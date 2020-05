Helsingissä keskustakirjasto Oodin lainauspalvelut aukesivat perjantaina. Iltapäivällä kello kolmen aikaan kirjastossa oli erittäin rauhallinen tunnelma.

Scifi- ja fantasiahyllyillä kirjoja selaileva Mert Sasioglu kertoo olevansa mielissään kirjaston aukeamisesta, koska omasta kirjahyllystä loppui juuri uusi luettava.

”Olen ollut viime aikoina niin paljon aloillani ja herännyt siihen, että olisi kiva saada uutta lukemista. En tullut hakemaan mitään tiettyä, mutta itselle uusia romaaneja”, Sasioglu kertoo.

Mert Sasioglu etsi itselleen uutta luettavaa romaanihyllyltä. Kuva: Rio Gandara / HS

Suomen hallitus kertoi maanantaina rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Valtion ja kuntien kirjastotilat voidaan avata 1. kesäkuuta alkaen. Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallittiin välittömästi.

Oodin informaatikko Riikka Leskinen kertoo, että päivä on ollut hyvin rauhallinen. Normaalisti koko päivän aikana Oodissa käy noin 8 000 ihmistä.

”Kolmen ensimmäisen tunnin aikana kävi tänään noin sata asiakasta. Voi olla, että viikonloppuna vilkastuu”, Leskinen kertoo.

Oodissa oli perjantaina hyvin rauhallinen tunnelma. Kuva: Rio Gandara / HS

Leskisen mukaan asiakkaat ovat olleet hyvin iloisia kirjaston aukeamisesta, ja niin myös henkilökunta.

”Olen itse todella hyvilläni tänne tulosta. Me olemme tiivis työyhteisö, on ollut ikävä työkavereita.”

Oodin toinen kerros on toistaiseksi kokonaan suljettu. Kuva: Rio Gandara / HS

Oodin eteläpuolen sisäänkäynti on nyt käytössä, kirjat voi palauttaa ensimmäisessä kerroksessa ja lainaus tapahtuu kolmannessa kerroksessa. Toinen kerros on suljettu.

Oodiin sekä useimpiin muihin Helsingin kirjastoihin on voinut palauttaa aineistoja maanantaista alkaen.

Palauttamaan kirjoja ei kuitenkaan tarvitse rynnätä, sillä kirjojen ja muiden aineistojen laina-aikoja on jatkettu. Helmet-kirjastojen lainat erääntyvät porrastetusti kesäkuussa.

Katariina Palmroos etsi itselleen matematiikan kirjoja pääsykokeisiin valmistumista varten. Kuva: Rio Gandara / HS

Katariina Palmroos etsii itselleen Oodista matematiikan kirjoja kesäkuun pääsykokeita varten.

”Olen kaivannut kirjastoja nimenomaan pääsykokeiden takia.”

Myös avoimessa yliopistossa teologiaa opiskelevan Sanna Immonen-Eskmanin mielestä lainauspalvelujen aukeaminen oli hyvin positiivinen asia. Immonen-Eskman tuli hakemaan muun muassa kirjaa kirkkohistoriasta.

”Suuri osa materiaalista löytyy e-kirjana, mutta ei kaikki”, Immonen-Eskman sanoo.

Sanna-Immonen Eskman lainasi itselleen kirjoja teologian opintojen tueksi. Kuva: Rio Gandara / HS

Oodi on auki supistetuin aukioloajoin aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Arkipäivinä ensimmäiset kaksi aukiolotuntia on tarkoitettu riskiryhmien asiointiin. Lauantaina kirjasto on auki kymmenestä kuuteen ja erillistä aikaa riskiryhmille ei ole.

Laajennuksia kirjaston toimintaan ja aukioloaikoihin on tiedossa kesäkuussa.