Espoolaisissa vanhusten yksiköissä on neljä uutta koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemantapausta. Vantaalla puolestaan on maanantain tietojen mukaan yhteensä kahdeksan covid-19-tautiin kuollutta vanhusta.

Espoon neljä uutta koronakuolemaa ovat kolmessa hoivakodissa, joissa oli jo aiemmin todettu koronaviruksen saaneita asukkaita. Espoolaisissa hoivakodeissa on siis yhteensä 15 covid-19-tautiin kuollutta ja Espoon sairaalassa viisi koronaviruksen takia kuollutta vanhusta.

Tämän tarkemmin Espoon perusturvajohtaja Juha Metso ei kerro yksiköistä, joissa covid-19-tautiin kuolleet asukkaat elivät. Hoivakodeissa on Espoossa yhteensä noin 1 350 vanhusta.

Espoon tapauksista on kuitenkin jo aiemmin tullut ilmi kymmenen kuolemantapausta Mehiläisen ylläpitämässä Mainiokoti Huvilaharjussa. Ennen pääsiäistä paljastunut tartuntaryväs Huvilaharjussa on Metson mukaan johtanut nyt 12 asukkaan kuolemaan.

”Se on suurin osa Espoon kuolemista koronaan. Ei voi osoittaa sormella, että siellä olisi toimittu eri tavoin kuin silloin yleisesti toimittiin. Tutkimme asian huolellisesti”, Metso sanoo.

Vanhuksia on Espoon palveluista joko hoivakodeissa, Espoon sairaalassa tai kotihoidossa. Kotihoidossa on noin 2 000 espoolaisvanhusta, joista kolmella on todettu koronatartunta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoidossa tai sairaalaosastoilla olevat mahdolliset koronakuolemat eivät ole mukana Espoon kaupungin luvuissa.

Vantaalla covid-19-tautiin kuolleita vanhuksia on kolmessa hoivakodissa. Vantaalla toimii erityinen koronahoivakoti, johon covid-19-tautiin sairastuneita vanhuksia on siirretty. Myös koronahoivakodissa on ainakin yksi kuolemantapaus. Yhteensä hoivakoteja on Vantaalla 40.

Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ei kuitenkaan nimeä yksiköitä, joissa yhteensä kahdeksan kuolintapausta on tähän mennessä on ollut. Koronaviruksen saaneita vanhuksia on ollut Vantaan yksiköissä todetusti yhteensä 20.

”Vantaalla ei ole ryvästä tapauksia vaan yksittäisiä koronahoivakodissa ja myös omissa sekä ostopalvelupaikoissa”, Lahnalampi-Lahtinen sanoo.

Vantaalla kotihoidossa olevissa vanhuksissa ei ole todettu koronatartuntoja.

Helsingin kaupunki julkaisee tietoja hoivakotien koronakuolemista kahdesti viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Vappuviikolla julkaistun tuoreimman tilaston mukaan helsinkiläisissä hoivakodeissa oli 74 koronaan kuollutta asukasta.

Useita koronavirukseen liittyviä kuolemia on ollut Helsingin kaupungin omista paikoista ainakin Töölön ja Kontulan seniorikeskuksissa sekä Diakonissalaitoksen vastuulla olevassa Sanervakodissa.

