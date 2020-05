Helsingin seudulla asuvat muslimit keräävät ramadanin kunniaksi 10 000 euroa koronahoitajien lounaisiin

Sara Salmanin mukaan Yhdessä enemmän -keräystä tehdään jokaisen yksilöllisellä panoksella. Esimerkiksi käännöstyölle ja koordinoinnille on tarvetta. Kuva: Markus Jokela / HS

Helsingin seudulla asuvat muslimit ovat aloittaneet keräyksen, jonka tarkoituksena on koota 10 000 euroa koronasairaaloissa työskentelevien hoitajien lounaisiin. Lahjoittaa voi kuka tahansa. Lounaat on tarkoitus tilata ravintoloista ja toimittaa sairaaloihin. Keräystä on organisoitu Facebookissa alle parinkymmenen hengen suuruisessa Yhdessä enemmän -ryhmässä.

”Joudumme nyt olemaan kotona koronan takia, mutta hoitajien on oltava koronapotilaiden kanssa jatkuvasti tekemisissä. Halusimme kiittää hoitajia pienellä eleellä”, kertoo ryhmän helsinkiläinen aktiivijäsen Sara Salmani.

Asialla ei ole mikään järjestäytynyt organisaatio, vaan kaikki ryhmään kuuluvat ovat tavallisia muslimeja. Salmanin mukaan he ovat levittäneet tietoa keräyksestä suomen lisäksi useilla eri kielillä, muun muassa somaliksi, turkiksi, arabiaksi ja englanniksi.

”Kuka tahansa voi osallistua keräykseen. On ollut hienoa, että muslimien lisäksi muutkin ovat lahjoittaneet”, Salmani sanoo.

Keräys liittyy nyt käynnissä olevaan muslimien paastokuukausi ramadaniin, jolloin hyväntekeväisyyden merkitys korostuu. Salmanin sanoin ramadan on pohdinnan, henkilökohtaisen uudistumisen ja toisista välittämisen aikaa.

Tällä hetkellä koossa on 2 355 euroa.

Ramadania on tänä vuonna vietetty koronan takia poikkeuksellisin menoin. Esimerkiksi nyt kiinni olevat moskeijat ovat järjestäneet ramadaniin kuuluvaa Koraanin lukua muun muassa sosiaalisen median kanavissa.

Normaalisti yhteisöllisyys ja yhteisrukoukset ovat ramadanin aikaan keskiössä, mutta nyt kuukautta on vietetty kotona ja omassa perhepiirissä. Salmanin mukaan keräyksen organisointi on luonut poikkeusoloihin toivottua yhteisöllisyyttä.