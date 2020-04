Joukkoliikenne

Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus palautti takaisin valmisteluun matkakortin kausilippuja koskevan uudistuksen, joka rajoittaisi kausilipun jakson 30 päivään. Nyt kautta voi ladata 14–66 päivää.

Hallituksen puheenjohtaja Risto Rautavan (kok) mukaan tiistain kokouksessa virisi vilkas keskustelu, mutta hallitus totesi, ettei päätöstä pystytä tekemään ilman kokonaiskuvaa eri uudistuksista.

”Olimme sitä mieltä, ettei uudistuksia pitäisi tuoda hallitukselle pieninä paloina”, Rautava sanoo.

Hallitus keskustelee uudistuksesta iltakoulussaan toukokuun puolivälissä, ja asia tulee päätettäväksi toukokuun lopulla.

HSL ehdottaa matkakortin lipputuotteiden harmonisointia nykyisen mobiilisovelluksen lipputuotteiden kanssa. Isoin muutos käytännössä olisi se, että matkakortille voisi ladata kausilippuja vain 30 päivän jaksoissa kuten HSL-sovelluksessakin.

Näitä 30 päivän kausia voisi ostaa useita kerralla.

Monelle kausilipun käyttäjälle vapaavalintainen määrä päiviä on ollut yksi matkakortin hyvistä ominaisuuksista. Kritiikki on tämän vapauden poistamisesta on ollut kovasanaista.

Uudistuksen on nähty vievän takaisin HSL:n edeltäjän YTV:n jäykkään aikaan, jolloin myynnissä oli kuukausilippuja.

Toinen kritiikin kärki on kohdistunut siihen, että ihmiset pakotettaisiin ostamaan 30 päivän jaksoja, mikä on huomattava hyppäys 14 päivän kausilippuun verrattuna.

Esimerkiksi AB-vyöhykkeellä aikuisen 30 päivän kausilippu maksaa 59,70 euroa ja 14 päivän kausilippu 40,40 euroa. Vähävaraiselle ihmiselle tämä parinkymmenen euron erotus on iso, jos vielä keikkatyön osoitteet vaihtuvat tiuhaan.

”Tätä kritiikkiä tuli esille hallituksen kokouksessa. Siksi katsoimme viisaimmaksi palauttaa asian valmisteluun, jotta selviää, mihin kokonaisuuteen kaikki tämä liittyy”, sanoo Rautava.

HSL:n edellistä lippu-uudistusta on moitittu siitä, ettei se ole pystynyt tarjoamaan monissa kaupungeissa käyttöön otettua pankkikorttimaksamista, jossa taustajärjestelmä laskee matkustajalle edullisimpia vaihtoehtoja.

Esimerkiksi Lontoon joukkoliikenteen järjestäjä Transport for London on jo pitkään antanut mahdollisuuden maksaa matka pankkikortilla, ja taustajärjestelmä laskee päivän tai viikon päätteeksi, monta matkaa on tehty, ja mikä on ihmiselle edullisin lipputuote.

HSL:n tavoitteena on tehdä yhteishankinta uudesta taustajärjestelmä yhdessä muiden suomalaisten kaupunkiliikenteen toimijoiden kanssa. Tämä on yksi syy siihen, että eri lipputuotteita yritetään harmonisoida sekä HSL-sovelluksessa että matkakortilla.

HSL laskee, että 30 päivän jaksotus voisi tuoda lipputuloja lisää noin 2–5 prosenttia.