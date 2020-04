Päivystävät puhelimet

Jos sinulle tulee akuutti hengitystieinfektio tai muita koronavirusinfektioon sopivia oireita niin voi tehdä koronaviruskyselyn verkossa Omaolo-palvelussa: omaolo.fi. Sieltä saat toimintaohjeet oireidesi perusteella. Valtaosa koronavirukseen sairastuneista toipuu viikon kotilevolla, tarvitsematta lääkärin hoitoa. Oireita voi tarvittaessa lieventää kipu- ja särkylääkkeillä. Voit soittaa kuntasi terveyskeskukseen tai päivystysapuun, varsinkin jos kuullut riskiryhmiin.

Päivystysapu: 116 117

Numero on avoinna ympäri vuorokauden. Numerosta saa ohjeita oikeaan toimimiseen, jos ei voi odottaa terveysaseman aukeamista. Numerosta ohjataan oikeaan hoitopaikkaan ja annetaan ohjeita itsehoitoon.

Helsingin koronavirusneuvonta: 09 310 10024

Numero on avoinna arkisin klo 7–20. Numerosta saa helsinkiläisille tarkoitettua neuvontaa koskien omaa tai omaisen mahdollista altistumista koronavirukselle sekä tietoa koronaviruksen oireista. Jos oireesi ovat lievät, sairasta kotona. Jos oireesi vaativat hoitoa, soita koronavirusneuvontaan tai päivystysapuun. Kaikki helsinkiläiset hengitystieoireiset, lääkärin kiireellistä arviota vaativat potilaat ohjataan koronaterveysasemille. Saat puhelimitse ohjeet, kuinka sinun tulee toimia. Koronavirustestejä tehdään lääkärin harkinnan perusteella.

Espoon koronaneuvonta: 09 816 34600.

Numero on avoinna arkisin klo 7–18. Jos epäilet koronavirustartuntaa, soita koronaneuvontaan tai muina aikoina päivystysapuun. Koronavirustestausta on lisätty, ja tällä hetkellä testiin pääsevät kaikki, joilla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita. Saat ohjeet testauksesta puhelimessa.

Vantaan terveysasemien puhelin: 09 839 50000

Numero on avoinna arkisin klo 8–16. Jos epäilet koronavirustartuntaa, niin tee mahdollisuuksien mukaan sähköinen oirearvio Vantaan terveys- ja sosiaalipalvelujen verkkosivulla. Saat ohjeet, miten toimia ja sinuun ollaan yhteydessä, jos tilasi sitä vaatii. Jos et pärjää kotihoito-ohjeilla, niin soita koronapuhelimeen tai päivystysapuun.

Valtakunnallinen neuvontanumero: 0295 535 535

Puhelin on avoinna arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Se on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Palvelua saa mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tekstiviestineuvonta on numerossa 050 902 0163. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää puhelinta esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia.