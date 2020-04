Kun koulumaailma naksahti sijoiltaan, Munkkivuoren ala-asteen viidensien luokkien opettajien ensimmäinen ajatus oli oppilaiden hyvinvointi. Miten heillä säilyisi rytmi päivissä, entä turvallisuudentunne?

Ajatus näkyy Munkkivuoren etäopetuksessa joka päivä monta kertaa päivässä.

Etäopetuksen menetelmissä on yhä valtavia eroja, kertovat vastaajat tuoreessa HS:n verkkokyselyssä. Kysely suunnattiin pääkaupunkiseudun koululaisille, heidän vanhemmilleen ja koulujen henkilökunnalle.

Osa opettajista hoiti hommansa etänä aluksi hyvin ja nyt paremmin, selkeä enemmistö vastanneista kertoo. Hyville metodeille on yhteistä sama mikä Munkkivuoren opettajienkin haastattelussa korostuu. Oppilaisiin ollaan jollain keinolla tiheästi yhteydessä.

”Jos oppilas voi hyvin, oppimista voi tapahtua. Näinhän tämä on aina”, sanoo Munkkivuoren opettaja Pauliina Herlevi.

12-vuotias Adan Gandara opiskelee kotonaan Espoossa. Hän käy montessoriluokkaa Niittykummun koulussa. Kuva: Rio Gandara / HS

Sitten on toinen ääripää, vaikkakin kyselyssä vähemmistö. Ne oppilaat, joiden opettaja on viikkojen jälkeenkin jotenkin kadoksissa.

Etäkoulu on oikeasti kotikoulua. ”Opetus” on pitkä Wilmaviesti.

”Opettaja ei ole ollut yhteydessä lapseen koko tänä aikana. Wilmaan tulee pari kertaa viikossa tehtävälistat, minä opetan ja tarkistan kaiken”, kuvailee helsinkiläinen tokaluokkalaisen äiti Riittaliisa Kiuru.

Toisilla yhteydenpito on lisääntynyt kevään mittaan, mutta on yhä niukkaa tai satunnaista. Liveoppitunteja videoyhteyden kautta on vaikka kerran viikossa. Jos ei osaa, on omillaan.

Vanhemmat oppilaat huomaavat itse eroja myös omien opettajiensa välillä.

”Jotkut opettajat eivät pidä yhteyttä lainkaan kirjallisia tehtävänantoja lukuun ottamatta. Toisten tunneilla ollaan lähes aina jonkinlaisessa videopuhelussa”, kuvailee Juuso Laine Mankkaan koulusta.

Miksi erot ovat näin suuria?

HS käy tässä artikkelissa tarkemmin läpi kyselyyn tulleita pariasataa vastausta sekä Munkkivuoren rohkaisevaa esimerkkiä. Mitä etäopetuksesta on opittu?

Ensimmäinen havainto vastauksissa on erot käytetyssä teknologiassa. Munkkivuoressa oli valmiiksi käytössä laaja kattaus Googlen tuotteita sähköisten tehtävien tekemiseen, videoneuvotteluihin ja pikaviestimiin. Sekä työvälineitä että taitoja oli jo.

”Pääsimme heti miettimään opetuksen sisältöä. Päätimme tehdä sen suhteen tiivistä yhteistyötä”, kuvailee Heidi Tammilehto.

Kolme viidensien luokkien opettajaa ei siis tee kukin omalle luokalleen tehtäviä, vaan hommia on jaettu järkevästi ja pohdittu yhdessä. Erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien tuki on myös tärkeää.

Kyselyssä on muitakin luokkia, joilla tekniikka oli jo ennestään tuttua. Samoin voitonriemuisia kertomuksia siitä, että sitä on otettu haltuun todella nopeasti.

Käytetyt ohjelmat vaihtelevat paljon jopa saman koulun sisällä. Googlen ja Microsoftin koulutuotteet mainitaan useimmin, mutta niiden rinnalla on paljon sähköisiä oppimateriaaleja, Kahootin ja liikuntasovellus Sepon kaltaisia pelillisiä ympäristöjä ja sosiaalista mediaa.

Yhdeksäsluokkalainen Ines Koponen osallistuu biologian etätunnille. Ines käy Helsingin saksalaista koulua. Kuva: Kalle Koponen / HS

Sitten on yhteydenpito.

Munkkivuoren vitosluokkalaiset aloittavat koulupäivänsä moikkaamalla opettajaa pikaviestipalvelussa. Jos viestiä ei näy, opettaja kyselee heti kuulumisia.

Päivään kuuluu videoyhteyden yli pidettyjä yhteisiä tunteja isommalle tai pienemmälle porukalle sekä tehtäviä yhdessä pienessä porukassa tai yksin.

”Opettaja on koko ajan saatavilla, jos on mitään kysyttävää”, sanoo opettaja Juha Kivikanto.

Lukujärjestyksen mukaan suunnilleen mennään. Kesken päivänkin on useita kohtia, joissa tarkistetaan että kaikki pysyvät mukana. Tehtyjä tehtäviä opettajat alkavat katsoa läpi iltapäivällä.

Kyselyssä oli muitakin kouluja, joissa ensimmäisten viikkojen jälkeen on siirrytty noudattamaan lukujärjestystä tarkasti. HS kysyi miten usein opettaja on oppilaisiinsa yhteydessä.

”Joka päivä ja jokainen oppitunti”, sanoo esimerkiksi Sirkku Nikamaa-Linder Helsinge Skolasta Vantaalta.

Yhdeksänvuotias Ulpu Ranta Käpylän peruskoulusta tekee musiikintehtävää, jossa soitetaan rytmejä ämpärillä videon mukana. Sohvalla Viljo Ranta, 7, pelaa Ekapeli-oppimispeliä. Viljon luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt kevään mittaan huimaa vauhtia. Kuva: Mika Ranta / HS

Läsnäolo ei toki kaikkialla tarkoita jatkuvaa videoyhteyttä. Muitakin konsteja on: osa opettajista on esimerkiksi perustanut itselleen tilejä nuorten suosimiin somepalveluihin, että kynnys ottaa yhteyttä olisi matalampi.

Toisilla luokilla taas ajatellaan, että lukujärjestyksen tahdissa etenemisen sijaan on parempikin, että kotona opiskeleva nuori saa itse päättää tekemistensä järjestyksen ainakin osin.

Tyytyväiset vanhemmat kuitenkin kuvaavat, että opettaja on selvästi ottanut vastuun lapsista ja on valmis neuvomaan. Tai annetaan ekaluokkalaisen kuvata päiväänsä:

”Ope soittaa whatsapp-puhelun kerran viikossa, joka päivä opelta tulee videotervehdys luokan whatsapp-ryhmään, padletissa opella on joka päivä erilaisia opetusvideoita ja äänitiedostoja. Ope tekee YouTubeen taukojumppavideoita luokan pehmoilla Annulla ja Ollilla (kettu ja pupu)”, kertoo Hertta Aalto Kilon koulusta.

Joillain luokilla etäyhteydenpito sekä parhaisiin kavereihin että koko luokkaan on vilkasta myös ilman opettajan läsnäoloa. Toiset lapset ja nuoret kertovat, että melkein mitään ei ole.

”Ois kiva kun vois nähä jotenkin muutoinkin kuin hangoutsis 10 min joka päivä, kaikki vaan puhuu kaikkien päälle ja ope kysyy jokaiselta aina saman kysymyksen, mitä kuuluu”, huokaa Joonatan Ritanoro Torpparinmäen peruskoulusta. Onneksi oman pihan lapsia on lupa nähdä ulkona, kun esimerkiksi skeitataan.

Miten etäkoulun oppeja voisi hyödyntää myös normaalioloissa? Osa vastaajista ottaisi samat keinot käyttöön, jos oppilas on lomalla tai poissa koulusta.

”Poikani mursi sääriluunsa viikko sitten. Normaalioloissa hän olisi ilman opetusta pari viikkoa ja kulkisi kouluun sen jälkeen taksilla. Nykyisen kokemuksen valossa suosittelisin näissä tapauksissa etäopetusta”, miettii Kulosaaren yhtenäiskoulua käyvän oppilaan äiti Ritva Myllymäki.

Videoneuvotteluista voisi olla apua lyhyissä neuvonpidoissa, jos oppilaat tekevät jotain projektia eri puolilla koulurakennusta. Kokeita voisi hoitaa sähköisesti myös peruskoulussa, samoin arviointikeskusteluja vanhempien kanssa.

Neljäsluokkalainen Kosmo Koponen pelaa englannin tunnin kännykkäpeliä. Kosmo käy Helsingin saksalaista koulua. Kuva: Kalle Koponen / HS

Opettajista osa käyttäisi digitaalista entistä enemmän avuksi eriyttämisessä: siis sekä tukiopetuksessa että lisähaasteiden tarjoamisessa nopeille. Tämä näkyy joidenkin opiskelijoidenkin vastauksissa: etäopiskelussa parasta on se, että voi itse määrätä vauhtinsa edetä.

”Tilastojen tulkinta ja tietokoneella tehtävät harjoitukset on todella helppo ohjeistaa silloin kun jokaisella on oma ruutu nenän edessä. Tietotekniikan valinnaisen kurssin järjestäisin mielelläni tulevaisuudessa täysin etänä”, miettii Milja Savela Kartanokosken koulusta.

Lauttasaaren ala-asteen opettaja Marjo Dillström miettii, että esimerkiksi kotiläksyjä voisi hyvin tehdä ja palauttaa enemmän sähköisesti. Opetusvideoitakin kiinnostaisi tehdä, jos ehtisi. Oppitunnitkin varmaan etänä sujuisivat normaaleissakin oloissa, mutta jotain tärkeää jäisi puuttumaan.

”Toisten ajatusten kuuntelu ja ideoiden jatkokehittely jää etäopiskelussa pois. Kyllä vuorovaikutusta on vaikeaa korvata. Siihen toivoisin toimivia ideoita. ”

Vähän samoin miettii koululainen Viikin Norssista, vaikka hän sanookin suoriutuvansa poikkeusoloissa opiskelusta hyvin.

”Tämä tavan voisi jättää koronatilanteen jälkeen ja siirtyä tavalliseen opetuksen”, Elmo Elomaa sanoo.

Munkkivuoressakin opettajat miettivät, että jotain eväitä etäopetuksesta voi saada tulevaisuuteen.

Opettajat toivovat itse kehittyneensä esimerkiksi selkeämmiksi antaessaan tehtäviä. Lapset saavat kehuja siitä, miten hyvin he hoitavat tehtävänsä näissäkin oloissa.

Toisaalta lapsilta on tullut myös havaintoja, että moni tärkeä asia ei sähköisillä välineillä toteudu yhtä hyvin kuin kasvokkain.

”Sen tämä näyttää, miten tärkeää koulussa on myös yhteishenki ja jatkuvuus. Tempaukset ja tapahtumat ja yhteinen tekeminen ovat myös tärkeitä”, sanoo Heidi Tammilehto.

Koululla järjestetään lasten aloitteesta esimerkiksi Masked talent -kisa vappuna ja syödään ehkä kevätjuhlajäätelöt virtuaalisesti yhdessä myöhemmin.

Yhdeksäsluokkalainen Ulpu Ranta kirjoittaa äidinkielen tehtävää eli artikkelia luokan lehteen. Kuva: Mika Ranta / HS

Liikuntaa yhdessä, etänä

Liikunnan lisäämiseksi etäkouluun on kehitetty monia tapoja eri kouluissa. Tavallisinta näyttäisi olevan, että liikuntakin on enemmän tai vähemmän kekseliäitä tehtäviä tai valmiita ohjevideoita.

Kalasataman koulussa aiotaan pian kokeilla, toimisiko tässäkin samalla yhdessä tekeminen parhaiten. Opettaja Maria Tikkala alkaa kokeilla liikuntakerhoa, jota vedetään livenä videoyhteyden yli niin kuin monissa harrastuksissakin tehdään.

Ensimmäisellä kerralla apuvälineenä käytetään tyynyä. Tulevatkin jumpat, palloilut ja temppuradat on tietenkin tarkoitus järjestää niin, että kotoa keneltä tahansa löytyvillä välineillä ja luovuudella selviää.

”Nettihän pursuaa nyt ideoita. Mutta mietimme, että ehkä sillä on sittenkin oma arvonsa, että näkee samalla oman porukan ja on tuttu ihminen tuntia vetämässä.