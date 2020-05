Helsingin kaduilta ja puistoista puuttuivat tungokset, kun ihmiset juhlistivat vapunpäivää kodeissaan.

Julkaistu: 18:47

Kello on kaksitoista, ja normaalina vuotena Ullanlinnanmäellä olisi tässä vaiheessa vapunpäivää tuhansia juhlijoita.

Nyt puistossa on väljää.

Kylmä tuuli puhaltaa mereltä, ja yksinäinen teekkari harhailee haalareissaan. Kukaan ei kertonut hänelle, että vappu siirtyi etäyhteyksien päähän.

Muutama poliisiauto seisoo parkissa. Poliisitkin taisivat odottaa kovempia vappuhulinoita.

Tänä vuonna vappua suositeltiin koronaviruksen takia juhlistamaan kotona.

Yksi harvoista puistossa vappua viettävistä istuu viltillä kolmen pienen koiran kanssa.

Sirpa Stenman-Mäkelällä on kädessään lasi kuohuvaa ja edessään jalustaan kiinnitetty puhelin.

Sirpa Stenman-Mäkelän (vas. yläkulma) vappuseurue kokoontui Zoom-tapaamisessa. Mukana keskustelussa olivat Marika Yliluoma, Teresa De Rita-Cavlek ja Kati Stenman. Kuva: Sami Kero / HS

Ystävättäret ovat Zoom-yhteyden päässä.

”Piti oikein poliisilta kysyä, saako tänne tulla. Näytti aivan, ettei täällä ole ketään”, hän sanoo.

Aurinko lämmittää ihanasti. Stenman-Mäkelällä on yllään kolme takkia, että tarkenee.

Yleensä hän ei tule vappuna piknikille.

”Mutta nyt tulin, kun täällä oli tilaa.”

Tähtitornin juurella on tavallisena vappuna tungosta, mutta nyt siinä istuskelee ainoastaan kaksi toisilleen tuntematonta.

”Meillä on tässä turvaväli. Minulla on vasemmassa taskussa käsidesi ja oikeassa taskussa suusuoja.” Nina Kuru kertoo.

Vesa Kari ja Nina Kuru lauloivat yhteislauluja tähtitornin juurella. Molemmat ovat viettäneet vapunpäivää Kaivopuistossa jo vuosikymmeniä. Kuva: Sami Kero / HS

Nina Kuru ja Vesa Kari tutustuivat vasta muutamaa minuuttia aikaisemmin.

Kumpikin on viettäneet vappua Ullanlinnanmäellä vuosikymmeniä.

”Olen ollut neljäkymmentä viime vappua täällä”, Kuru sanoo.

Vesa Kari on viime vaput soittanut harmonikkaa orkesterinsa kanssa samassa paikassa.

”En ottanut soitinta nyt mukaan, mutta piti tulla käymään. Ei haluttu soittaa täällä tänä vuonna, ettei kerättäisi yleisöä.”

Tosiaan, tänä vappuna musiikki ei soi Kaivopuistossa. Poissa ovat kuorolaulu, lukemattomien kaiuttimien päällekkäinen kakofonia ja spontaanit laulutuokiot.

Kaivopuiston vappu oli huomattavan rauhallinen. Kuva: Sami Kero / HS

Taivaalta kuuluu hanhien kaakatus.

”Laulu kuuluu vappuun”, Kuru sanoo, ja kaivaa laulukirjan laukustaan.

”Aamulla lauloin jo Gaudeamus igiturin”, hän kertoo.

Sitten Kuru ja Kari aloittavat spontaanin lauluesityksen.

Myöhemmin kaksikko laulaa ”Kultaista nuoruutta”, ja pari kuuntelijaa ilmaantuu paikalle.

Yksi isompi ryhmäkin löytyy puistosta.

Anniina Leskelä, Mikko Sandström, Mikko Suutari, Kimmo Isotalo ja Stella Rummukainen eivät anna kylmän sään tai koronaviruksen haitata vappua.

”Kaksi kuukautta on vietetty aikaa ulkona puistoissa ja piknikeillä, ja ainoastaan tämä päivä on markkinoitu ruttopäivänä”, he sanovat.

Mukana on simaa, munkkeja, perunasalaattia, lohta ja kuohuvaa.

”Pidetään kyllä turvaväliä. Ruualla piti varautua, että ruoka ainakin nostaa tunnelmaa.”

Anniina Leskelä ja Mikko Sandström skoolasivat vapulle. Kuva: Sami Kero / HS

Vappu näkyy tavallisena vuotena Ullanlinnanmäen lisäksi Kauppatorilla ja Esplanadin puistossa, vaan nyt ei. Helsinkiläiset ovat totelleet suosituksia pysyä kotona.

Kauppatorilla muutama teltta myy take away -kahvia ja jäätelöä, mutta ihmisiä ei ole juuri lainkaan. Juhannuksenakin taitaa olla vilkkaampaa.

Kauppatorilla ei tänä vuonna myyty vappupalloja. Kuva: Sami Kero / HS

Mutta hetkinen, satama-altaasssa näkyy liikettä. Kolme vesiskootteria on rantautumassa kolera-altaaseen.

Alex Hamici, Leevi Saarelainen ja Mikko Törmälä ovat tulossa Keilaniemestä.

”Hemmetin kylmää!”, Saarelainen parahtaa.

Meriveden lämpötila on vielä muutamassa asteessa ja tuuli on nostanut aallokkoa.

”Vappuna piti saada jotain tekemistä, niin lähdettiin vesiskoottereilla”, hän jatkaa.

Rannat näyttivät mereltä katsottuina rauhallisilta eikä Ullanlinnanmäelläkään näkynyt Saarelaisen mukaan juuri ketään.

Hamicin lippalakki lensi mereen ensimmäisissä aalloissa.

”Ylioppilaslakki ei olisi pysynyt päässä.”

Alex Hamici (vas.), Leevi Saarelainen ja Mikko Törmälä ajoivat Kauppatorille vesijeteillä. Kuva: Sami Kero / HS

Mutta nyt on nälkä. Mistä ruokaa saisi kätevästi?

”Ajateltiin woltata tähän jotain helposti syötävää”, Törmälä sanoo ja kömpii rannalle Presidentinlinnan edustalla.

Samalla Pohjoisesplanadia pitkin jyrisee komea amerikanrauta.

Hetken päästä pieni sininen rättisitikka pysähtyy aidatun Havis Amanda -patsaan eteen, auton kuski nousee autosta ja ottaa puhelimellaan muutaman kuvan.

”Piti saada muistoksi tästä ajasta”, hän sanoo, nousee takaisin autoon ja kurvaa matkoihinsa.

Entäs missä luurailevat vappupallojen myyjät, missä kiljuvat lapset? Eivät ainakaan Esplanadin puistossa.

Esplanadin puistosta puuttuivat ihmiset. Kuva: Sami Kero / HS

Muutama ihminen istuu toppatakki päällänsä ottamassa penkeillä aurinkoa. Hyytävä tuuli saa ihmiset vetämään pipoja syvemmälle päähän.

Rodrigo Duende seisoo kahvikojunsa luona.

Kahvilanomistaja Rodrigo Duende (vas.) avasi vappuna kojunsa asiakkaille. Ensimmäisenä päivänä Vladimir Kis oli auttamassa. Kuva: Sami Kero / HS

”Ette näe sitä, mutta hymyilen”, hän sanoo kasvomaskinsa takaa.

Duende avaa kojunsa aina vappuna.

”Ihmisiä kiinnostavat pannukahvit.”

Juuri nyt kioskissa ei ole tungosta, mutta Duende kertoo, että päivä on ollut hyvä kaikesta huolimatta. Tiskiltä löytyy käsidesipullo.

”Korona pelottaa. Mutta monet ihmiset eivät pelkää, sillä ihmisillä ei näy maskeja tai hanskoja”, Duende ihmettelee.

Vain harvalla tosiaan on kasvomaski. Mutta yksi maskiin pukeutunut löytyy.

Tuula Hassinen-Chellat istuu Esplanadin päässä.

Tuula Hassinen-Chellat on pitänyt maskia jo viikkokausia. ”En ole kuullut mitään negatiivista siitä”, hän sanoo. Kuva: Sami Kero / HS

”Olen pitänyt maskia jo yli kuukauden”, hän kertoo.Ihmiset ovat suhtautuneet maskiin hänen mukaansa hyvin.

”Kerran yksi vanhempi mies sanoi, että ooh, mustanaamio.”

Edellisenä iltana Hassinen-Chellat katsoi netistä Helsinki-kanavan vappulähetystä. Vappupäivänä aamu alkoi Ylen lähetyksellä ja kuorokonsertilla. Sitten Hassinen-Chellat lähti päiväkävelylle.

”Tämä on ollut aika kiva vappu. Eristyskin otti alkuun koville, mutta nyt tätä on tässä mennyt.”