Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluva Malmin sairaala ohjeistaa hoitohenkilökuntaansa hoitamaan koronapositiivisia potilaita myös ilman suojakäsineitä, suojapäähineitä ja roiskeita läpäisemättömiä suojavaatetuksia.

Hoitohenkilökuntaan kuuluvat työntekijät kertovat olevansa huolissaan omasta työturvallisuudestaan uuden ohjeistuksen jälkeen. Sen mukaan esimerkiksi potilasta syötettäessä ei tarvita suojakäsineitä. Kasvojen alueen suojaus tarvitaan ohjeen mukaan aina.

Ohjeistusta kritisoivat hoitajat eivät halua esiintyä jutussa nimillään seurausten pelossa.

”Uusi ohjeistus on hämmentävä ja pysäyttävä. Varustepulaa ei mainita kirjeessä, mutta henkilökunnalle on tuotu mielestäni selkeästi esiin, että se on syy varusteiden säästelyyn.”

Ohjeen mukaan käsineet tarvitaan esimerkiksi vaipan vaihdon yhteydessä, mutta ei virtsatiekatetrin laiton avustavassa tehtävässä. Haastateltu hoitaja ei ole itse hoitanut koronapotilaita ilman käsineitä.

”Kunnon suojaesiliinoja meillä ei ole missään vaiheessa ollutkaan. Mutta nyt oltaisiin viemässä myös käsineitä. Kollegan mukaan hygieniahoitaja olisi käynyt myös hakemassa suojamyssyt pois.”

Myös toinen Malmin sairaalassa työskentelevä hoitaja sanoo olevansa sanaton ohjeistuksesta. Hän pitää ajatusta korona-positiivisen potilaan koskettamisesta ilman käsineitä lyhyestikään absurdina.

”En missään nimessä syöttäisi potilaita ilman hanskoja. Muistisairaat potilaat eivät esimerkiksi ymmärrä suojata yskäänsä. Tuntuu vähän siltä, että Husissa löyhennetään suojainohjeistuksia sitä mukaa, kun suojaimet hupenevat. Malmilla työnantaja suorastaan kieltää nyt käyttämästä suojaimia tietyissä tilanteissa, ja se on johtanut tulehtuneisiin väleihin hoitajien ja käyttöä valvovan hygieniahoitajan välillä.”

Malmin sairaalassa hoidetaan koronapotilaiden lisäksi myös muita potilaita.

Husin hallinnollinen ylilääkäri Teppo Heikkilä kommentoi ohjeistusta sähköpostitse. Hän sanoo sen olevan Husin yleisten suojainohjeiden linjan mukainen. Ohjeistuksen mukaan esimerkiksi potilasta lyhyesti kosketettaessa ehjään ihoon suojakäsineitä ei tarvita.

”Infektiolääkäreidemme arvion mukaan suojatakkia ja -käsineitä ei tarvita lyhyissä kontakteissa silloin, kun potilaan kanssa ei synny vartalokontaktia. Kasvojen alueen suojaus tarvitaan joka kerta ja käsien huolellisesta desinfektiosta tulee huolehtia.”

Heikkilän mukaan esimerkiksi katetrointia tai muita lähikontaktia edellyttäviä hoitotoimenpiteitä suorittava työntekijä tarvitsee suojatakin ja -käsineet. Malmin ohjeessa mainitaan, että avustava henkilö ei niitä tarvitse.

”Koska hän ei kosketa potilaaseen, vaan avustaa toimenpiteen tekijää”, Heikkilä sanoo.

Päivystyspoliklinikalla työskentelevän hoitajan mukaan avustajan tehtävä on kuitenkin esimerkiksi pestä potilaan alapää.

”Sehän ei pidä paikkansa, ettei koskettaisi potilaaseen. Tulee sellainen olo että lääkärikunta ei ymmärrä, mitä hoitohenkilökunta oikeastaan tekee.”

Toinen hoitaja kertoo olleensa yhteydessä tilanteesta myös Husin työsuojeluun.

”Meillä on ollut läheltä piti -tilanteita. Kerran jouduin sanomaan vuorosta lähtiessäni, että essut on loppu, niistähän se varsinainen pula on ollut.”

Hoitajan mukaan Töölön sairaalan päivystyksessä käytetään jopa kengänsuojuksia koronapotilaita hoidettaessa.

”Tuntuu, että meillä Malmilla vedetään nyt ihan omaa linjaa. Käytäntö Husin alueellakin on todella kirjava ja asettaa eri sairaaloiden hoitajat eriarvoiseen asemaan.”

Hoitaja aikoo tehdä asiasta valvontapyynnön aluehallintovirastoon.

Suojavarusteiden riittävyydestä on ollut huoli koko hoitoalalla, ja niiden saatavuus pyritään nyt turvaamaan kotimaisella tuotannolla.

HUS tiedotti vappuaattona, että yliopistosairaanhoitopiirit ovat perustaneet yhdessä logistiikkaorganisaatioidensa kanssa hankintarenkaan suojaintarvikkeille.

Hankintarengas tavoittelee uutta kotimaista tuotantoa Suomessa kesäkuusta alkaen. Hus logistiikan toimialajohtaja Jyrki Putkonen kertoo, että hankintarengas perustettiin varmistamaan suojavälinehankintojen laatu ja riskittömyys. Hänen mukaansa kaikilla yliopistollisilla sairaanhoitopiireillä on ollut keväällä ”poikkeuksellisia tarvikehankintoja”.

Putkosen mukaan maskitilanne on parantunut huomattavasti jo nyt siitä, mikä se oli epidemian alussa.

”Helsingin sairaaloissa pitäisi olla nyt ihan hyvä maskitilanne. Alussa oli suojavarusteista pulaa, sitten mentiin jossain jo ylisuojautumiseenkin. Nyt tilanne on normalisoitunut”, Putkonen sanoo.

Ylisuojautumisella Putkonen kertoo tarkoittavansa sitä, että suojavarusteita on käytetty sellaisissa tilanteissa, joissa niille ei ole tarve, tai on käytetty kaksinkertaisia suojaimia.

Sairaanhoitopiirien hankintarengas on tehnyt sopimuksen kahden suomalaisen tavarantoimittajan kanssa.

”Renkaan avulla on pystytty takaamaan tavarantoimittajille riittävä tilausvolyymi, joka mahdollista riittävät investoinnit kotimaiseen tuotantoon”, Putkonen sanoo.

Hankintarengas on tehnyt aluksi sopimuksen viiden miljoonan kappaleen erästä sairaalakäyttöön soveltuvia kirurgisia suu-nenäsuojaimia oululaisen Screentecin kanssa. Putkosen mukaan pelkästään Husissa tarve on nyt noin miljoonalle kirurgiselle maskille viikossa.

”Eihän se sillä tavalla ole valtava määrä. Tärkeää on kuitenkin, että nyt saadaan sitä osaamista Suomeen”, Putkonen sanoo.

Myös Huoltovarmuuskeskus on tehnyt sopimuksen suomalaisen Lifa Air -yhtiön kanssa jo kolme viikkoa sitten. Yhtiö ilmoitti aloittavansa suojavarustetuotannon Suomessa, tähän saakka se on valmistanut hengityssuojaimia Kiinassa. Lasti yhtiön Kiinassa valmistamia suojaimia saapuikin Suomeen jo kaksi viikkoa sitten.

Lifa Airin toimitusjohtaja Johan Brandt kertoi silloin, että yhtiön tavoitteena on valmistaa Suomessa yli 100 miljoonaa hengityssuojainta ja kirurgin kasvonsuojaa vuodessa.