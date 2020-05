Ammattikouluilla on mahdollisuus avata ovensa toukokuussa.

Ammattikouluja, lukioita, yliopistoja ja muita oppilaitoksia koskevat rajoitukset lakkaavat toukokuun 14. päivä. Hallitus kuitenkin suosittelee etäopetuksen jatkamista muissa oppilaitoksissa kuin perusopetuksessa. Tämä jättää päätöksen lähiopetuksen aloittamisesta oppilaitoksille.

Hallitus tiedotti maanantaina koronaviruksen vuoksi tehtyjen rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Hallitus päätti jo aiemmin peruskoulun oppilaiden lähiopetuksen aloittamisesta.

Lähiopetuksen järjestämistä on pidetty erityisen tärkeänä ammattikoulujen kohdalla, sillä monilla ammattikouluissa opiskeltavilla aloilla lähiopetuksen järjestäminen on hyvin tärkeää.

Näin on esimerkiksi sellaisten alojen opinnoissa, joissa on opeteltava asioita fyysisesti tekemällä. Esimerkiksi autonkorjaajaksi tai laborantiksi opiskellessa on tärkeää päästä fyysisesti harjoittelemaan ammattiin vaadittavia taitoja.

HS haastatteli ammattikoulun opiskelijoita huhtikuussa ja osa opiskelijoista pystyi harjoittelemaan taitoja kotona, mutta moni oli joutunut supistamaan opiskelun pelkkään teoriaan.

Laborantiksi opiskeleva Mika Kinnunen on ihan tyytyväinen hallituksen linjaukseen.

”Voisimme kyllä jatkaa etäopiskelua. Toki näyttöjen tekeminen jää syksyyn.”

Opiskeleminen on muuttunut toisenlaiseksi Kinnusen osalta. Osa opinnoista tehdään vain osittain, koska monet käytännön opinnot jäävät tekemättä.

”Tämä tilanne on mikä on. Mieluummin varovainen kuin liian aikaisin avaamaan.”

Terveysviranomaiset ovat arvioineet epidemian leviämisen hidastuneen Suomessa selvästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viimeviikkoisen arvion mukaan rajoitukset näyttävät hidastaneen voimakkaasti viruksen leviämistä ja päivittäin todetut tapausmäärät alittavat ennusteet.