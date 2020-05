Poliisi keskeytti laittoman mielenosoituksen Eduskuntatalon edustalla perjantaina päivällä.

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että mielenosoitus oli laiton kolmestakin syystä.

Ensinnäkin mielenosoituksesta ei ollut ilmoitettu asianmukaisesti, toisekseen järjestäjä ei suostunut poliisin vaateisiin ja kolmanneksi mielenosoittajia oli yli kymmenen, mikä ei ole tartuntatautilain nojalla hyväksyttävää koronatilanteen vuoksi.

Mielenosoituksen nimi oli poliisin mukaan ”Perustuslakituomioistuimen perustamisen puolesta”.

Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Seppo Kujala kertoo tiedotteessa, että kaksi henkilöä otettiin kiinni, koska Eduskuntatalolla syntyi kahakkaa.

”Mielenosoitus on päättynyt ja sen järjestäjää on sakotettu laittomasta kokoontumisrikkomuksesta. Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta on kirjattu rikosilmoitus. Näiden johdosta poliisi on ottanut kaksi henkilöä kiinni.”

Sosiaalisessa mediassa kiertävältä videolta näkyy, kuinka eräs mielenosoittajista ei suostu tottelemaan poliisin useita käskyjä, vaan päättää jäädä istumaan Eduskuntatalon portaille.

Tämän jälkeen mies painii poliiseja vastaan hetken verran ja huutelee voimasanoja.

Poliisin maltillisuus kärjistyneessä tilanteessa keräsi kiitosta videon kommenteissa.

Eduskuntatalolla paikalla oli Helsingin Sanomien toimittaja Jukka Vuorio. Hän kertoi akuutin tilanteen menneen hetkessä ohi.

Vuorion mukaan paikalla oli ennen kello kahta noin 15–20 poliisia valvomassa, etteivät mielenosoittajat mene takaisin Eduskuntatalon portaille.