Helsingissä leipomoiden munkkijonot ovat venyneet poikkeusvappuna poikkeuksellisen pitkiksi.

Monesta paikasta munkit olivat päässeet puoleen päivään mennessä jo loppumaan.

Kallion Kanniston munkit myytiin loppuun jo aamupäivällä, leipomosta kerrotaan.

Jono luikerteli pitkänä kahvilan ulkopuolella ja yhdistyi viereisen Cafe Cardemumman jonon kanssa. Poikkeustilanteesta johtuen sisälle ei voida ottaa kerrallaan kahta asiakasta enempää ja turvaväleistä on pidettävä huolta, mikä venytti jonoa entisestään.

Cardemummassa munkkeja suurin osa munkeista on myyty niitä ennakkoon varanneille. Ennakkovarattuja munkkeja valmistui yli 150 kappaletta. Aikaisempina vuosina ennakkovarauksia ei ole otettu. Nyt haluttiin kuitenkin varmistua siitä ettei synny ylijäämään.

Ihmisten munkkihimo pääsi kuitenkin yllättämään.

”Olemme ottaneet myös lisävarauksia huomiselle, jos jotkut ovat jääneet tänään ilman” Ella Karlsson Cafe Cardemummasta kertoo.

Kanniston leipomosta munkit pääsivät loppumaan jo aamupäivällä. Kuva: Juuso Määttänen HS

Erityisen pitkä jono löytyi aamulla Hakaniemestä, jossa ihmiset jonottivat Patisserie Teemu Aura nimiseen konditoriaan.

Paikan Facebook sivuilla kerrotaan, että ”vappumunkkeja on tulossa aivan järkyttävän suuri määrä”. Paikasta on voinut myös tilata ennakkoon vappukassin, joita on ollut vappuaattona myös muutama myynnissä.

Pastisserien munkkeja myydään muuallakin kuin leipomon omissa myymälöissä, esimekiksi K-marketeissa ja Anton&Antonissa.

Myymälästä puhelimeen ei ehditä vastaamaan, mutta leipomosta kerrotaan, että ainakaan heiltä munkit eivät ole vielä loppuneet. Hommaa on kuitenkin riittänyt: Jenni Rousi leipomolta kertoo, että munkkeja on leivottu päivässä noin 12 000 kappaletta.

Levain Töölöstä kerrotaan, että munkit on myyty loppuun ensimmäisen tunnin aikana. Myös Levainista on ollut mahdollista tilata vappuherkkuja ennakkoon.