Ravintoloissa ja kukkakaupoissa on riittänyt vilinää, kun noudettavat brunssit ja kotiin kuljetettavat kukkakimput nousivat suureen suosioon Helsingissä äitienpäiväviikonloppuna.

Koronavirusepidemia on pakottanut suuren osan ravintoloitsijoista kehittämään uusia toimintamalleja, kuten take away -ulosmyyntiä.

Lue lisää: Yrittäjät kertovat: Näin ravintolastani tuli menestyvä noutoruokapaikka

Ulosmyydyt brunssit nousivat hitiksi jo pääsiäisenä ja erityisesti vappuna, joten moni osasi odottaa kiirettä myös äitienpäivä­viikonlopulle. Monessa paikassa brunssien noutopäivä oli lauantaina.

Esimerkiksi Kalliossa ravintola Oivan yrittäjä Johanna Rönkkö kertoo, että äitienpäiväbrunssit on loppuunmyyty.

”Äitienpäiväbrunsseja kyseltiin jo hyvin aikaisessa vaiheessa, ennen kuin oli itse ehditty edes ajatella asiaa. Vilkasta on ollut, ihana päivä yrittäjälle”, Rönkkö sanoo.

Brunsseja on valmisteltu tällä viikolla myös esimerkiksi Lonnan saarella sijaitsevassa ravintola Lonnassa. Ravintolan kippari kuljetti brunssiannokset viikonlopuksi mantereelle, kertoo Lonnan myynnin päällikkö Emmi Kauppinen.

”Tämä on meille aivan uusi aluevaltaus, joka aloitettiin pääsiäisenä ja vappuna. Kysyntää on ollut hillittömästi, ja huomaa, että ihmiset ovat aivan eri tavalla löytäneet ravintolaruoan kotiin hakemisen”, kertoo Kauppinen.

Ravintola Oivassa työskentelevä Sigrid Sääs valmistelee äitienpäivän take away -brunssipaketteja. Kuva: Rio Gandara / HS

Herttoniemen Treffipubin keittiöpäällikkö Topi Keskisarja kertoo, että perjantaina ravintola otti viimeisenkin lomautetun kokin töihin, jotta he saivat loput äitienpäiväbrunssien valmistelut tehdyiksi.

Keskisarjan mukaan asiakkaiden positiivinen palaute ja ymmärrys korona-ajan poikkeustilannetta kohtaan on ollut mukavaa.

”Suurin muutos korona-ajalla on ollut mielestäni se, että asioinnista on tullut henkilökohtaisempaa. Kun asiakas nyt soittaa, sama ihminen, joka ottaa tilauksen, tekee myös ruoan. Siinä suhde lähenee, koronasta huolimatta nyt on saanut jopa lähemmin kontaktia asiakkaaseen.”

Kauppatorin kupeesta on voinut hakea myös ravintoloiden Olo, Nude ja Emo äitienpäiväbrunsseja, jotka myytiin loppuun jo keskiviikkona.

”Vappu oli niin räjähdysmäinen, että arveltiin saman olevan myös äitienpäivänä. Verrattuna aikaisempiin äitienpäiviin olemme pystyneet nyt tuottamaan enemmän brunsseja kuin normaalisti, koska ravintolassa tulee totta kai seinät vastaan”, kertoo Olon ravintoloitsija Katja Henttunen.

Suuri suosio on jatkunut myös Käpylässä sijaitsevassa ravintola Saurahuoneessa, jossa äitienpäiväbrunssi lanseerattiin tiistaiaamuna. Keskiviikkona se oli jo loppuunmyyty.

”Anelijoita on ollut sen jälkeen, mutta monet ovat tehneet ratkaisun nauttia brunssia jo tänään lauantaina. Niinpä olemme lauantainakin myyneet brunsseja yhtä lailla” yrittäjä Johanna Sauramäki kertoo.

Kysyntä on Sauramäen mukaan lisääntynyt paljon koronaviruksen aikana normaaliin verrattuna.

”Vappu ja pääsiäinen olivat hurjia myös. Meillä on 25 istumapaikkaa ja viisi pöytää. Nyt pystymme tekemään 100 brunssia päivässä, se on kova tahti.”

Äitienpäivän myötä viikko on ollut kiireinen myös kukkakaupoissa, kuten yleensäkin tähän aikaan vuodesta. Nyt kuitenkin kimppujen etukäteen tilaaminen ja kotiinkuljetus ovat nousseet huomattavasti tärkeämmäksi kuin aikaisemmin.

Töölössä sijaitsevan Florannan yrittäjä Hanna Kurtti kertoo, että normaalisti kotiinkuljetuksia on vain muutamia. Nyt yritys joutui jo perjantaina sulkemaan verkkomyyntinsä, koska kädet eivät olisi yksinkertaisesti enää riittäneet uusien tilauksien tekemiseen.

”Tuli niin paljon ennakkotilausta, ja tämä kuitenkin on käsityötä”, Kurtti sanoo.

”Positiivisesti yllätyimme siitä, että korona-aikana ihmiset haluavat lähettää runsaita ja lennokkaita kimppuja, joihin käytetään enemmän materiaalia.”

Myös Lauttasaaressa sijaitsevan Désirée-kukkakaupan yrittäjä Sari Kunnas kertoo, että yrityksen piti jo sulkea nettikauppa.

”Enempää ei voida enää ottaa, meillä kuriiri ajaa jo lähes yötä myöten.”