Suomessa melko harvinainen mandariinisorsa näyttää palanneen Vantaan vesiin. Lintu bongattiin Vantaan Mätäjoella viime syksynä, mutta tuolloin asiantuntijat arvelivat linnun siirtyvän lämpimämpiin maihin talvehtimaan.

Nyt saman lajin yksilö on nähty lukuisia kertoja Vantaan Simonlaaksossa. Lintu on siis voinut joko palata takaisin vantaalaisiin vesiin tai sitten kyseessä on kokonaan toinen yksilö. Lintu on herättänyt myös keskustelua paikallisten omassa Facebook-ryhmässä. Vantaalainen Ville Levijärvi jakoi ryhmässä komeita kuvia linnusta. Mies kehuu lintua näyttäväksi ilmestykseksi, vaikka kokoa on suomalaisen sukulaislajin verran.

”Onhan on kovinkin korea, erottuu hyvin suomalaisista porukoista”, Levijärvi sanoo. ”Siellä on paljon kateellisia sorsia.”

Lintu on silmiinpistävä poikkeus suomalaisille tuttuihin lintulajeihin verrattuna. Mandariinisorsa on erittäin värikäs, sillä sen tunnusväreihin kuuluvat sateenkaaren kaikki värit.

Mandariinisorsia havaitaan Suomessa tavallisesti vain joitain kymmeniä yksilöitä vuosittain. Laji on alun perin Aasiasta, mutta pesii tätä nykyä Euroopassa, etenkin Englannissa.