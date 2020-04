Vappuisin Jari Koponen pukeutuu Vaaleanpunaiseksi pantteriksi, jonka ylioppilaslakkikin on vaaleanpunainen. Muun osan vuodesta hän pyörittää autovuokraamoa, joka järjestää muun muassa Rolls-Royceja häihin ja muihin tilaisuuksiin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Helsinkiläinen Jari Koponen, 55, on hankalan tilanteen edessä. Hän, tai hänen Vaaleanpunaisena pantterina juhlahumussa ilakoiva alter egonsa, on nimittäin Suomen omistautuneimpia vapun viettäjiä – ja nyt vappu on käytännössä peruttu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on muotoillut asian näin:

”Ei ole syytä kokoontua isoille vappupiknikeille tai viettää aikaa isoissa joukoissa. Ihmisillä on vastuu noudattaa rajoituksia ja huomioida oma sekä muiden terveys toiminnassaan.”

Koronavirustilanteen vuoksi kielto yli kymmenen hengen kokoontumisista on voimassa ainakin 13. toukokuuta saakka. Myös monet muut rajoitukset hillitsevät paitsi juhlintaa myös ihmiseloa ylipäätään.

Vuodesta 1992 lähtien vappukansaa Vaaleanpunaisena pantterina Helsingissä ilahduttanut Koponen ei kuitenkaan aio jättää työväen juhlaa tyystin väliin.

”Kyllä meikäläisen on se jotenkin vietettävä. Ei tätä putkea parane katkaista koronankaan takia”, Koponen sanoo.

Tänä keväänä Koposelle tulee siis jo järjestyksessään 29. vappu pantteripukuun sonnustautuneena. 30-vuotistaiteilijajuhla on enää vuoden päässä.

”En ole vielä ihan sinne asti ajatellut – pitäisi vielä selvitä hengissä yhdestä vapusta välissä.”

Tällä kertaa juhlivien ihmismassojen olisi syytä pysytellä poissa klassisista vappupaikoista, kuten Kaivopuistosta ja Havis Amanda -patsaan luota Kauppatorilta. Koponen aikoo kuitenkin vierailla vappuaaton ja vapunpäivän aikana ainakin perinteisten kohteiden liepeillä.

Koponen tiedostaa, että korkeaksi yltyvä juhlatunnelma voi johtaa esimerkiksi riittävän turvavälin pitämisen unohtamiseen.

”Se voi olla vappuna varsinkin vähän hankalahkoa.”

Vappu on kuitenkin pohjimmiltaan mielentila. Sitä ei Koposen mielestä pysty nujertamaan poikkeustilakaan.

”Ja jos ottaa vappujuomaa, niin kyllä se tunnelma siitä nousee”, Koponen arvioi.

Havis Amandan lakitus kokonaan virtuaalisesti on Koposen mukaan hyvä idea.

”Eihän se sitä aitoa tunnelmaa voita mitenkään, mutta ihan hyvä, että pidetään kuitenkin.”

Myös lakituksessa kyse on pitkän perinteen ylläpitämisestä. Havis Amanda eli Manta on lakitettu viranomaisten luvalla vappuaattoisin vuodesta 1951. Sitä ennen patsas on saanut lakin öisin tiedettävästi jo vuodesta 1909 lähtien.

Lakitus on kerännyt vuosittain kymmenientuhansien ihmisten yleisön.

Jari Koponen Vaaleanpunaisena pantterina ja Mikko Liski ylitarkastaja Clouseauna Kaivopuistossa vapunpäivänä 2015. Kuva: Mika Ranta / HS

Yhdestä asiasta Koponen ei Vaaleanpunaisena pantterina tingi poikkeusvappunakaan: hän nukkuu lyhyet unensa muualla kuin kotona. Normaalisti Koponen on majoittunut hotelliin, mutta koronavirustilanne on sulkenut niistäkin suuren osan.

Sen vuoksi Vaaleanpunaisen pantterin vapputukikohta löytyykin tällä kertaa Airbnb-majoituksesta Yrjönkadulta.

”Kaksi yötä 68 euroa. On koronasta jotain hyötyäkin”, Koponen sanoo.

Olli Ikosen vuosikymmeniä jatkunut vappuperinne katkeaa.

Ikonen on osallistunut työväenliikkeen vappumarsseille vuodesta 1971. Tänä vuonna punalippu pysyy kuitenkin rullalla, eikä pihaa pidemmälle ole asiaa.

”Harmittaa hirveäsi. Historiallinen perinne katkeaa, mutta minkäs teet,” Ikonen sanoo.

Hän korostaa, että tilanne on kaikille sama. Nyt pitää noudattaa ohjeita ja pysyä kotona.

Vaikka Ikosen lippu ei liehu tänä vuonna edes parvekkeella, kaikkea ei ole peruttu: Pakilan työväentalo järjestää Facebook-sivuillansa virtuaalivapun, jota Ikonen aikoo seurata kotoansa käsin. Luvassa on perinteisiä vappupuheita ja työväenlauluja. Pieni ryhmä toteuttaa myös kunniakäyntejä punaisten hautamuistomerkeille Pohjois-Haagassa, Töölössä ja Malmilla. Käynnit videoidaan.

Lisäksi Ikosen puolison tytär on tulossa skoolaamaan pihanurmelle. Turvavälin päästä tietysti.

Ikonen toivoo, että vuoden päästä ei tarvitsisi tyytyä vapun virtuaaliversioon.

Marssilla tulee tavattua ystäviä ja tovereita, joita ei välttämättä muutoin näe.

Ikonen ennustaa, että tilanteen salliessa mukana on ensi vuonna uusiakin marssijoita.

”Veikkaan, että tässä tulee sen verran kovat ajat, että vuoden päästä sakkia saattaa olla huomattavasti enemmän. Kun osa ihmisistä joutuu huonompaan asemaan kuin toiset, niin kyllä se aina näkyy noissa tilaisuuksissa.”

Asiat, joita työväen vappujuhlassa tuodaan esille eivät hänen mukaansa vanhene.

Ylioppilaskunnan laulajat ovat perinteisesti esiintyneet vapunpäivän aamuna Ullanlinnanmäellä. Sen jälkeen ollaan siirrytty presidentinlinnalle, jossa on esitetty tervehdys presidenttiparille.

Ylioppilaskunnan laulajien vappujuontaja Jouni Jyllinmaa kertoo, että vappuna myös kuoron seniorijäsenet ovat tyypillisesti kömpineet koloistansa ja avanneet äänihuulensa.

Nyt kun koloista ei ole suositeltavaa poistua, toteutetaan vapun ohjelma hieman toisella tavalla. Yhteistyötä tehdään muun muassa Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (Hyy) ja Ylen kanssa.

Laulamista on tiedossa ja sitä voi kuulla suorana Radio Suomen taajuudella. Satapäistä kuoroa ei kuitenkaan tulla kuulemaan.

”Meillä on hyvin pieni iskuryhmä,” Jyllinmaa sanoo.

Ylioppilaskunnan laulajat ovat myös nauhoittaneet tahoillansa videoita, joista on koottu vappupäivänä julkaista show. Näin juhlaan valmistautumisesta on Jyllinmaan mukaan tullut tavallaan osa juhlaa.

Jyllinmaa on itse ollut mukana kuorossa jo kuusitoista vuotta. Joka vuosi hän on kiivennyt Ullanlinnanmäelle laulamaan. Viimeiset kymmenen vuotta hän on myös ollut mukana juontamassa laulajien ohjelmaa.

Ilman näkyvää yleisöä ja isoa porukkaa esiintyminen on erilaista.

”Kuorolaiset ovat tiivis porukka. Se on aika iso osa harrastusta että saa olla rakkaiden ihmisten kanssa siinä. Sanotaanko näin, että jos ja kun vappua vietetään normaalilla tavalla ensi vuonna, se tuntuu sitten varmasti erityisen hienolta.”