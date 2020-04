Miten juhlia vappua tänä vuonna? Kokoontumisrajoitukset ovat yhä voimassa eikä Mantaakaan lakiteta Kauppatorilla. Patsas seisoo tällä hetkellä piilossa aidan takana, itsekin eristettynä muista. Vaikka kevään saapumisen juhlintaa pyritään rajoittamaan, niin ei vappua suinkaan ole peruttu. Jos toisiin ihmisiin haluaa olla turvallisesti yhteydessä, on mentävä verkkoon ja virtuaaliympäristöihin.

Verkossa on tarjolla sekä kaikille kaupunkilaisille suunnattua karnevaalitunnelmaa että opiskelijoiden ja työläisten vapputilaisuuksia. Livestriimatuista keikoista ja esityksistä moni on katsojille ilmaisia, osaan vaaditaan pääsymaksu. Useat opiskelijajärjestöt ovat siirtäneet perinteiset vappubileensä ja -silliksensä verkkoon ja perustaneet virtuaalitapahtumia jäsenilleen. Kaikille avoin Parvekevappu 2020 -tapahtuma Facebookissa alkaa jo päivällä munkkilive-lähetyksellä. Sisäministeriön ja poliisin #virtuaalivappu-kampanja on koonnut yhteen verkossa pidettäviä vapputapahtumia sekä poikkeusvappuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Vappuperinteitä voi nyt myös vähän venyttää. Jos siman teko jäi väliin, voi testata vaikkapa mielenkiintoista simaspritzer-vappudrinkkiä. Vappupäivän brunssin valmistelussa pääsee helpolla, jos käy noutamassa ravintolasta tai kahvilasta valmiiksi pakatun herkkukassin. Poikkeusoloissa juhlatunnelmaa luovat myös kodin koristelu, munkkien paisto, piknik pihalla tai parvekkeella, ylioppilaslakki tai hauska hattu sekä yhteislaulu, jolle myöskin löytyy oma verkkotapahtumansa.

HS listasi tapoja poikkeusajan vapunviettoon. Vinkeissä korostuvat tietenkin kotoilu, hyvät nettiyhteydet ja herkuttelu.

Perinteisiä vappurientoja verkossa

Mantan lakitus hoituu vappuaattona virtuaalisesti, ensimmäistä kertaa vappuhistoriassa. Havis Amandan patsaan lakituksesta vastaavat Taideyliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat, joiden poikkitieteellinen performanssi nostaa esiin myös yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kokonaisuus on toteutettu yhdessä Helsingin kaupungin ja VR-studio Zoanin kanssa. Mantan lakitus on katsottavissa 30.4. klo 17.45–18 Helsinki-kanavalla ja Virtuaalinen Helsinki -sivulla.

Vappupäivän piknik Kaivopuistossa on luonnollisesti pannassa. Sen sijaan verkossa kuullaan heti aamulla pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien vappupuheet sekä musiikkia. Ylen Radio Suomi lähettää tilaisuuden 1.5. klo 9.05 alkaen. Netistä lähetystä voi kuunnella Yle Areenasta sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) Youtube-kanavalla. Ylioppilaskunnan Laulajien perinteinen vappupäivän ulkokonsertti Kaivopuistossa nautitaan nyt uudessa muodossa samassa verkkolähetyksessä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on koonnut verkkosivulleen linkkejä tämän vuoden vapunviettoon. Opiskelijat viettävät etävappua erilaisissa verkkotapahtumissa.

Teekkarijaoston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) järjestämässä Wappulive-tapahtumassa 30.4. on esiintyjiä ja virtuaaliset teekkarilakin nostajaiset. Muita AYY:n opiskelijatapahtumia on koottu vappusivulle.

Vappulehti Julkku on ilmestynyt. Otaniemen teekkarien toimittamaa lehteä myydään verkkokaupassa.

Työväen vappuakin vietetään verkossa torikokoontumisten sijaan. SAK:n virtuaalivapussa 1.5. klo 13.30–14 on puhujina mm. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sekä SAK:n edustajiston puheenjohtaja ja Palvelualojen ammattiliiton PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen. Esiintyjänä Punatähdet-yhtye. Sdp:n virtuaalivappulähetys alkaa 1.5. klo 14 Käpylän työväentalolta. Vappupuheet ja tervehdykset kuullaan Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteeltä sekä pääministeri Sanna Marinilta. Lähetyksessä esiintyvät muusikko Tuija Rantalainen ja lastenyhtye Hevisaurus. Vasemmiston vappu -tapahtumassa 1.5. klo 12–13.30 vappupuheen pitää opetusministeri Li Andersson.

Helsingin kaupunginorkesterin perinteinen vappumatinea pidetään verkossa 1.5. klo 14–15, verkkolähetys alkaa klo 13.30. Musiikkitalon konsertti lähetetään orkesterin verkkosivulla, HKO Screen -mobiilisovelluksessa, Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä. HKO:n vappumatinean ohjelmisto on perinteinen ja kattaa monenlaista musiikkia valsseista tangoon ja schlagereista marsseihin.

We Love Helsinki -yhteisön vapputansseja ei järjestetä, mutta korvaavaa toimintaa löytyy 1.5. Vappu Lockdown Food Festival -tapahtumasta. Vappupäivän verkkotapahtumassa yritetään tavoittaa kokoontumisen tunnelmaa musiikin, ruuan ja juoman parissa. Postmodern Jukebox Watch Party soittaa jazzia, swingiä ja soulia, ja viinimaahantuoja Vindirekt järjestää virtuaalisen Vindirekt Wine Bar -viinibaarin. Ruokaisaa ohjelmaa tarjoavat eri ravintolat: kokki Topi Kairenius vetää Fat Lizard Beer & Bugs Live Tastingin, kokki Dwight Dumale esittelee filippiiniläisiä raaka-aineita, ja Peruna-ruokakirjan tekijä Sanna Mansikkamäki jakaa parhaat perunasalaattireseptinsä.

Keikkoja ja esityksiä vappuaattona ja -päivänä

JVG – Ikuinen vappu. JVG:n livekonsertti lähetetään 30.4. klo 19–20 Helsinki-kanavalla ja Virtuaalinen Helsinki -sivulla. Yleisö voi osallistua keikkatunnelmaan älypuhelimella tai tietokoneella kirjautumalla sivulle. Sen jälkeen itselleen voi valita oman avattaren eli virtuaalihahmon. Yleisön reagoinnit (suosionosoitukset, emojit) välittyvät studiossa esiintyville artisteille reaaliajassa. Keikan tallenne jää katsottavaksi 48 tunniksi keikan jälkeen.

Pyhimyksen vappuspesiaali. Räppäri Pyhimys vetää ensimmäisen kokopitkän livestream-keikkansa vappupäivänä. Keikkasetti rakentuu illan aikana, mutta luvassa on ainakin Pyhimyksen parhaita kappaleita vuosien varrelta. Keikka nähdään Keikalla.fi -verkkoalustalla 1.5. klo 19–20.

Club for Five ja Rajaton. A cappella -lauluyhtyeet Club for Five ja Rajaton esiintyvät Savoy-teatterin virtuaalivapussa. Club for Fiven konsertti 30.4. klo 20–21 kattaa yleisön suosikkeja ja uutta tuotantoa. Rajattoman keikalla 1.5. klo 17–18 on luvassa lauluja keväästä, rakkaudesta ja uusista aluista. Konsertit tarjoavat myös yleisön etäosallistumista yhteislaulun muodossa. Konsertit voi katsoa suorana Helsinki-kanavalta tai Savoy-teatterin sivulta.

Martti Servo & Napander. Martti Servo & Napanderin Vappuaaton Tuplaturbo Yösydän -keikka lähetetään 30. 4. klo 19. Parin tunnin livelähetyksessä otetaan huomioon myös yleisön siihen toimittamat viestit. Esitys on katsottavissa myöhemmin viikon ajan.

Stella Polariksen improa. Stella Polariksen virtuaalinen vappuiloittelu lähetetään Helsinki-kanavalla 30.4. klo 21–22. Improvisaatioteatterin ystävät saavat nauttia Stella Polaris -ryhmän musiikkipitoisesta esityksestä impron tyylilajiin kuuluvalla tavalla: myös tällä kertaa katsojat pääsevät vaikuttamaan esityksen kulkuun. Lavalla nähdään Stella Polariksen näyttelijöitä, muusikoita ja valoimprovisoija.

MayDay Livestream. Ibiza Wonderlandin teknoklubi MayDay Livestream kestää vappuaattona läpi yön. Torstaina 30.4. klo 20–6 lähetettävässä livestreamissa levyjä soittaa kolme dj:tä: Zacharias Tiempo, Martin K4rma ja Salvatore Mediana.

Yeboyah. Helsinkiläisräppäri Yeboyahin keikka Tiivistämössä on nähtävissä tallenteena Helsinki-kanavalla.

Frederik ja Meiju Suvas. Suomidiskon airueet Frederik ja Meiju Suvas juhlivat vappua Yle Jyväskylän livekeikalla. Keikka nähdään 30.4. klo 20.34 alkaen Yle Areenassa. Laulajien yhteiskeikalla on mukana yleisön toiveita ja muistelua, pitkän linjan artisteista kun on kyse. Suomihittien ja ”junttidiskon” lisäksi kuullaan uuttakin musiikkia molemmilta: Frederikin kappale Juodaan ja painitaan sekä Meiju Suvaksen Annan palaa vaan.

Tiivistämö Live. Suvilahden Tiivistämön lavalta lähetetään vappupäivänä monenlaista musiikkia. Etävappu Tiivistämöllä 1.5. alkaa iltapäivällä klo 15, jolloin artistit edustavat R&B:tä, räppiä ja hip hopia. Esiintymässä ovat Ilona Gill, Renée Böök, Nisa, Elo Umukoro ja Kieran Atticus. Toisessa osassa klo 15.30–16 Banda Caribe Helsinki -trio soittaa tanssittavia karibialaisia rytmejä. Tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla 10. toukokuuta asti.

Marjo Leinonen & Viranomaiset. Tiivistämön vappuliven kruunaa vappupäivänä alkuillasta rockyhtye Marjo Leinonen & Viranomaiset. Keikka alkaa 1.5. klo 18, ja tallenne siitä jää Helsinki-kanavalle 10. toukokuuta asti.

Hercules Live: Vappu Special. Hercules-yökerhon etävappubileissä juhlitaan dragin ja musiikin merkeissä. Nisa Sorayan emännöimässä Bring Me a Queen -show’ssa esiintyvät drag-artistit Osku Heiskanen, NikoLa ja Jere Sivonen. Lisäksi kuullaan Drag Factor Finland -kokoonpanon uusi kappale Who’s The Queen. Vappubileet lähetetään 30.4. klo 19–23 striimattuna.

Poikkeustilaklubin Vappugaala. Hyvinkään kaupungin Poikkeustilaklubi järjestää vappuaattona konsertti-illan, jossa soi klassinen ja kevyempi musiikki. Vappugaalassa 30.4. klo 18 esiintyvät oopperalaulajat Laura Pyrrö ja Markus Nieminen sekä pianisti Tiina Korhonen. Ohjelmistoon kuuluu näyttämömusiikin tunnettuja teoksia oopperoista, opereteista ja musikaaleista. Poikkeustilaklubin Facebook-sivun lisäksi gaalan voi katsella Hyvinkään kaupungin Youtube-kanavalta.

Vuotalon vappukonsertti. Keväisessä vappukonsertissa laulajat Jannike Sandström ja Geir Rönning esiintyvät Vuotalon lavalla Anssi Växbyn, Anu Kososen ja Niklas Rosströmin bändin kera 1.5. klo 16–17. Keikalla kuullaan rock- ja pop-klassikoita, artistien omaa musiikkia sekä vanhoja ruotsalaisia hittejä.

Alman ja Veikon koronavappu. Etäteatteriesityksessä Liisa Viiala ja Valto Vuorio tulkitsevat tuoreen senioripariskunnan ensimmäistä yhteistä vapun viettoa. Tapahtuma on katsottavissa Helsinki-kanavalla 30.4. klo 13.

Mokoma. Nelosen Ruutu Live -palvelussa nähdään suora lähetys Mokoma-yhtyeen treenikämpältä 30.4. klo 22.

Speech Karaoke Online. Puhekaraokessa pääsee tulkitsemaan tunnettuja puheita karaoken tyyliin. Laulujen sijaan karaokelistalta löytyy esimerkiksi poliittista antia mm. Boris Johnsonilta, Donald Trumpilta ja Sanna Marinilta. Julius Valven juontama online-tapahtuma pidetään Zoomissa 1.5. klo 20–21.30. Lisätietoja löytyy Facebookista.

Vapputapahtumia lapsille ja perheille

Lasten Vappufestivaali Livestream. Sirkusrakkauspumpum-lastenkulttuuriyhdistyksen järjestämää sometapahtumaa voi seurata Facebookissa 1.5. klo 16–19. Tapahtuma tarjoaa livestriimattua tekemistä kotona: tanssia, laulua, leikkiä, sirkustelua ja prinsessajuttuja. Esiintymässä ovat lastenmusiikkiduo PellePändi, Juhlaprinsessa, Rambo Staffi – skeittaava koira, Mimi ja Kuku sekä yllätysesiintyjä, jonka repertuaariin kuuluu pehmolelutemppuilu ja sirkushassuttelu. Aamupäivällä on erikoislähetys, jolloin nähdään lasten lähettämiä videotervehdyksiä klo 10.30 ja niiden jälkeen Täti Taikakynän piirustusleikkituokio klo 11. Päivän ohjelma on katsottavissa myös myöhemmin.

Annantalon virtuaaliset vappunaamiaiset. Annantalon vappuhaasteessa perheitä pyydetään luomaan naamiaisasu kotoa löytyvistä materiaaleista. Asun voi sitten kuvata ja julkaista kuvan Instagramissa. Vinkkejä naamiaisasun luomiseen annetaan Annantalon somekanavissa 30.4. Asuhaaste jatkuu Instagramissa 4.5. asti. Virtuaalinen Annantalo toimii Annantalon somekanavissa: Youtubessa, Facebookissa ja Instagramissa.

Vappumuskari. Muskarin Koivukylän avoimesta kohtaamispaikasta vetää muskariope Minttu yhdessä Karvakaveri Luffen ja Sammakon kanssa. Etämuskariin voi halutessaan pukeutua naamiaisasuun tai vapputeeman mukaisesti. Koivukylän avoin kohtaamispaikka on vantaalaisille lapsiperheille tarkoitettu yhteinen tila. Vappumuskari toteutetaan videpuheluna Zoomissa to 30.4. klo 14–14.45. Lisätietoja löytyy Facebookista.

Lue soturikissalle -live. Tikkurilan kirjaston livelähetyksessä voi lukea soturikissoille, osallistua keskusteluun ja piirtää fanitaidetta. Livelähetys pidetään Tikkurilan kirjaston Instagram-livessä (@tikkurilankirjasto) huhtikuun tiistaisin ja torstaisin, myös vappuaattona 30.4. klo 16–17. Lisätietoja saa Facebookista.

Satutunti. Kuvakirjailija Pipsa Pentti lukee kuvakirjaansa Lyyli ja karmea värinkäsitys Helsinki-kanavalla 30.4. klo 11

Lapsiperheiden Helsinki-kanava. Helsinki-kanavalla on lapsille suunnattua viihdykettä videoina, esimerkiksi lorutuokioita ja nukketeatteria.

Valmiita herkkukasseja vappubrunssille

Monesta ravintolasta voi ostaa valmiiksi koostettuja brunssi- tai lounasmenuita. Etävapun henkeen sopivasti joistain paikoista eväitä voi tilata myös suoraan kotiovelle. Sama koskee vappupalloja ja keväisen kukkaseppeleen materiaaleja; niistä löytyy lisätietoja Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Joihinkin ravintoloiden vappuruokiin vaaditaan tilaukset ennakkoon. Alla on listattu muutama esimerkki vappuherkkuja tarjoavista ruokapaikoista. Valmista lounasta tai illallista varten HS:n Ravintolakoneesta löytyy satoja noutoruokaa toimittavia tai kotiin kuljettavia ravintoloita.

Juhlista vappua kotona: kasaa herkut brunssiksi ja somista pöytä ilmapalloilla. Kuva: Panu Pälviä

Bruket & kukkatehdas. Vapun pop up -myymälässä myydään Leipätehtaan ikkunasta vappuherkkuja: munkkeja, juustokakkua, parsapiirakka, simaa, virvokkeita, kahvia (myös erikoiskahvit) ja teetä mukaan. Myynnissä myös Kukkatehtaan vappukimppuja ja parvekekukkia. Avoinna 1.5. klo 10–14.

Espresso Edge. Vegaaniseen vappubrunssikassiin kuuluu simaa, suklaadonitseja ja parsaa. Ennakkotilaus 29.4 klo 12 mennessä. Avoinna 30.4. klo 14–17 ja 1.5. klo 10–13.

Bokvillanin Vappukaffila. Kaffila Bokvillanin kioski myy uunituoreita munkkeja ja kotitekoista simaa. Myynti tapahtuu Bokvillanin terassin puolelta. Ei ennakkotilauksia. Avoinna 1.5. klo 14–16.

Konstan Möljä. Ravintolan wappukassissa on lajitelma piknikherkkuja, esimerkiksi riista- tai kasvispyöryköitä, kirkasta perunasalaattia, munkkeja ja simaa. Wappukassin voi noutaa itse tai tilata sille kotiinkuljetuksen. Tilaukset viimeistään 30.4. Avoinna 30.4.–1.5.

Hampton Bay. Vapun eväsboksi sisältää mm. lihapullia, kirkasta perunasalaattia ja rahkamunkkeja. Nouto tehdään Hamptonin ulkomyyntipisteestä. Ennakkotilaukset 28.4. mennessä. Avoinna 30.4. ja 1.5. klo 11–18.

The Bull & The Firm. Bullin vappukassiin pakataan mm. saaristolaisleipää, savusiikamoussea ja naudan tartaria. Kasseille voi tilata myös kotiinkuljetuksen. Ennakkovaraukset. Avoinna 30.4–2.5 klo 12–16.

Rupla. Uuteen sijaintiin Hug Cafén tiloihin muuttanut Rupla tarjoilee brunssimenun, johon kuuluu mm. salaatteja, kukkakaaliwingsejä tai kananrintaa sekä jälkiruokaa. Brunssin voi tilata myös kotiinkuljetuksella. Avoinna 1.5. klo 10.30–15.

Kahvisiskot. Kahvisiskot-kahvila on avoinna Hakaniemen torilla vappuaattona. Noutomyynnissä on mm. munkkirinkilöitä, korvapuusteja ja kotisimaa. Ennakkotilauksiakin otetaan vastaan. Avoinna 30.4. klo 8–14.

Vappu Lockdown Food Festival. We Love Helsingin vapun Facebook-tapahtumassa on listattu useita ravintoloita, joista voi tilata vappukasseja tai -ruokaa. Mukana ovat mm. Olon, Emon ja Nuden yhteismenu, Nollan herkkukassit, Kuurnan vappumenu sekä Winon vappukassi.

Winestate.fi. Verkkosivu listaa eri kaupunkien ravintoloita, joista voi tilata vappumenun kotiin. Helsingistä mukana ovat mm. Farang, Helsingin Suomalainen klubi ja Lasipalatsi.

My Helsinki. Helsingin kaupungin verkkosivulle on listattu useita ravintoloita, joista voi tilata vappuherkkuja. Mukana ovat mm. Muru, Finnjävel ja Saslik.