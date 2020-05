Joukkoliikenne

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki perii 54 231 850 euron tukirahat takaisin ensisijaisesti Helsingin kaupungin omalta yhtiöltä eli Linja-autotoiminta oy:ltä, ja vasta toissijaisesti Koiviston Auton omistamalta Helsingin Bussiliikenne oy:ltä (Helb).

Koiviston Auto -konsernin omistama Viikin Linja osti vuonna 2015 Linja-autotoiminta oy:n liiketoiminnan, ei koko yhtiötä. Se muutti Viikin Linjan nimen myöhemmin Helsingin Bussiliikenne oy:ksi.

Kaupungin oli pakko tehdä tässä asiassa päätös, koska EU-tuomioistuimen maaliskuisen välipäätöksen mukaan takaisinperintä on aloitettava, vaikka asian varsinainen käsittely on kesken.

Helsinki on tehnyt valituksen tuomioistuimeen EU-komission vuoden takaisesta päätöksestä, jonka mukaan kaupungin omalle bussiyhtiölleen antama pääomatuki vuosina 2002–2012 oli laitonta valtiontukea.

Komission päätöksen mukaisesti tuki oli perittävä takaisin bussiliiketoiminnan nykyiseltä omistajalta.

Kaupungin pääomatuen katsottiin vääristäneen markkinatilannetta, ja uuden omistajan saaneen sitä kautta suhteetonta etua liiketoimissaan. Pääomatuesta valitti aikanaan Helbin kilpailija bussiyhtiö Nobina.

Linja-autotoiminta oy on omassa vastineessaan katsonut, ettei komission päätös ole perusteltu. Toisin kuin komissio on ajatellut, bussiliiketoiminta ei ole vaihtanut omistajaa alihintaan, vaan sopimukseen kirjattu hintamekanismi on nostanut alkuperäistä kauppahintaa noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Lopullinen luovutushinta nousee lähelle komission itsensä arvioimaa markkinahintaa eli 36–37 miljoonaa euroa.