Ruuan verkkokauppa- ja kuljetuspalveluja on lisätty normaalista koronavirusepidemian aikana, mutta palvelut ovat silti osin ruuhkautuneet. Yksittäisiä tavarapuutteita saattaa esiintyä, joten asiakkaita pyydetään myös tilaamaan maltillisia määriä tuotteita.

Ostokset voi useimmissa palveluissa hakea lähimmästä noutopisteestä tai tilata kotiin. Ostokset kannattaa maksaa jo tilaushetkellä, jotta vältetään turha lähikontakti. Kuljettaja voi jättää etukäteen maksetun tilauksen sovitusti myös oven taakse, jolloin kuljettaja ottaa yhteyttä toimituksen tarkemmasta ajankohdasta.

S-ryhmän kauppojen, eli Prisman, S-marketin ja Alepan, ruuan verkkokauppa löytyy osoitteesta www.foodie.fi. Osa S-ryhmän ruokakaupoista vastaanottaa tilauksia myös sähköpostilla tai puhelimen välityksellä, erityisesti riskiryhmiin kuuluville. Tiedot palvelua tarjoavista kaupoista saa verkkokaupan Foodie.fi:n sivun Ajankohtaista-osiosta. Kotiinkuljetuksen hinnat alkaen 5,90–8,90 e, noutopisteestä haettuna 3,90–6,90 e.

K-ryhmän kauppojen ruokatavaroiden verkkokaupan osoite on www.k-ruoka.fi. Jos oman kaupan verkkokauppa on ruuhkautunut, kannattaa katsoa muut alueelle toimittavat K-kaupat. Myös monet verkkokaupan ulkopuolella olevat K-kaupat ympäri Suomen tarjoavat kotiinkuljetusta epidemian aikaan, varsinkin riskiryhmiin kuuluville. Tiedot kaupoista löytyvät verkkokaupan sivulta. Kotiinkuljetuksen hinnat alkaen 9,90–12,90 e, noutopisteestä haettuna 4,90–6,90 e.

Food Market Herkun verkkoruokakauppa toimii osoitteessa kauppa.foodmarketherkku.fi. Verkkokauppa toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Kotiinkuljetuksen hinta on 14,90 e, noutopisteestä haettuna 9,90 e.

Kauppahalli24.fi toimittaa ruokaa kotiin pääkaupunkiseudulla ja ympäristökunnissa. Toimitusaika on ti–la klo 10–24. Kotiinkuljetus maksaa 3,99–11,99 e riippuen ostoskorin loppusummasta.

Ruoka.net toimittaa yksityisasiakkaille ja yritysasiakkaille päivittäistavaroita pääkaupunkiseudulla. Toimitusaika on arkipäivisin klo 9–18. Kotiinkuljetuksen perusmaksu on 9,90 e, mutta alle 55 euron tilauksista peritään lisämaksu.

Kauppakassi.com toimittaa ruokatilauksia Helsingin ja Espoon keskustasta noin 10 kilometrin säteelle. Erikseen sovittaessa toimitus onnistuu myös alueen ulkopuolelle. Kotiinkuljetuksen hinta on 8,90 e, erikoistoimitukset sopimuksen mukaan.

Matsmart osoitteessa www.matsmart.fi myy ruokaa, joka olisi muuten päätynyt hävikkiin. Matsmart toimittaa ostoksia ympäri Suomea joko kotiin tai Postin noutopisteeseen.

Fiksuruoka.fi toimittaa ostoksia koko Suomeen. Tuotevalikoima koostuu pääosin elintarvikkeiden poistoeristä, jotka olisivat muuten vaarassa tulla poisheitetyiksi. Ostokset toimitetaan 1–3 arkipäivässä Postin, DB Schenkerin tai Matkahuollon välityksellä kotiinkuljetuksella tai valitulle noutopisteelle. Toimitus kotiovelle alkaen 7,90 e ja noutopisteeseen alkaen 3,90 e.

Feelia-ruokakauppa (www.feeliaruokakauppa.fi) myy esivalmistettua kotiruokaa. Ruokakauppa toimittaa kylmässä säilytettäviä valmiita, kypsennystä vaille olevia ruokia koko maahan postin välityksellä. Toimitus kotiovelle maksaa 8,90 e.

Valmiiksi suunniteltuja ruokakasseja resepteineen toimittavat kotiin pääkaupunkiseudulla sekä osin myös muualle Suomeen muun muassa sannanruokakassi.fi, antonanton.fi, komerofood.fi ja ruokaboksi.fi. Hinnat vaihtelevat tilauksen mukaan.

Ravintoloista voi tilata ruoka-annoksia kotiin joko nouto- tai kotiinkuljetuspalveluna. HS Ravintolakoneesta Helsingin Sanomien sivuilta voi hakea näitä ravintoloita paikkakunnan mukaan.

Lemmikkien ruokaa kotiovelle toimittavat muun muassa seuraavat verkkokaupat: mustijamirri.fi, faunatar.fi, petenkoiratarvike.com, murrenmurkina.com, zooplus.fi, zoobio.fi, zoopermarketti.fi, elainruoka.com, verkkokauppa.com ja tuontitukku.fi.

Postin palvelupisteiden aukioloajat voivat poiketa normaalista koronaviruksen takia, ja yksittäisiä automaatteja ja palvelupisteitä on suljettu. Postin verkkosivulta posti.fi voi tarkistaa palvelupisteiden aukioloajat sekä katsoa ajankohtaisen tiedon postin palveluista. Kotimaan postiliikenne sujuu normaalisti, mutta ulkomaanliikenteessä voi olla rajoituksia sekä viivettä toimitusajoissa.

Kasvaneesta pakettiliikenteestä johtuen on mahdollista, että paketit toimitetaan päivää myöhässä tai että paketit menevät lähimpään noutopisteeseen, jossa on tilaa. Pakettien säilytysaika on normaali seitsemän päivää ja kirjeiden ja ulkomaanpakettien 14 päivää. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä postin asiakaspalveluun netissä tai soittaa numeroon 0600 94320 ma–la klo 8–16.

Pankkiasiat. Useiden pankkien toimipisteet ovat auki rajoitetusti, samoin kassapalvelut. Pankkiasiat kannattaa hoitaa nyt verkossa tai käyttäen pankkien mobiilisovelluksia. Verkko- tai puhelintapaamisella voi korvata pankkikonttorissa käynnin. Kiireellisissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiin puhelimitse. Käteisellä maksamisen sijasta tulee suosia mobiilimaksamista tai etämaksua.

Useimmat pankit myöntävät lyhennysvapaita lainoille. Jos vuokranmaksukyky on alentunut epidemian vuoksi, kannattaa olla yhteydessä vuokranantajaan, jonka kanssa voi sopia maksuaikataulusta. Vuokranmaksuun voi hakea asumistukea tai toimeentulotukea.

Lääkkeet ja apteekit. Koronavirusepidemian aikana apteekki voi erityisistä syistä poiketa Kelan ohjeiden mukaisista lääkkeiden toimitusväleistä ja joustoajoista. Menettelyllä on tarkoitus vähentää ylimääräisiä apteekkikäyntejä koronaviruksen leviämisen vähentämiseksi. Tässä vaiheessa poikkeusmenettelyä voi käyttää lääkeostoihin 31.10.2020 saakka.

Flunssaisena tai oireisena ei saa mennä apteekkiin, vaan kannattaa pyytää toista hoitamaan asiointi. Yli 70-vuotiaiden tulee välttää apteekissa käymistä. Toisen puolesta asioidessa on otettava mukaan potilaan Kela-kortti ja tieto noudettavista lääkkeistä. Sähköisen valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-palvelussa. Lääkkeiden tilaamisen ja apteekkiasioinnin voi hoitaa myös verkossa. Jos apteekkiasiointi ei onnistu, kysy viime kädessä kunnalta apua. Kunnan työntekijä auttaa lääkkeiden noutamisessa.

Kotona on hyvä olla aina varmuuden vuoksi särkylääkettä, joita voi käyttää kuumeen ja kivun hoitoon. Lisäksi kotona kannattaa pitää haavanhoito- ja sidetarvikkeita.

Viranomaistiedotteet. Koronaviruksesta on koottu kattavasti tietoa ja toimintaohjeita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuille: thl.fi. Valtioneuvoston verkkosivustolle valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta on koottu ministeriöiden tuottamaa sisältöä koronaviruksen vaikutuksista eri hallinnonaloilla sekä kaikkien ministeriöiden koronavirusaiheiset ajankohtaisaineistot.

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535 tarjoaa yleisneuvontaa arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Puhelinpalvelun lisäksi neuvontaa saa myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn vuoksi voi puhua puhelimessa.

Yleistä tietoa koronaviruksesta tarjoaa myös chat-palvelu Valtioneuvoston verkkosivulla. Chat-ikkuna on käytössä silloin, kun asiakaspalvelijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin.