin sopuisa ratkaisu.

Pihlajistossa on saattanut parhaimmillaan olla useita kymmeniä ihmisiä kiipeilemässä, osa jonottamassa vuoroaan.

Sammaleen poistaminen kalliosta ei ole suositeltavaa eikä kovin tavallista, kerrotaan kiipeilyliitosta.

”Jokamiehenoikeudella ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa. Laajan kasvuston poistaminen ei ole järkevää. Tavallisesti kiipeilykäyttöön etsitään sellainen kallio, missä ei ole paljon sammaletta. Sellaisia ovat yleensä etelä- ja länsikalliot”, kiipeilyliiton toiminnanjohtaja Jari Koski sanoo.

Paljaaksi harjatun kallion jatkuva käyttö estää sammaletta ja muuta kasvustoa kasvamasta takaisin. Kosken mukaan on kiipeilykallioilla on kuitenkin havaintoja siitä, että kasvillisuus palautuu takaisin muutamassa vuodessa kiipeilyn loputtua.

Suurin osa kiipeilyn harrastajista ei kuitenkaan kuulu liittoon. Kiipeilyn suosio on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Arvioidusta noin 10 000 kiipeilijän harrastajamäärästä liittoon kuuluu 4 000. Ulkokiipeily on Kosken mukaan edelleen verrattain harvinaista, suurin osa harrastajista käyttää sisähalleja.

Kiipeilyliitto ei kommentoi Pihlajiston tulehtunutta tilannetta vaan odottaa kaupungin linjausta asiaan.

”Meidän ohjenuorana ovat jokamiehenoikeudet ja niiden ylittävälle toiminnalle pitää olla maanomistajan lupa. Kiipeilyn harrastajan tulee noudattaa lakeja ja asetuksia. Jos kaupunki päättää kieltää kiipeilyn siellä niin sitten tiedotamme siitä.”

Virallinen linjaus alueen käytöstä tulisi tarpeeseen, sillä kiipeilijöiden ja asukkaiden keskustelu on ajoittain kuumentunut käsirysyksi asti.

Molemmat osapuolet ovat ottaneet toisistaan kuvia ja tämän jälkeen on väännetty kättä kuvaamisesta. Paikalle on välillä kutsuttu myös poliisi rauhoittelemaan kuumentunutta tilannetta.