Helsingin kaupunki julkaisi torstaina tuoreet tilastot koronavirustapauksista alueittain.

Suhteellisesti eniten koronavirusta on todettu Helsingissä alueilla Itäkeskus-Marjaniemi ja Kontula-Vesala.

Kartta näyttää todettujen koronavirustapausten levinneisyyden kaupungissa.

Kartan tartuntalukemat postinumeroalueittain on saatu Helsingin kaupungilta ja perustuvat tilanteeseen 6. toukokuuta.

Itäkeskuksen ja Marjaniemen postinumeroalueella todettuja tartuntoja on nyt 8,4 tuhatta asukasta kohden. Kaikkiaan tartuntoja on alueella todettu 57.

Postinumeroalueella 00940 Kontula-Vesala on 7,8 tartuntaa 1 000 asukasta kohden ja kaikkiaan tartuntoja on 202.

Kolmanneksi eniten tartuntoja on todettu väestöön suhteutettuna Koskelan postinumeroalueella 00600, jossa on 6 tartuntaa tuhatta asukasta kohden.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo näkevänsä luvuissa myös myönteisiä piirteitä.

”Olemme tyytyväisiä, että tartuntojen määrä ei ole lähtenyt jyrkkään kasvuun, vaan voi sanoa, että taudin eteneminen on jopa hidastunut Helsingissä.”

”Vain 0,3 prosenttia Helsingin kokonaisväestöstä on saanut todetusti tartunnan.”

Tartuntoja on kaikkialla ja erilaisilla asuinalueilla. Eniten niitä on kuitenkin yhä Helsingin itäosissa.

Lukkarisen mukaan tätä selittää ainakin osittain se, että tällä alueella on paljon kielivähemmistöjä, isompia perhekokoja ja myös koronaan liittyviä hoivakotitapauksia.

HS kertoi tilanteesta viimeksi 21. huhtikuuta. Silloinkin eniten tartuntoja oli Itä-Helsingin alueilla.

Koronaviruksen myötä Itäkeskuksen asemasta on tullut vilkkain metroasema. HS:n selvityksen mukaan näyttää siltä, että alimmat tuloluokat altistuvat nyt koronavirukselle pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä ja työpaikoillaan muita todennäköisemmin.

Koronavirus ei leviä myöskään maailman suurissa kaupungeissa tasaisesti. Esimerkiksi New Yorkin kaupungin yliopiston CUNY:n epidemologian professori Luisa Borrell kertoi HS:lle aiemmin, että tartunnat ovat keskittyneet köyhiin ja vähemmistöjen asuttamiin kaupunginosiin.

Tartuntojen keskittymistä selitetään muun muassa juuri sillä, että sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat ihmiset työskentelevät enemmän palveluammateissa, joista ei voi suoriutua etätyönä. Yhdeksi syyksi on arvioitu myös sitä, että köyhemmissä kaupunginosissa ihmiset asuvat tiiviimmin.

Helsingin kaupunki kertoi torstaina myös hoivakotien tilanteesta. Helsingissä on tällä hetkellä koronavirustartuntoja on 15 hoivakodissa.

Tartuntoja on sekä Helsingin kaupungin omissa että ostopalveluyksiköissä.

Helsingissä on omia ja ostopalvelutuottajien hoivakoteja 79 ja niissä on 290 erillistä ryhmäkotia. Keskiviikkoon mennessä kaikkiaan 36 ryhmäkodissa (12 %) on todettu tartuntoja. Kaupungin mukaan näistä ryhmäkodeista noin puolesta karanteeni on jo voitu purkaa.

Asukkaista 80 on kuollut covid-19-tautiin 6. toukokuuta mennessä.