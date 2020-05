Hoivakoti Wilhelmiinassa pelättiin aluksi, kuinka hämmentävä paikka tapaamiskontti on muistisairaille asukkaille. Johtaja Saranpään mukaan kaikki on sujunut hyvin.”Muistisairaille koko koronaepidemia voi olla moneen kertaan kerrottu, mutta kun muistijälki on niin lyhyt, niin se vaatii asian kertaamista. Hoitajat kertaavat, että on tällainen ilkea virus liikkeellä, joka vaatii toimenpiteitä”, Saranpää kertoo. Kuva: Emilia Kangasluoma / HS