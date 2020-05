Kaupunkisuunnittelu

Helsingin Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuus aiheuttaa jännitettä myös kaupungin pormestaristossa.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan on tarkoitus tiistain kokouksessa päättää, myydäänkö Lapinlahden päärakennus ja puiston muut kiinteistöt ulkopuoliselle sijoittajataholle, kiinteistösijoitusyhtiö Nrepille.

Nyt suunnitelma on kuitenkin kaatumassa.

Lue lisää: Lapinlahden rapistuvien arvorakennusten myyminen kaatumassa – Kansanliikkeen lobbauskoneisto käänsi poliitikot kansainvälistä sijoittajaa vastaan

Sijoittajan oli tarkoitus kehittää vanhoihin rakennuksiin uutta toimintaa ja rakennuttaa alueelle myös hotelli ja kaksi palveluasumiseen tarkoitettua uudisrakennusta. Nrepin ja sen kumppaneiden ehdotus ei näytä kuitenkaan saavan taakseen riittävää poliittista tukea.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok)julkaisi Twitterissä sunnuntaina twiitin, jossa hän kertoo turhautumisestaan asiaan.

”Otin apulaispormestarit Sinnemäki ja Razmyar hankkeen herkkyyden takia mukaan valmisteluun alusta alkaen. Hyvin on tähän saakka mennytkin. Kovin on turhauttavaa, jos yhteisistä kannoista nyt silti livetään. Ei ole kaupunki ennakoitava eikä uskottava näin”, kirjoittaa Vapaavuori Twitterissä.

Vapaavuori on kertonut pitävänsä Nrepin suunnitelmaa hyväksymiskelpoisena.

Apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) kommentoi pormestarin julkisen sormella osoittelun Twitterissä olevan harmillista.

”Politiikkaan ja demokratiaan kuuluu se, että joskus asioista ollaan eri mieltä, joskus asiat menestyvät ja joskus kaatuvat. Painostus ja syyttely on todella turhaa.”

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd). Kuva: Antti Hämäläinen

Razmyarin mukaan Lapinlahden alueen kehittäminen on ollut yhteinen tahtotila ja sitä on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialalla. Kaupungin koordinaatioryhmä on seurannut hanketta alusta saakka.

”Kaupungin koordinaatioryhmässä seurataan hankkeita ja poliittisena päättäjänä olen kokenut ryhmän arvokkaana. Mutta siellä ei tehdä päätöksiä, vaan päätökset tehdään lautakunnassa, kaupungin hallituksessa ja valtuustossa.”

Razmyar kertoo henkilökohtaisesti näkevänsä Lapinlahden kilpailun voittajaehdotuksessa paljon hyviä elementtejä ja kehuu virkamiesten tehneen erinomaista työtä sen valmistelussa.

”Meidän valtuustoryhmässä tällaiset asiat kuitenkin käsitellään aina yhdessä, enkä tästä, kuten en mistään muustakaan asiasta, voi luvata yksin sdp:n ryhmän tukea asialle.”

Sdp:n valtuustoryhmä piti asiasta kaksi eri keskustelua, joissa kävi nopeasti selväksi, ettei ryhmästä löydy enemmistöä tukemaan esitystä. Asioilla pitää olla valtuustoenemmistö, Razmyar muistuttaa.

”Toivon vilpittömästi, että meidän välit säilyvät pormestarin kanssa asiallisina poliittisista mielipideasioista huolimatta. Nyt jos koskaan, kun elämme keskellä epidemiakriisiä, on kyettävä yhteistyöhön.”

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) ja pormestari Jan Vapaavuori (kok). Kuva: Kimmo Penttinen

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) kommentoi sähköpostitse, että Lapinlahden kilpailu on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialalla ja kilpailun kriteereistä on päättänyt Sinnemäen johtama kaupunkiympäristölautakunta.

Jännitteitä aiheuttava ja sinänsä harmillinen tilanne on syntynyt, kun kilpailun voittanut ehdotus ei ole saavuttanut laajaa hyväksyntää, jotta se voisi sellaisenaan olla ratkaisu Lapinlahden tilanteeseen, Sinnemäki kommentoi.

”On nyt selvää, että historiallinen alue tarvitsee monipuolisemman kokonaisuuden.”

Myös Sinnemäki muistuttaa, että asian päätösvalta on kaupunkiympäristölautakunnalla, jonka tehtävä on varmistaa, että esityksellä on läpimenomahdollisuus myös myöhemmissä vaiheissa.

”Tilanne varmasti harmittaa, mutta en kyllä myöskään usko, että harmin purkaminen kollegoihin julkisesti auttaa tilannetta.”

Nrepin suunnitelmassa Lapinlahteen kaavaillaan hotellin lisäksi muun muassa hostellia, ravintolaa, kahvilaa ja pohjoismaiden kuvittajien, kuten Tove Janssonin museota sekä työtiloja.

Pormestaristo otti kuntapolitiikan kysymyksistä tiukasti yhteen myös viime syksynä. Syynä oli silloin poliittisen tuen puutteeseen kaatunut keskustatunneli.

Keskustatunnelisuunnitelman jatkoselvittämisen kannalla ollut Vapaavuori ryöpytti silloin Sinnemäkeä ja Razmyaria poikkeuksellisen kovasanaisesti.

”En ole vihainen vaan olen suorastaan raivostunut. On täysin kestämätöntä, että on apulaispormestareita, jotka kokevat, että heidän ei tarvitse noudattaa yhteisiä pelisääntöjä”, Vapaavuori sanoi.

Sinnemäki ja Razmyar kielsivät livenneensä sovituista pelisäännöistä.

Lue lisää: Vapaavuori, Sinnemäki ja Razmyar ilmiriidoissa Helsingin johtamisesta – Vapaavuori: ”En ole vihainen vaan olen raivostunut”