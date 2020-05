Helsingissä koronavirus on levinnyt ympäri kaupunkia ja erilaisille asuinalueille. Kuva: Heikki Pölönen

Helsingissä koronavirus näyttää levinneen ympäri kaupunkia ja erilaisille asuinalueille, mutta eniten todettuja koronavirustartuntoja on Kontulassa ja Etelä-Vuosaaressa.

Kartta näyttää todettujen koronavirustapausten levinneisyyden kaupungissa. Kartan tartuntalukemat postinumeroalueittain on saatu Helsingin kaupungilta, ja ne perustuvat tilanteeseen 6. toukokuuta.

Kontulassa todettuja koronavirustartuntoja on yhteensä 202 ja Etelä-Vuosaaressa 116. Mellunmäessä tartuntoja on todettu yhteensä 51 ja Myllypurossa 47. Pihlajamäessä tartuntoja on todettu 57.

Esimerkiksi Helsingin keskustassa tartuntoja on todettu 47, Kalliossa 37 ja Lauttasaaressa 34.

Alle kymmenen tartuntaa on todettu muun muassa Suurmetsässä, Kulosaaressa, Itäsalmessa, Paloheinässä ja Santahaminassa.

Lisäksi Helsingin kaupungin lukemissa on 90 sellaista tartuntaa, joiden postinumeroalue on tuntematon. Nämä tartunnat ovat henkilöillä, joiden tiedot ovat esimerkiksi salattu väestörekisterikeskuksessa tai he ovat turisteja, kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

HS kertoi aikaisemmin koronavirustartuntojen määrästä Helsingin eri alueilla suhteessa asukkaita kohden. Suhteellisesti eniten koronavirusta on todettu Helsingissä Itäkeskus-Marjaniemi-alueella ja Kontula-Vesala-alueella.

Itäkeskuksen ja Marjaniemen postinumeroalueella todettuja tartuntoja on nyt 8,4 tuhatta asukasta kohden. Kaikkiaan tartuntoja on alueella todettu 57.

Postinumeroalueella 00940 Kontula-Vesala on 7,8 tartuntaa 1 000 asukasta kohden. Kaikkiaan tartuntoja on 202.

Kolmanneksi eniten tartuntoja on todettu väestöön suhteutettuna Koskelan postinumeroalueella 00600, jossa on 6 tartuntaa tuhatta asukasta kohden. Yhteensä Koskelassa on tartuntoja 25.

Lukkarisen mukaan sitä, että tartuntoja on eniten Helsingin itäosissa, selittää ainakin osittain se, että alueella on paljon kielivähemmistöjä, isoja perhekokoja ja myös koronaan liittyviä hoivakotitapauksia.

Koronaviruksen myötä Itäkeskuksen asemasta on tullut Helsingin vilkkain metroasema. HS:n selvityksen mukaan näyttää siltä, että alimmat tuloluokat altistuvat nyt koronavirukselle pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä ja työpaikoillaan muita todennäköisemmin.

Lukkarinen kertoi kuitenkin olevansa tyytyväinen, että tartuntojen määrä ei ole lähtenyt jyrkkään kasvuun, vaan voi sanoa, että taudin eteneminen on jopa hidastunut Helsingissä.

”Vain 0,3 prosenttia Helsingin kokonaisväestöstä on saanut todetusti tartunnan.”