Alkoon jonotettiin joukolla Kalliossa ennen sulkemisaikaa, muuten turvaväleistä huolehdittiin poliisin mukaan hyvin.

Julkaistu: 20:09

Valtioneuvoston ja poliisin kehotus juhlia vappua virtuaalisesti otettiin Helsingissä aattona enimmäkseen kuuliaisesti vastaan. Suuria kokoontumisia ei näkynyt, ja nuoret ”loistivat poissaolollaan”, kertoo Helsingin poliisi.

Sää helli helsinkiläisiä vappuaattona. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

”Näyttää siltä, että ihmiset ovat omaksuneet etävapun vieton hyvin. Kaupunki on varsin rauhallinen. Muutama yksittäinen aikuinen ihminen on käyttänyt sen verran alkoholia, että tilanne on vaatinut poliisin toimia. Nuoret on olleet kunnolla”, kertoo komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista.

Heinosen mukaan suurempia kokoontumisia ei ole tullut poliisin tietoon, ja pienissä ryhmissä juhlivat ihmisetkin ovat näyttäneet pitävän huolta turvaväleistä.

Ratsupoliisi osallistui vapunvieton valvotaan. Helsingin poliisi tviittasi vappuaattona alkuillasta: ”Helsingissä on erittäin rauhallista. Poliisi kiittää!” Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Lämmin ilma houkutteli ihmisiä jonottamaan jäätelökioskeille, jotka olivat auki Tokoinrannassa. Jäätelöä oli ostamassa lastensa kanssa myös Laura Suhonen.

”Lähdettiin lasten kanssa ostamaan vappupalloja. On kiva viettää vappua ajanmukaisesti ihmisten parissa mutta turvavälein. Se muistuttaa, että täällä on muitakin, ja tästä koitetaan selvitä yhdessä.”

Laura Suhonen ja Aaro Sippola viettivät vappua perheen kesken, mutta ihmisten ilmoilla. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori muistutti Helsinki-kanavalla pitämässään puheessa, että vappu on Helsingissä yksi vuoden kohokohta, joka on näkynyt kaupunkikuvassa jo l00 vuoden ajan.

Esplanadilla oli varsin hiljaista vappuaattona. Poliisin mukaan helsinkiläiset noudattivat kuuliaisesti kokoontumisrajoituksia. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

”Tänä vuonna kaupungilla ei järjestetä tapahtumia. Pysytään siis kotona ja vietetään juhlaa perhepiirissä. Kaupunki tarjoaa upean kattauksen tapahtumia verkossa.”

Aseman Lapset -järjestö järjesti nuorille vappukotibileet, joissa nähtiin artistivierailuja ja pilkahduksia vapunvietosta eri puolilta Suomea.

Jalkautuvaa nuorisotyötä tekevät Susanna Ylimys ja Anne Toivonen osallistuivat Mantalta järjestön livelähetykseen.

Löytävää nuorisotyötä tekevät Susanna Ylimys ja Anne Toivonen osallistuivat Mantalta Aseman lapset -järjestön vappulivelähetykseen. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

”Korona-aika tylsistyttää nuoria, kun sosiaalinen ympäristö rajoittuu kotiin. Kouluihin hakemiset ja valmistumiset mietityttävät, ja päättäjäisten väliin jääminen harmittaa. Myös vanhempien jaksaminen ja taloudellinen tilanne mietityttää nuoria lomautusten myötä”, kertoo Ylimys, joka on Aseman lapset -järjestön löytävän nuorisotyötoiminnan vastaava.

Esplanadilla oli kourallinen juhlijoita vappuaattona alkuillasta. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Esplanadilla ihmiset muistivat pitää turvavälin. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Outi Lepistö, Anna Kokko ja Kaarina Laanti viettivät vappuaattoa Lepistön ja Kokon siirtolapuutarhamökillä Vallilassa. Seitsemän hengen seurueeseen kuului aikuisten lisäksi neljä lasta. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Antti Leppälä, Tommi Tuominen, Petri Koski ja Tuomo Sinelmaa nauttivat vappuaaton auringonpaisteesta Paavalin kirkon vieressä sijaitsevassa puistikossa. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Ravintola Plein Vallilassa on työntekijä Lauri Rantasen mukaan muistuttanut viime aikoina enemmän leipomoa kuin ravintolaa. Vappuaatoksi valmistetut vappukassit myytiin loppuun, samoin sima. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Puu-Vallilan kallioille oli kerääntynyt alkuillasta ihmisiä nauttimaan aurinkoisesta säästä. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Ihmiset jonottivat Helsinginkadun Alkoon. Jono oli korttelin mittainen hieman ennen kello kuutta illalla vappuaattoiltana. Kuva: Toivo Heinimäki / HS