Helsingin keskustakirjasto Oodin wc-tiloissa tapahtui helmikuussa mieshenkilön puukotus, jonka teosta syytetty mies on tuomittu aiemmin taposta.

Syyttäjä vaatii miehelle vähintään kuuden vuoden vankeusrangaistusta tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä. Väkivallanteossa mukana olleelle naiselle syyttäjä vaatii vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistusta törkeästä ryöstöstä.

Puukotuksen uhrille syyttäjä vaatii rangaistusta huumausainerikoksesta.

Haastehakemuksen mukaan tilanne sai alkunsa Subutexin myymisestä. Osapuolten mukaan mies ja nainen oli sopinut menevänsä Oodin wc-tilaan, missä tarkoituksena oli ollut, että siellä heidän tapaamansa mies myy tai tarjoaa huumausaineeksi luokiteltavaa lääkettä ja nainen mahdollisesti ostaa kyseiseltä mieheltä puhelimen.

Haastehakemuksen mukaan mies ei halunnut antaa mahdollisen kaupan kohteena olevaa puhelintaan naiselle ja pyysi nähtäväksi siihen varatut rahat. Tämän jälkeen naisen seurassa ollut mies löi puhelintaan kaupitellutta miestä puukolla ensin vasempaan reiteen ja sitten ylemmäs siten, että lyönnit lävistivät hänen yllään olleen liivin, mutta eivät ulottuneet vartaloon.

Syyttäjän mukaan nainen osallistui väkivallantekoon ja törkeään ryöstöön muun muassa pitämällä kiinni ja lyömällä.

Uhri sai teräaseella aiheutettuja, sairaalahoitoa vaatineita vammoja.

Nainen ja mies anastivat vähäisen määrän Subutex-lääkevalmistetta, pankkikortin, henkilöllisyystodistuksen sekä 70 euroa sisältäneen lompakon.

Syyttäjä vaatii miehelle toistuvien väkivaltarikoksien vuoksi yhdistelmärangaistusta, jossa ehdottoman vankeuden osuuden tulee olla vähintään kuusi vuotta.

Mies on syyskuussa 2018 vapautunut ehdonalaiseen ehdonalaiseen vapauteen 9 vuoden 6 kuukauden yhteisestä vankeusrangaistuksesta, joka on sisältänyt muun muassa syyskuussa 2013 tehdyn tapon. Koeajan viimeinen päivä on syyskuun alkupuolella 2021.

Syyttäjän mielestä jäännösrangaistus 1 095 päivää on määrättävä kokonaan täytäntöön pantavaksi.

Syyttäjä myös vaatii miehen mielentilan tutkimista ja vaarallisuusarvion tekemistä.

Rikoslain mukaan tuomioistuin voi syyttäjän vaatimuksesta päättää, että syytetty tuomitaan yhdistelmärangaistukseen, joka koostuu enintään kyseisestä rikoksesta säädetyn enimmäisrangaistuksen pituisesta ehdottomasta vankeudesta ja sitä välittömästi seuraavasta valvonta-ajasta.

Valvonta-ajan pituus on vuosi. Yhdistelmärangaistuksesta ei ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen tai valvottuun koevapauteen.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan yhdistelmärangaistus on tarkoitettu vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.