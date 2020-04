Joukkoliikenne

Helsingin kaupunginhallitus joutuu ensi maanantaina tekemään kitkerän päätöksen periä takaisin 54 miljoonaa euroa entiseltä bussiyhtiöltään, jonka liiketoiminnan se myi Koiviston Autolle vuonna 2015.

Kaupungin vanha bussiyhtiö on yhä edelleen olemassa, ja juuri siitä perintä on määrä aloittaa.

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna esittää, että 54 231 850 euron tuki korkoineen peritään takaisin ensisijaisesti Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä, ja vasta toissijaisesti Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä.

Koiviston Auto -konsernin omistama Viikin Linja osti Linja-autotoiminta Oy:n liiketoiminnan, ei koko yhtiötä. Se muutti Viikin Linjan nimen myöhemmin Helsingin Bussiliikenne Oy:ksi.

Kaupungin on joka tapauksessa pakko aloittaa takaisinperintä, vaikka Helsinki on tehnyt kantelun EU-komission vuoden takaisesta päätöksestä. Valituksen käsittely on kesken EU-tuomioistuimessa, mutta sen maaliskuisen välipäätöksen mukaisesti perintä on laitettava vireille välittömästi.

Komissio päätti viime vuoden kesäkuussa, että kaupungin omalle bussiyhtiölleen antama pääomatuki vuosina 2002–2012 oli laitonta valtiotukea. Kaupungin pääomatuen katsottiin vääristävän markkinatilannetta.

Komission vuoden takaisen päätöksen mukaisesti lainvastainen tuki pitää periä takaisin uudelta omistajalta, koska senkin katsotaan saaneen perusteetonta etua.

Koiviston Auto -konserni on katsonut, ettei summaa tulisi periä heidän omistamaltaan Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä. Konsernijohtaja Antti Unkuri tähdentää, että tutkinta on kohdistunut aikaan, jolloin bussiyhtiö oli kaupungin omistuksessa.

”Jos Helsinki tekee tällaisen takaisinperintäpäätöksen, me tutkimme huolellisesti, millaisia toimia se meiltä edellyttää”, Unkuri sanoo.

Unkuri tähdentää, että Helsingin Bussiliikenteellä on konsernille iso strateginen merkitys.

”Olemme mukana täysillä ja pitkällä tähtäimellä”, Unkuri sanoo.

Omassa lausunnossaan Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta oy toteaa, että bussikauppa tehtiin nimenomaan liiketoimintakauppana, jotta taloudelliset siteet tai vanhat velvoitteet uutta omistajaa kohtaan katkeaisivat.

Yhtiön toimitusjohtaja Atte Malmström arvioi, että liiketoimintakauppa tehtiin useiden puolueettomien arvioiden perusteella ja markkinahinnalla. Kauppaan oli sovittu mekanismi, joka on tuonut lisähintaa jo noin seitsemän miljoonaa euroa.

Yhtiön arvion mukaan komission johtopäätös siitä, että ostaja olisi saanut kauppahinnassa ansiotonta etua, on perusteeton.

”Lopullinen luovutushinta tulee olemaan lähellä komission itsensä arvioimaa markkinahintaa eli 36–37 miljoonaa euroa”, lausunnossa todetaan.

Lausunnossa tähdennetään myös, ettei uusi omistaja ole vain jatkanut vanhaa liiketoimintaa entisellään, vaan on integroinut sen omaksi omaa liiketoimintaansa.

Tuesta kanteli aikanaan Helbin suurin kilpailija Nobina vuonna 2011. Komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn asiassa vuonna 2015.

Komissio tulkitsi, että tuenanto oli valikoivaa ja keskittynyt yhdelle yhtiölle. Tämä oli omiaan vääristämään kilpailua. Lisäksi lainanehdot olivat osin sellaisia, ettei yksityinen taho niitä olisi välttämättä myöntänyt.

Helsinki tuki huonosti kannattavaa bussiyhtiötään useilla pääomalainoilla vuosina 2002–2012.