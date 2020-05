Itäkeskuksen peruskoulun käytävät humisevat tyhjyyttään. Normaalisti koulussa olisi yhtä aikaa noin 460 oppilasta, mutta poikkeusolojen takia määrä on kutistunut muutamaan kymmeneen. Yläkerrassa vain parista luokkahuoneesta kuuluu rauhallista puheensorinaa.

Luokassa opettajat ja koulunkäyntiavustajat huolehtivat, että koulun pienimmät saavat tehtävät tehtyä. Itäkeskuksen peruskoulussa lähiopetukseen osallistuu nyt vähän päälle kaksikymmentä eka-, toka- ja kolmasluokkalaista.

Torstaina yksi vaihe kevään koronakriisistä päättyy, kun koulut avaavat jälleen ovensa kaikille oppilaille.

Kolmasluokkalaisen Hevin Hassanin mielestä se on hauskaa.

”Kiva, kun muut tulevat, ja voi taas nähdä kavereita ja opettajia.”

Hassan sanoo kuitenkin, että poikkeusoloissa on myös puolensa. Opettajalta saa nyt helpommin ja useammin apua tehtäviin entiseen verrattuna.

Hevin Hassan, Ciara Luostarinen ja Siiri Kuusisto kaipaavat luokkakavereita, mutta ovat myös nauttineet poikkeusajan koulun rauhallisesta tunnelmasta. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Valmistelut kouluun paluuseen ovat Itäkeskuksen peruskoulussa jo hyvässä vauhdissa. Rehtori Jutta-Riina Karhusen mukaan suunnittelutyötä on tehty urakalla.

”Porrastamisen suunnittelu on tuottanut päänvaivaa. Kokoukset ovat venyneet iltamyöhään”, Karhunen kertoo.

Porrastamisella tarkoitetaan sitä, mihin aikaan päivästä eri luokat saapuvat kouluun, mistä ovista he saapuvat sisään ja milloin he menevät ruokailemaan.

Karhusen mukaan oppilaiden on tarkoitus opiskella, ruokailla ja viettää välituntia vain oman ryhmänsä kanssa. Käytävien ruuhkaa pyritään ehkäisemään esimerkiksi siten, että jokainen oppilas ottaa omat ulkovaatteensa luokkaan mukaan. Ennen vaatteet on jätetty naulakkoon koulun käytäville.

Karhusen mukaan Itäkeskuksen peruskoulu on siitä hyvässä asemassa, että tilaa on niin sisällä kuin ulkonakin paljon. Käytössä ovat myös vastapäisen kielilukion tilat.

Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen kertoo, että toistaiseksi kaikki koulun opettajat aikovat palata takaisin lähiopetukseen. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Välitunnillakin fyysisiä kontakteja olisi tarkoitus välttää. Leikit olisi ainakin tarkoitus järjestää vain oman ryhmän kesken. Pienimpien kohdalla tämä vaatii tietenkin paljon valvontaa.

Kolmasluokkalaiset Ciara Luostarinen ja Siiri Kuusisto kertovat, että nyt pihalla on hypitty paljon narua ja leikitty tervapataa. Rajummat leikit, kuten poke ja roke ovat jääneet vähemmälle.

Ruokalassakin on rauhallista. Kolme tyttöä on juuri ehtinyt istua saman pöydän ääreen yhdessä, kun heidät komennetaan omiin pöytiinsä. Jokaisen pyöreän pöydän ääressä istuu nyt yksi pikkuoppilas.

Tällä hetkellä ruokaa otetaan vielä linjastolta itse, mutta torstaina ruokalan henkilökunnan olisi tarkoitus annostella ruoka oppilaille.

Käsihygienian ylläpitämiseksi Itäkeskuksen peruskouluun on tilattu suuret määrät saippuaa, käsihuuhdetta ja kosteusvoidetta. Kädet on tarkoitus pestä ainakin kouluun tullessa, ennen ruokailua, ruokailun jälkeen ja välitunnilta tullessa.

Saippuaa, kosteusvoidetta ja käsihuuhdetta on hankittu runsaasti koko koulun oppilaiden tarpeisiin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Sama sopeutuminen on edessä torstaina myös Kontulan ala-asteella. Rehtori Katja Verta kertoo, että myös Kontulassa loppulukukauden ajan oppilaiden saapuminen kouluun sekä koulusta lähtö ovat porrastettuja. Käsiä pestään jatkuvasti ja huolella, eikä käsidesissä kursastella.

Opettajien tehtävänä on huolehtia, että käsienpesujonossa säilytetään riittävä etäisyys.

Kontulan ala-asteella on monta ulko-ovea ja käytävää, joten porrastus käytävittäin onnistuu suhteellisen helposti. Ruokailuun pääsee jatkossa kolme luokkaa kerrallaan.

”Ruokasalin ja jumppasalin välinen seinä avataan, jotta saadaan lisää tilaa. Ruokailu pyörii klo 10–13 välillä.”

Kontulan postinumeroalueella on eniten todettuja koronavirustartuntoja Helsingin postinumeroalueista.

Välituntia Kontulassa vietetään jatkossa oman luokan ja opettajan kanssa. Koulun piha on jaettu paloihin, ja jokaisella ryhmällä on oma alueensa ulkona.

”Täällä on onneksi iso piha. Keskustan kouluilla tilaa on vähemmän ja tämä on suurempi ongelma”, Verta pohtii.

Keinuja Kontulan ala-asteen pihalla ei ole, mutta kiipeilytelineitä saa käyttää jatkossakin.

”Ei voida kieltää lapsilta ihan kaikkea”, Verta sanoo.

Kontulan ala-asteen luokissa on aikaisemmin ollut paljon ryhmäpulpetteja, mutta nyt ne hylätään.

”Jokainen istuu omalla tontillaan. Ryhmiä on myös jaettu jonkin verran pienemmiksi”, Verta sanoo.

Liikuntatunnit pidetään mahdollisuuksien mukaan ulkona ja tunneilla vältetään kontaktilajeja. Tartuntavaaran takia joistakin asioista on loppukeväänä myös jouduttu luopumaan.

”Käsityökaluja ei käytetä eikä nokkahuiluja soiteta”, Verta sanoo.

Rehtori Verta kertoo, että suuri osa oppilaista vaikuttavat odottavan hyvällä mielellä kouluun pääsyä. Koulussa on yhteensä 436 oppilasta. Ainoastaan 13 oppilaan vanhemmat ovat lähettäneet poissaoloanomuksen.

”Yllättävän vähän on tullut viestiä vanhemmilta, että he haluaisivat pitää lapsia etäopiskelussa”, Verta sanoo.

Myös Viikin normaalikoulun ja Helsingin normaalilyseon johtava rehtori Tapio Lahtero kertoo, että vanhemmilta on tullut yllättävän vähän viestejä koulun alkuun liittyen.

Viikin normaalikoulussa käyvä lapsi oli yksi ensimmäisiä koronavirustartuntaan saaneita suomalaisia helmikuun lopulla.

Kevään aikana opetuksessa ei enää ehdi tehdä ihmeitä. Kouluvuosi päättyy 30. toukokuuta, eli lähiopetuksessa ehditään olla reilu kaksi viikkoa.

Anu Nylén-Hakkala opettaa Samira Luostarista Itäkeskuksen peruskoulussa. Nylén-Hakkalan mielestä oppilaiden itsenäinen työskentely ja digitaidot ovat kehittyneet poikkeusaikana. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Mutta tärkeintä Verran mukaan onkin nähdä, miten oppilailla menee.

”Nyt tsekataan, miten oppilaat voivat ja mikä on oppimisen tilanne syksyä varten.”

Kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava Helsingin toimialajohtaja Liisa Pohjolainen on samoilla linjoilla.

Loppuvuodelle ei Pohjolaisen mukaan ole varsinaisesti osoitettu erityisiä oppimistavoitteita.

”Pääasiassa opettajat kartoittavat, miten etäopetus on mennyt ja mitä oppilaat ovat oppineet. Kyllä tämä rajoitusten kanssa eläminen saattaa jatkua syksylläkin, joten valmistaudumme myös siihen.”

Tapio Lahtero kertoo, että kevätjuhlat ja suuret aamunavaukset ovat sellaisenaan peruttu, mutta luokat voivat oman ryhmänsä kanssa järjestää pieniä kevätjuhlia.

”Meillä on myös mahdollisuus striimata yhteisiä puheita tai pieniä esityksiä luokille”, Lahtero sanoo.

Myös henkilökunnan kokoontumisiin on puututtu, sillä loppukevään ajan opettajainkokoukset ja muut tapaamiset käydään etänä.

Lisätilan löytäminen opetustilojen väljentämiseksi on ollut Helsingissä iso operaatio. Toisille kouluille lisätilaa on löytynyt suhteellisen helposti, toisten kohdalla etsinnöissä on pitänyt nähdä enemmän vaivaa.

Liisa Pohjolaisen mukaan koulujen lisätilan tarvetta on kartoitettu jo viime viikolla. Tarkoitus on järjestää lisätiloja mahdollisimman läheltä varsinaista koulurakennusta.

”Pääasiassa lisätilaa on löydetty lukioista ja ammatillista oppilaitoksista. Myös esimerkiksi kirjastoissa ja nuorisotiloissa on tilaa”, Pohjolainen sanoo.

Opetuksen porrastus tarkoittaa käytännössä muissakin kuin tässä artikkelissa nimetyissä kouluissa parin tunnin porrastusta. Oppilaat ovat siis pääosin samanaikaisesti koulussa, mutta saapuvat ja lähtevät eri aikaisesti, Pohjolainen sanoo.

”Jos osalla oppilaista koulu alkaisi vasta iltapäivästä, niin se vaatisi myös paljon lisää henkilökuntaa”, Pohjolainen sanoo.