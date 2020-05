Taivallahden kasarmialueen sisäpihalla jonotetaan take away -annoksia. Funkkisrakennuksen selkeät muodot ja katon rajassa sijaitsevat ikkunaruudut johdattelevat kulkijan suoraan 1930-luvulle.

Sisällä, entisessä putkassa, palaa valo. Täällä työskentelee Helsinki-opas: yrittäjä Pekka Lehtiö. Koronavirus on iskenyt hänen liiketoimintaansa kovaa.

”Kuten presidentti [Sauli] Niinistö totesi jo varhaisessa vaiheessa, tämä on ihan erilainen asia kuin tsunami tai Estonia. Nyt olemme kaikille uudenlaisessa tilanteessa, jollaista ei ole ollut sodan jälkeen.”

Lehtiö näkee kuitenkin synkässä tilanteessa myös toivoa. Toivo kohdistuu yhteen sanaan: lähimatkailu.

Ero niin sanottuun normaaliin kevääseen on koko matkailualalla merkittävä. Bussit ja lentokoneet eivät lähde minnekään, eivätkä ihmiset liiku entiseen tapaan. Tulevaisuus on kysymysmerkki, jota kukaan ei osaa ennustaa. Kukaan ei vielä tiedä, miten kuluttajien käyttäytyminen muuttuu.

Lehtiö kertoo, että hänen varauskalenterinsa tyhjeni muutamassa päivässä pitkälle syksyyn.

Koska Lehtiön Helsinki-aiheisia opastuskierroksia myydään eniten erilaisille yhteisöille, kuten esimerkiksi yhdistyksille ja seuroille, kokoontumisrajoitukset tekivät niiden järjestämisestä mahdotonta.

”Tällä hetkellä ei pysty myymään kenellekään mitään, kun kukaan ei osta mitään.”

Lehtiö muistuttaa, että myös esimerkiksi hotelli- ja ravintola-ala on šokin keskellä. Hän ei pidä tarjottuja tukitoimia riittävinä.

Mutta voisiko lähimatkailusta olla avuksi matkailualalle, jos ulkomaanmatkailun paluu entiseen kestää pitkään? Sitä miettii nyt Lehtiökin. Ihmiset ovat löytäneet tiensä sekä luontoon että kohteisiin, joihin pääsee vaikka apostolin kyydillä. Käytäntö povaa lähimatkailusta entistä suurempaa tulevaisuuden trendiä.

”Enää ei ponnahdeta viikonlopuksi Hampuriin. Se saattaa olla uusi normaali, mikä tässä syntyy. Ennen kuin uskalletaan taas liikkua, kotimaa löydetään ensin.”

Viime aikoina suosituimmat retkikohteet ovat ruuhkautuneet etenkin Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa. Lehtiö kertoo esimerkin omasta viikonloppureissustaan, jonne lähdettiin kaverin lukeman lehtijutun perusteena. Tarkoitus oli tutustua Askolan hiidenkirnuihin. Myös moni muu oli keksinyt saman paikan. Vastassa oli autoja täynnä oleva parkkipaikka.

”Sanoin, että tämä on hullumpaa kuin Stockmannin Hulluilla päivillä. Kaikki ihmiset olivat saman nuotion äärellä.”

Lopulta Lehtiön porukka ajoi sattumanvaraisesti Pukkilaan, josta löytyi pirttipöytä koskimaisemalla. Eväät kaivettiin esiin voipaperikääröistä, ja pullo samppanjaa poksahti auki. Paikalla sai ruokailla täysin omassa rauhassa.

Lehtiö uskoo, että lähimatkailu on parhaimmillaan nimenomaan mainitun kaltaista elämysmatkailua. Uutta oppiakseen ei suinkaan tarvitse lentää kaukomaille tai varata yötä viiden tähden hotellista.

”Omille kotinurkilleen on aika sokea. Eivät esimerkiksi kaikki tamperelaiset tiedä, miten kaunis kaupunki heillä on.”

Pekka Lehtiö näkee matkailualan synkän tilanteen keskellä tilausta kekseliäisyydelle. Kuva: Jenna Lehtonen

Yrittäjän näkökulmasta ongelma piilee siinä, että kaikki eivät ole valmiita maksamaan esimerkiksi luonto-opastuksista. Ulkomaalaiselle turistille on helpompaa myydä makkaranpaistoa grillinuotiolla tai lumipallon heittoa Lapissa kuin suomalaiselle, joka on tottunut siihen, että metsään pääsee aina.

Lamaantumisen sijaan yrittäjän pitäisi pystyä antautumaan uuteen ja näkemään ympärillään mahdollisuuksia. Lehtiö heittelee ilmoille ajatuksia esimerkiksi koomikoiden, näyttelijöiden ja tanssijoiden hyödyntämisestä.

”Oppaan pitäisi pystyä tuotteistamaan työnsä ja taitonsa niin, että siellä vaikka kerätään yrttejä tai mennään bongaamaan lintuja. Kari Suomalainen sanoi kuvaavasti joskus, että minä olen pilettini maksanut, viihdyttäkää.”

Yli kymmenen vuoden ajan kaupunkiopastuksia tehnyt Lehtiö tietää, että lähimatkailu on helppo ja edullinen tapa saada mielihyvää ja samalla keino päästä hetkeksi pois omista ympyröistä. Koska termi on käsitteenä väljä, se voidaan määritellä monella eri tapaa. Osa lähimatkailee metsään, jotkut osallistuvat teemakävelykierrokselle. Ilmiö ei sinällään ole uusi.

”Bussilla saapuva Tammelan Martat on hyvä kouluesimerkki. Ennen he halusivat nähdä Mannerheimin haudan, nykyään Koiviston. Sitten käydään lounaalla Postitalossa, minkä jälkeen mennään ostoksille Marimekon liikkeeseen.”

Oppaan työssään Lehtiö välttelee asioiden monotonista luetteloimista ja korostaa elämyksellisyyttä. Jos on joskus maistellut siniseen käärittyjä suklaakonvehteja Fazerin haudalla tai juonut kirpeänä syysiltana kuumaa kahvia Pauligin haudalla, on suurella todennäköisyydellä ollut Lehtiön vetämällä Hietaniemen hautausmaakierroksella. Se, mitä ihmiset kokemuksesta lopulta muistavat, on pitkälti kiinni oppaan asiantuntijuudesta, idearikkaudesta ja visualisointikyvystä.

”Kun kuulet tarinoita ja taustoja jostakin paikasta, saat arkeesi enemmän syvyyttä. Parhaassa tapauksessa se lisää ymmärrystäsi. Jos ihminen ei tunne omaa historiaansa, hänellä on surullinen maailma.”

Vaikka Lehtiö vetää opastuksia myös Helsingin kantakaupungin ulkopuolella, urbaani Töölö ja etenkin sen hautausmaa, ovat yrittäjän ominta aluetta. Vuodesta 1987 lähtien yrittäjänä toimineen miehen liiketoimintaan sisältyy opaspalveluiden lisäksi myös hautaustoimiston pyörittäminen, joten oppaan töiden vähentyminen ei ole ollut yritykselle yhtä merkittävä takaisku kuin pelkästään opastuksia tarjoaville kollegoille.

”Olen tehnyt pitkälti toistakymmentä vuotta hauturin hommia. Sanon usein leikkisästi, että suoritin oppaan tutkinnon, jotta saisin välillä olla elävienkin ihmisten kanssa tekemisissä.”