Ravintoloitsijat ovat jääneet odottamaan tarkempaa ohjeistusta koskien ravintoloiden ja terassien avaamista 1. kesäkuuta alkaen.

Ravintola Lasipalatsissa Helsingin keskustassa oli valmistauduttu toimimaan heti, kun hallitus päättää koronavirustilanteen vuoksi suljettujen ravintoloiden avaamisesta. Maanantaina tullut ilmoitus asteittaisesta avaamisesta jätti kuitenkin lopulta käteen vain epävarmuutta.

Ravintola Lasipalatsin toimitusjohtaja Joonas Keskinen kertoo, että koko ravintola-ala odottaa nyt tarkempia ohjeita hygieniasäädöksistä ja mahdollisista asiakasmäärien rajoituksista.

”Myös henkilökunta odottaa nyt vastauksia, joita emme vielä pysty antamaan”, Keskinen sanoo.

Keskinen on huolissaan, että liian tiukat määräykset esimerkiksi aukioloajoissa haittaisivat alan kannattavaa toimintaa.

”Toiveena on, ettei viranomaisilta tulisi liian yksityiskohtaisia ja rajoittavia loppuun saatettuja ohjeita, vaan selkeät yleisraamit, jota omavalvonnan mukaisesti noudattaisimme. Meidän alamme tarvitsisi mahdollisimman laajat aukioloajat.”

Miikka Sepponen piti taukoa Dekki-ravintolan terassin maalaamisesta Lasipalatsinaukiolla keskiviikkona. Kuva: Henri Airo / HS

Samaa mieltä on myös Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. Hän korostaa, että alan toimijat ovat keskenään hyvin erilaisia, ja siksi jäykät rajoitukset voisivat vääristää ravintola-alan keskinäistä kilpailua. Jos hallitus esimerkiksi määräisi, että ravintolassa pöytien välissä täytyy olla kaksi metriä tilaa, eivät pienet ravintolat voisi toteuttaa määräystä. Myöskään anniskeluaikoihin Lappi ei toivo tiukkoja rajoituksia.

”Jos anniskelu kiellettäisiin jostain ajankohdasta lähtien, eivät illallisravintolat voisi tarjota anniskelujuomia ruuan yhteyteen. Myös baarit ja yökerhot olisivat vaarassa”.

Lappi korostaa hygienian ja vastuullisuuden merkitystä ja sanoo, että tärkeintä on saada ala turvallisesti avattua. Hän painottaa, ettei kenenkään toiveissa ole, että koronavirus lähtisi leviämään ravintoloissa.

Lasipalatsin ravintoloitsija Keskinen taas toivoo hallitukselta sellaista viestintää, että kansalaiset uskaltaisivat mennä ravintoloihin, kun ne avataan.

”Hallituksen viestinnällä on suuri merkitys sille, että esimerkiksi terassille meno on yleisesti hyväksyttävää ja turvallista”, Keskinen sanoo.

Helsinkiläisen musiikkibaari On the Rocksin ohjelmapäällikkö Iiro Ylönen kertoo, että hekin odottelevat vielä tarkempaa ohjeistusta. Toiveena olisi ainakin, että aukioloajat olisivat mahdollisimman vapaat, sillä myöhäinen ilta on myynnin kannalta baareille parasta aikaa. On the Rocks on normaalisti aina aamu neljään asti auki.

Ylösen mukaan turvallisuutta ja hygieniaa on tarkoitus pohtia ensi viikolla. Mietinnässä ovat olleet ainakin hengityssuojaimet ja pleksit, mutta On the Rocksissa halutaan vielä odottaa viranomaisten ohjeita.