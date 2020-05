Ikkunoista valuu sisään kirkasta ja kovaa auringonvaloa. Malmin koronaterveysasemalla on menossa jälleen yksi päivä aikakaudesta, jota kukaan ei osannut odottaa.

Julkaistu: 2:00

Vastassa on vaaleansinisiin asuihin verhoutuneita hahmoja.

”Minkälaisella asialla?”, kiiruhtaa hoitaja kysymään.

Hoitajan otsassa näkyy vain pieni pala ihoa, sillä suojavarusteet peittävät kaiken muun.

”On ollut vähän hengenahdistusta”, iäkkäämpi rouva kertoo.

Rouva desinfioi kätensä, ja hoitaja auttaa sinisillä hanskoilla hengityssuojan hänen kasvoilleen.

Malmin terveysasemasta tuli koronaterveysasema 19. maaliskuuta. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti.

”Alkuviikosta tuli tieto, keskiviikkona siivottiin ja järjesteltiin ja torstaina alkoi toiminta”, kertoo ylilääkäri Päivi Pétas.

Mallia Malmilla pystyttiin ottamaan Laakson terveysasemasta, joka aloitti toiminnan koronaterveysasemana muutamaa päivää aikaisemmin.

Henkilökunnan sosiaalitilat siirrettiin yläkerrasta alakertaan. Naisten pukuhuone sijaitsee nyt väliaikaisesti pienessä neuvotteluhuoneessa. Keittiönä toimii isompi neuvotteluhuone.

Jääkaappi nököttää huoneen nurkassa.

Malmin terveysasemaa piti järjestellä uudestaan, kun toiminta koronaterveysasemana alkoi. Suojavarusteita on pinottu puhtaan puolen käytävillä. Kuva: Mika Ranta / HS

Kun puhutaan koronaviruksen saaneiden potilaiden hoitamisesta, puhutaan suojavälineistä. Niitä tarvitaan paljon.

Malmin koronaterveysaseman käytäville on pinottu pahvilaatikoita täynnä erilaisia suojia.

Kaikki potilaat saavat hengityssuojan, lisäksi henkilökunta vaihtaa suu-nenäsuojaa, päähineitä ja pukuja tilanteesta ja tarvikkeesta riippuen useamman kerran päivässä.

Hanskat vaihdetaan jokaisen potilaan välissä.

”Logistiikka on saatu toimivaksi”, Pétas kertoo.

Seinän toisella puolella rouva rollaattorin kanssa istahtaa tuolille levähtämään.

Potilastiloissa kaikki turha on raivattu pois tieltä.

Tyhjät käytävät on helpompi pitää puhtaana. Potilaiden olotilaa on myös helpompi tarkkailla, kun ympärillä ei ole liikaa ärsykkeitä. Kuva: Mika Ranta / HS

Poissa ovat viherkasvit, lehdet, lelut ja ikkunaverhot. Jos jotain ei ole voitu viedä muualle, se on peitetty muovilla.

Ikkunoista valuu sisään kirkasta ja kovaa auringonvaloa. Katon loisteputket valaisevat sieltä, minne aurinko ei yllä.

Terveysasema on hyvin askeettinen paikka ilman sisustuselementtejä.

Ja nyt asemalle tulee taas uusi potilas. Potilaita virtaa sisään muutaman minuutin välein, vaikka puoliltapäivin ei edes ole pahin ruuhka-aika.

Potilaat ohjataan sisään pääoven kautta. Pääovi on tilapäisesti katettu mahdollisia jonottajia varten. Kuva: Mika Ranta / HS

Tavallisena päivänä Malmin koronaterveysasemalla käy 70–90 potilasta. Kiireisenä päivänä voi käydä 140 potilasta.

Potilasvirta kulkee hallitusti ja sujuvasti eteenpäin. Hoitaja vastaanottaa jokaisen yksitellen.

Suoja-asujen alla hoitohenkilökunnan ilmeet jäävät piiloon. Hymyä tai rauhoittavaa elettä on vaikea nähdä kasvosuojien alta, ja hoitajat ja lääkärit näyttävät vähän kummallisilta, pelottaviltakin.

Terveydenhoitaja Sanna Virta kertoo, että suojavarusteissa hoitohenkilökunnalla tulee koko ajan kuuma.

”Lämpimällä kelillä hiki valuu.”

Hiukset liimautuvat päähän ja kainalot kostuvat. Kasvoille valuvia hikipisaroita on vaikea pyyhkiä pois suoja-asussa.

Varsinkin muovitetut, roiskeilta parhaiten suojaavat puvut hiostavat.

Seinän vieressä hurisee ilmastointilaitteita, jotka viilentävät tilaa.

Maaliskuun epävarmuuden jälkeen tilanne on jo tasaantunut, kertovat Virta sekä lääkärit Mimi Rantanen ja Suvituuli Lehtovirta.

Heidän nimensä on kirjoitettu tussilla kömpelösti suojapukujen rintaan.

Terveydenhoitaja Sanna Virta (vas.) sekä terveyskeskuslääkärit Mimi Rantanen ja Suvituuli Lehtovirta saivat valita, haluavatko työskennellä koronaterveysasemalla. Kuva: Mika Ranta / HS

”Alku oli jännittävää ja hämmentävää aikaa”, Rantanen kertoo.

”Nyt kun on nähty, miten suojaus toimii, ei pelota”, hän jatkaa.

Hoitohenkilökunta arvioi hengitystieoireisten vointia haastattelemalla, tutkimalla ja seuraamalla heidän vointiaan. Potilaille annetaan jatkohoito-ohjeet tai heidät ohjataan jatkohoitoon.

”Vaikka kaikki on muuttunut, on työn ydin ennallaan”, Virta sanoo.

Henkilökunnan suojaaminen näyttää toimivan. Malmin terveysaseman henkilökunnasta kukaan ei vielä ole sairastunut koronavirukseen. Kaikki työskentelevät koronaterveysasemalla vapaasta tahdostaan.

Koronaterveysaseman kulkusuunnat on järjestetty niin, että kontakteja tulisi mahdollisimman vähän. Sisään ja ulos kuljetaan eri ovista, käytäviä kuljetaan vain yhteen suuntaan.

Aulasta potilas ohjataan ensiksi hoidon tarpeen arviointiin. Siellä hoitohenkilökunta tarkistaa potilaan henkilöllisyyden ja hoidon tarpeen.

Arvioinnista potilas ohjataan joko A-, B- tai C-käytävälle.

A-luokassa ovat kiireellisimmät tapaukset, B-luokan potilaille pyritään tarjoamaan hoitoa 10–15 minuutin kuluessa ja C-luokan potilaat voivat hieman odottaa.

C-käytävällä onkin hieman ruuhkaa. Muutaman metrin välein asetelluilla tuoleilla odottaa kymmenkunta potilasta.

Voisikohan joku vastata Helsingin Sanomien kysymyksiin?

Kukaan ei halua kommentoida.

Hoitaja huhuilee ovelta uutta potilasta sisään.

C-käytävän tuolit ovat täynnä vuoroaan odottavia potilaita. Kuva: Mika Ranta / HS

”Jonotusajat eivät saa olla pitkiä, sillä se on riski”, Rantanen kertoo.

Heikkokuntoisimmat ohjataan ambulanssilla sairaalahoitoon, sillä terveysasemalla ei ole vuodepaikkoja eikä mahdollisuuksia seurata potilaiden vointia pidempään. Tehohoitoa Malmilta ei saa, mutta ensiapua kyllä annetaan.

Tarkoitus on, että Malmin asemalle ja sieltä pois kävellään omin jaloin.

Vaikka Malmin aseman nimi on tällä hetkellä koronaterveysasema, suurella osalla potilaista ei ole koronavirusta.

Helsingin kaupunki on ohjeistanut, että kaikki potilaat, jotka kärsivät ylähengitystieinfektion oireista, hakeutuvat joko Malmin tai Laakson koronaterveysasemille.

Oireita ovat yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky.

Monet tulevat paikalle sydänvaivojen, vatsataudin tai kipeän jalan takia, mutta koska olo on viime aikoina ollut hieman yskäinen, muille terveysasemille ei ole pääsyä.

Koronaterveysasemalla on kaksi eristyshuonetta, joissa hoidetaan todetut koronapositiiviset potilaat. Kaikki turha on peitelty piiloon. Kuva: Mika Ranta / HS

Positiivisen koronavirusnäytteen potilaista antaa keskimäärin kolmesta kahdeksaan prosenttia. Tosin läheskään kaikkia ei ole tarve edes testata. Näyte on monesti otettu jo aiemmin, ja käynnillä on kyse voinnin arviosta. Kaikki koronaoireiset kuitenkin pääsevät covid-19-testiin.

Nopealla vilkaisulla hengitystieoireita tuskin huomaa potilaista. Kukaan ei köhi äänekkäästi.

Itse asiassa, kaikki odottavat vuoroaan hiljaisuudessa. Joku on keskittynyt puhelimeensa, toinen tuijottaa käytävän seinää edessään.

Haisee aivan sairaalalle.

Potilashuoneetkin ovat kliinisiä. Väliovi erottaa hoitajan ja lääkärin toisistaan.

Huoneet siivotaan monta kertaa päivässä. Lisäksi lääkärit ja hoitajat desinfioivat pinnat potilaiden välissä.

Terveyskeskuslääkäri Mimi Rantanen desinfioi työpisteensä aina, kun vuoro vaihtuu. Kuva: Mika Ranta / HS

Miten työskentely koronaterveysasemalla on vaikuttanut lääkäreiden ja hoitajien vapaa-aikaan?

Virta kertoo, että vapaalla suosituksia tulee noudatettua tiukasti.

”Ja kotonakin hinkkaan puhelinta tai pintoja koko ajan puhtaaksi”, hän sanoo.

”Minä pesen vimmaisesti käsiä kotonakin”, Rantanen kertoo.

Moni Malmilla työskentelevä kertoo, että tuttuja ei ole juuri tullut nähtyä viime kuukausina. Monet ystävät eivät kuulemma uskaltaisikaan tavata hoitohenkilökuntaan kuuluvia.

Työkaverit ovat tässä tilanteessa erityisen tärkeitä.

”Työkaverit ovat meille se ainoa rajoitusten ja suositusten suoma sosiaalinen kontakti, jos noudattaa sosiaalista eristäytymistä”, Virta kertoo.

Lääkäreillä ja hoitajilla on 20 minuutin ruokatauko. Silloin suojavarusteet heitetään roskiin, kädet desinfioidaan ja nähdään työkaverin kasvot ilman suojia.

”Silloin saatetaan ihmetellä uutta työkaveria, että ai, sä näytät tuolta!”, Virta nauraa.

Kun työvuoro päättyy, otsalle jää suojalasien painama jälki.

Ohi vilahtaa hoitaja visiiri kasvojensa edessä. Hän työskentelee laboratoriossa, jossa otetaan koronatestien lisäksi muitakin näytteitä, kuten verikokeita.

Normaalisti Malmin terveysasemalla käy kuussa noin 5 000 potilasta, viime kuukausina käyntejä on ollut 2 500–3 000.

Tällä hetkellä koronavirustestit tehdään nenänielunäytteinä.

”Tikku viedään nenän kautta nieluun”, Rantanen kertoo.

Toimenpide tuntuu monesta ikävältä. Potilaat yskivät ja yökkivät näytteenotossa, joten visiiri on tarpeen.

Laboratoriossa otetaan koronatestien lisäksi myös tavallisempia näytteitä, kuten verinäytteitä. Kuva: Mika Ranta / HS

Näytteet kuljetetaan Malmilta eteenpäin Huslabiin analysoitavaksi. Tulos tulee muutaman päivän sisällä.

Äiti ja pikkulapsi ovat menossa laboratorioon. Lapsi kiukuttelee, sillä hengityssuoja naamalla ei tunnu mukavalta.

Rantanen, Virta ja Lehtovirta kokevat tekevänsä tärkeää työtä.

Seitsemän viikon aikana yhteiset toimintatavat on hiottu kuntoon.

”Kiireisistä päivistä toipumiseen tuntuu usein menevän parikin päivää. Rauhallisetkin päivät ovat kuluttavia, kun ollaan pukeuduttu suojavarusteisiin ja ollaan koko ajan valmiudessa”, Lehtovirta sanoo.

Jokainen potilas on mahdollinen viruksen kantaja. Koko ajan täytyy olla varuillaan.

Mimi Rantanen (vas.) ja Suvituuli Lehtovirta kertovat, että arki on tasaantunut Malmin toimipisteellä. Vasemmalla on C-käytävä ja oikealla B. Kuva: Mika Ranta / HS

Rantanen on tyytyväinen siihen, miten Suomessa on toimittu epidemian aikana. Terveydenhuollon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt. Hänen mielestään kaikki on mennyt – ”isossa kuvassa” – juuri niin kuin pitääkin.

”Ei tämä ole mikään helppo sairaus.”