Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mukaan Husissa sairaalahoidossa on ollut tähän mennessä 486 henkilöä. Heistä lähes 380 on kotiutunut tai siirtynyt jatkohoitoon. Tähän mennessä Husin sairaaloissa koronavirukseen on kuollut 27 henkilöä.

Hus piti keskiviikkona ensimmäisen viikoittaisen infotilaisuuden. Tilaisuuden aiheena oli Husin tilastotieto koronaviruspotilaiden hoidosta.

Sairaalahoidossa miesten ja naisten määrä on jakautunut tasaisesti. Tehohoidossa miehiä on kuitenkin ollut 65 prosenttia hoidettavista. Myös kuolleista 21 on ollut miehiä.

Potilaiden keski-ikä on 60-vuotta. Tehohoidossa olleiden ikäjakauma ei poikkea vuodeosastohoidossa olleiden ikäjakaumasta.

Suurin osa kuolleista on yli 70-vuotiaita, mutta myös viisi alle 70-vuotista miestä on kuollut.

Kahdella kolmesta potilaasta on ollut jokin perussairaus, joista yleisin on ollut verenpainetauti. Muita tyypillisiä koronaviruspotilaiden perussairauksia ovat diabetes ja astma.

Suurimmalla osalla alle 70-vuotiaista kuolleista ei ollut perussairautta.

Tyypillisin oire Husissa hoidetuilla koronaviruspotilailla on ollut kuume, jota on ollut lähes 90 prosentilla potilaista.

Myös yskä ja hengenahdistus ovat olleet oireita suurimmassa osassa tapauksista.

Pienempi määrä potilaita on kärsinyt myös lihassäryistä, tukkoisesta nenästä, pahoinvoinnista, päänsärystä tai ripulista, jotka ovat esiintyneet yhdessä muiden infektio-oireiden kanssa.

Hus on lisännyt näytteiden analysointikapasiteettia tasaisesti. Tammikuun jälkeen on analysoitu 35 468 näytettä.

Tiistaina analysoitiin tähän mennessä eniten näytteitä, yhteensä 1 605. Kaikista analysoiduista näytteistä vajaat yhdeksän prosenttia on ollut positiivisia.

Seuraava Husin infotilaisuus järjestetään ensi viikon tiistaina 5.5.