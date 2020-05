Omaishoito

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien yhdistys on huolissaan omaishoitajien jaksamisesta koronavirustilanteessa.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat -yhdistys on kevään aikana selvittänyt kyselyssä omaishoitajilta, miten koronavirus on vaikuttanut heidän arkeensa. Kyselyn lisäksi yhdistys saa tietoa omaishoitajien arjesta yhteydenotoista, joita tulee omaishoitajien puhelinneuvontaan.

Toiminnanjohtaja Marja Ruotsalaisen mukaan kyselyn vastauksissa ja omaishoitajien yhteydenotoissa korona-aikana tulee voimakkaasti esille se, että kaikenlainen omaishoitajia auttanut tilapäishoito on lakannut, eivätkä monet omaishoitajat pysty pitämään vapaita ollenkaan.

Helsingin kaupungin omaishoitajille maaliskuun lopussa suunnatussa tiedotteessa, kaupunki kehottaa käyttämään omaishoitajien lakisääteisiä vapaita vain harkiten.

”Omaishoitajat kertovat, että viranomainen tai kunta on lopettanut koronan vuoksi vapaapäivien toteuttamismahdollisuudet. Tilapäishoito on lopetettu lähes kokonaan korona-aikana”, Ruotsalainen kertoo.

Osa omaishoitajista on käyttänyt vapaata viemällä hoidettavan päivätoimintaan.

”Eli vie aamulla yhdeksän aikoihin ja hakee iltapäivällä kolmen neljän aikaan, mutta nyt nämä päivätoimintakeskukset on suljettu”, kuvailee Ruotsalainen kyselyssä kerrottua.

Päivätoiminta on ollut omaishoitajien jaksamisen ja asioiden hoitamisen kannalta iso asia: se on mahdollistanut pienen hengähdystauon hoidosta, antanut hetken omalle harrastamiselle tai omien asioiden hoitoon kuten lääkärissä tai kaupassa käyntiin.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien yhdistyksen toiminnanjohtajan mielestä tässä tilanteessa on suuri riski siihen, että omaishoitajat uupuvat.

”Monet omaishoitajat ovat ihan jaksamisen äärirajoilla. Joku kuvasi oloa kuin kuin eläisi avovankilassa, että ulkona voi käydä, mutta muuten on kuin vankilassa”, Ruotsalainen kertoo.

”Pahin pelko on nyt se, että yhden sairastuneen sijasta meillä on kohta kaksi sairasta, koska omaishoitaja on niin uupunut.”, Ruotsalainen sanoo.

Helsingissä on noin 3 500 kunnan kanssa virallisen omaishoitajasopimuksen tehnyttä ihmistä. Heistä noin puolet on yli 65-vuotiaita.

”On hyvä muistaa, että on todella paljon ikäihmisiä, jotka eivät ole tehneet omaishoidosta virallista sopimusta, mutta hoitavat puolisoaan kotona. Tämä koskettaa nyt ikäihmisiä todella paljon.”

Mikä tässä tilanteessa, jossa yhteiskunnan palveluja on suljettu ja ikäihmisten liikkumista on rajoitettu, auttaisi omaishoitajia?

”Ihanteellista olisi, jos yhteiskunta ja viranhaltijat voisivat kysyä omaishoitajilta, mikä heitä auttaisi, koska yhtä auttaa yksi asia, toista toinen. Ja vaikka se on kallein hoitomuoto, niin silti on vaan niin, että kotiin pitäisi tarjota palveluita.”

Ruotsalaisen mukaan yksilöllinen tiedustelu tarvittaisiin, koska joku kokee hyötyvänsä eniten seuranpidosta hoidettavalle, joku ruuanlaittoavusta, joku siitä, että saa apua imuroinnissa.

”Kotiin vietävä apu on rahakysymys, mutta se on se, mikä heitä auttaisi.”

Kotiin vietävässä avussa pitäisi tietysti huolehtia suojavarusteiden käytöstä ja hygieniasta. Ruotsalaisen mielestä parasta olisi, jos omaishoitajaa auttamassa voisi käydä sama henkilö tai parin kolmen henkilön rinki, jotta minimoitaisiin koronaviruksen leviämistä.