Puolustusvoimat testasi kertakäyttöisten hengitysmaskien puhdistamista ja tulos oli projektia johtaneen Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajan kommodori Marko Laaksosen mukaan hyvä.

Testeissä on tutkittu, millä tavoin hengityssuojaimet suodattavat puhdistuksen jälkeen.

”Hengityssuojaimet ovat puhtaita ja toimivat”, kiteyttää Laaksonen kokeen tuloksen.

Puolustusvoimat kävi keräämässä useista sairaaloista likaisia korkeatasoisimpia eli laatuluokkien FFP3 tai FFP2 hengityssuojaimia testipaikalle Ylöjärvelle.

Puhdistaminen on tehty vetyperoksidikäsittelyssä.

”Puhdistuprosessi kestää pari kolme tuntia.”

Sen jälkeen suojat tuuletetaan ja pakataan uudelleen.

”Päivässä ne ovat linjastosta läpi.”

Aikaa prosessissa kuluu myös suojien kuljetukseen.

”Muutamassa päivässä sairaalasta haetut puhdistetut suojat pystyttäisiin palauttamaan”, Laaksonen kertoo.

Laaksosen mukaan testeissä on testattu myös saman suojan suojan useampaan kertaan puhdistamista.

”Olemme testanneet nyt kymmenen kertaa ja senkin jälkeen ne vielä toimivat. Ensi viikolla meillä on tulokset 20 kerrasta yksittäisen maskin osalta.”

Laaksosen mukaan testivaiheessa puhdistuksen läpi on kulkenut muutamia tuhansia maskeja päivässä.

”Pystyisimme tarvittaessa käsittelemään kymmeniä tuhansia päivässä.”

Myös suojatakeista on pulaa.

Puolustusvoimat on testannut niitäkin, mutta näiden osalta testaaminen on vielä kesken. Koska takki on suurempi tuote, niin se on ainakin selvää, että niiden puhdistuskapasiteetti päivää kohden on huomattavasti pienempi.

Puolustusvoimat ei tee päätöstä menetelmän mahdollisesta käyttöönotosta, eikä jaa puhdistettuja suojaimia eteenpäin.

Puolustusvoimien testit hengityssuojaimien puhdistamisesta ovat päättymässä 8. toukokuuta.

Jos suojavarusteiden puhdistaminen katsotaan tarpeelliseksi, Puolustusvoimilla on suunnitelma tuotantokäyttöön siirtymisestä Millogin kanssa.

Millog on vuonna 2009 perustettu yritys, joka keskittyy puolustusvoimien sekä yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta kriittisen kaluston, erikoisajoneuvojen sekä järjestelmien kunnossapitoon.