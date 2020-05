Tietoa koronaviruksesta

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, mutta se voi tarttua myös lähikontaktissa kosketuksen välityksellä. Viruksen voi saada myös kosketuksen kautta pinnoilta, mutta nykytietämyksen mukaan virus ei säily pinnoilla pitkään tartuttavana.

Tartuntoja voi ehkäistä parhaiten huolehtimalla hyvin käsihygieniasta, pitämällä turvaväliä muihin ihmisiin sekä välttämällä lähikontakteja.

Koronavirustaudin itämisajaksi on arvioitu 1–14 vuorokautta, mutta keskimäärin oireet ilmenevät 4–5 päivän kuluttua. Sairastunut ihminen voi levittää tautia eteenpäin jo pari päivää ennen oireiden alkamista. Nykytiedon valossa valtaosan tartunnoista aiheuttavat kuitenkin jo oireita saaneet henkilöt.

Taudin oireet

Koronavirustaudin yleisempiä oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli, sekä myös mahdolliset maku- ja hajuaistin häiriöt.

Vakavia oireita ovat esimerkiksi hengenahdistus tai yleistilan heikkeneminen. Riskiryhmään kuuluvilla vakavia oireita ovat myös äkillinen kuume (38 astetta tai yli), kurkkukipu ja yskä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL määrittelee riskiryhmiin kuuluviksi yli 70-vuotiaat henkilöt sekä ne aikuiset ja lapset, joilla on perussairaus. Vaaraa lisäävät sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä.

Koronavirustaudin epäily

Jos epäilet koronavirustartuntaa, ota yhteyttä oman kuntasi terveydenhoitoon puhelimitse. Sieltä sinut ohjataan tarvittaessa testeihin.

Voit myös tehdä oirearvion Omaolo-palvelussa. Palautteessa saat ohjeet testiin hakeutumista. Oireiden itsearvioinnin voit tehdä myös Terveyskylä-sivuston Koronabotti-palvelussa.

Kuitenkin jos yleistilasi on heikko tai epäilet olevasi vakavasti sairas, älä täytä oirearviota vaan ota yhteys suoraan terveyskeskukseen tai päivystykseen.

Testeihin ohjataan henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita. Oireettomia henkilöitä ei testata kuin poikkeustilanteessa. Testauksen yhteydessä pyritään myös torjumaan epidemian leviämistä selvittämällä tartuntaketjuja.

Päivystävät puhelimet

Päivystysapu: 116 117. Päivystysavun numero on avoinna ympäri vuorokauden. Palvelusta saa ohjeita oikeaan toimimiseen, jos ei voi odottaa terveysaseman aukeamista. Sieltä ohjataan oikeaan hoitopaikkaan ja annetaan ohjeita itsehoitoon.

Helsingin koronavirusneuvonta: 09 310 10024. Numero on avoinna arkisin klo 7–20. Koronavirusneuvonta tai päivystysapu ohjaavat tarvittaessa koronavirustestiin ja koronaterveysasemalle.

Espoon koronaneuvonta: 09 816 34600. Numero on avoinna arkisin klo 7–18. Koronavirustestausta on lisätty, ja tällä hetkellä testiin pääsevät kaikki, joilla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita. Ohjeet testauksesta saat puhelun aikana.

Vantaan koronaneuvonta: 09 8395 0000. Numero on avoinna arkisin klo 8–16. Jos epäilet koronavirustartuntaa, niin tee mahdollisuuksien mukaan sähköinen oirearvio Vantaan terveys- ja sosiaalipalvelujen verkkosivulla. Puhelinpalvelusta saat ohjeet, miten toimia, ja sinuun ollaan yhteydessä, jos tilasi sitä vaatii.

Koronavirustesti

Koronatestaukseen ohjataan oman kunnan terveydenhuollosta. Jos sinulta otetaan koronavirustesti, saat tarkemmat ohjeet jatkotoimista terveysviranomaisilta. Yksityisellä puolella lääkäri voi lähettää koronavirustestiin samoilla THL:n määrittelemillä oirekriteereillä. Koronavirustestin näytteenoton jälkeen sinun tulee pysytellä kotona ainakin testituloksen valmistumiseen saakka. Jos testitulos on negatiivinen mutta sinulla on edelleen oireita, pysyttele karanteenin kaltaisissa olosuhteissa, kunnes olet ollut oireeton päivän ajan. Jos testitulos on positiivinen, sinuun ollaan yhteydessä ja saat ohjeet jatkotoimenpiteistä.

Jos vointisi heikkenee, ota yhteys kuntasi terveydenhoitoon tai päivystysapuun (p. 116 117).

Hoito

Suurin osa hengitystieinfektioista, myös koronaviruksen aiheuttamista, on lieviä ja paranevat kotihoidossa.

Lievissä hengitystieinfektioissa taudin oireita hoidetaan pysymällä kotona ja minimoimalla kontaktit muihin ihmisiin. Kotona tulee pysyä niin kauan, että on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta. Varmistettua koronavirustautia sairastavan tulee pysytellä kotona 14 vuorokauden ajan. Jos oireet jatkuvat vielä sen jälkeen, pysy kotona, kunnes oireettomuus on kestänyt vähintään kaksi vuorokautta.

Ohjeita kotihoitoon saa THL:n verkkosivuilta, omasta terveyskeskuksesta sekä terveysasemien nettipalveluista.

Koronavirustautia sairastavan vointia on tarkkailtava, ja tietyt oireet vaativat välitöntä hoitoa. Soita terveyskeskukseen, jos sinulle tai läheisellesi tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta, ja yleistila heikkenee. Jos kuulut riskiryhmään, niin ota muita herkemmin yhteys terveyskeskuksen, lääkäriin tai soita päivystysapuun (p. 116 117). Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Pääkaupunkiseudulla koronapotilaita hoidetaan keskitetysti tietyillä terveysasemilla. Koronaan keskittyneitä terveysasemia on perustettu pääkaupunkiseudulle neljä: kaksi Helsinkiin, yksi Espooseen ja yksi Vantaalle. Koronaterveysasemille ei voi mennä suoraan vaan ensin tulee soittaa koronavirusneuvontaan (Helsingissä p. 09 310 10024, Espoossa p. 09 816 34600 ja Vantaalla p. 09 83950 000). Toimintaohjeet annetaan puhelimitse.

Yleisiä ohjeita koronavirustilanteesta

Koronavirusepidemian ajankohtaisesta tilanteesta tietoa, toimintaohjeita sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta.

Valtioneuvoston sivuilta löytyvät koronaepidemiaa koskevat hallituksen linjaukset ja päätökset, voimassa olevat rajoitukset ja suositukset sekä eri ministeriöiden epidemiaan liittyvät tiedotteet.

Paikkakuntakohtaiset tiedot ja ohjeet löytyvät kuntien terveyspalvelujen verkkosivuilta.

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta eri kielillä saa Valtioneuvoston, THL:n sekä muun muassa pääkaupunkiseudun kuntien verkkosivuilta sekä myös Terveyskylä.fi-palvelusta.

Valtakunnallinen neuvontanumero (p. 0295 535 535) on avoinna arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Se on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Palvelua saa mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tekstiviestineuvonta on numerossa 050 902 0163. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää puhelinta esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia.