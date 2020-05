Helsingin kaupunki on parin viime vuoden aikana kunnostanut Lapinlahden sairaalan julkisivuja ja piha-aluetta. Muun muassa etupihan alkuperäiset mukulakivet kaivettiin esiin asvaltin alta. Kuva: Mika Ranta / HS

Lapinlahden sairaala-alueen myynti kiinteistösijoitusyhtiö Nrepille ei toteudu. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta tyrmäsi myyntiaikeen äänestyksen jälkeen 8–4.

Myyntiä vastustivat sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat lautakunnassa. Perussuomalaisten jäsen äänesti tyhjää. Vain kokoomuksen neljä jäsentä jäivät kannattamaan alkuperäistä esitystä.

Nrepin suunnitelmassa oli rakentaa Länsiväylän kupeeseen hotelli ja palveluasuntoja. Lisäksi peruskorjattuihin tiloihin olisi sijoittunut muun muassa ravintola, kahvila sekä pohjoismaiden kuvittajien, kuten Tove Janssonin museo sekä työtiloja. Sopimusesityksen mukaisesti Nrep olisi sitoutunut peruskorjaamaan alueen arvokkaat vanhat rakennukset.

Suunnitelman kaatuminen oli tiedossa etukäteen, koska poliittiset ryhmät kertoivat, mille kannalle ne olivat asettumassa.

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) kommentoi HS:lle sähköpostitse ennen kokousta, että historiallinen alue tarvitsee monipuolisemman kokonaisuuden.

Hän esitti kokouksessa, että Lapinlahden alueen säilyttämistä ja korjaamista kartoittamaan nimitetään selvityshenkilö, jonka tehtävänä on löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu.

Selvityksen tavoitteena on, että rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan. Alueen tulee säilyä riittävässä määrin kaupunkilaisille avoimena.

Lapinlahden sairaalan rakennukset ovat sisältä osittain erittäin huonossa kunnossa. Kuvassa Venetsia-rakennuksen ensimmäinen kerros. Kuva: Mika Ranta / HS

Lautakunnan enemmistön hyväksymän vastaesityksen mukaan jatkotyössä pitää varmistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät, ja puiston luontoarvot turvataan.

Alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitoutua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteistöjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Sinnemäen vastaesityksen mukaan lautakunta katsoo, että rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta, mutta myös kaupunkikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön kautta.

Myös Nrepin ja sen yhteistyökumppaneiden suunnitelma halutaan pitää mukana kokonaisuuden selvittämisessä.

Alueen suunnittelun ja mahdollisen lisärakennusoikeuden sijoittamiseksi suunnittelualuetta laajennetaan koskemaan nykyistä puistoaluetta laajemmin Länsiväylän alun aluetta.

Tätä ehdotti viime viikonloppuna lautakunnan varajäsen Mikko Särelä (vihr). Tavoitteena säilyttää puisto nykyisessä laajuudessaan

Tämä edellyttää kuitenkin, että yleiskaavassa olevan tunnelivarauksen suuaukolle voidaan asemakaavaprosessissa osoittaa sijainti.

Varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok) toteaa eriävässä mielipiteessään, että Nrepin ehdotus vastasi hyvin alueen tulevaisuudesta järjestetyn suunnittelukilpailun ehtoja. Kilpailuohjelma hyväksyttiin yksimielisesti kaupunkiympäristölautakunnassa vuoden 2018 marraskuussa.

Lautakunta oli yhtä yksimielisesti päättänyt, ettei kaupungin omiin korjaustoimiin ryhdytä, vaan alueen tulevaisuus ratkaistaan suunnittelukilpailun kautta.

”Esityksen hylkääminen on kaupungin uskottavuuden ja maineen kannalta vahingollinen. Se on omiaan rapauttamaan kaupunkiympäristölautakunnan arvovaltaa vastuullisena päätöksentekoelimenä Helsingissä”, Rautava sanoo.

Nrepin suunnitelmassa viisikerroksinen hotelli olisi sijoittunut Lapinlahden sairaala-alueen etelälaidalle. Aluetta hallitsee tällä hetkellä kaukolämpöputki. Kuva: Mika Ranta / HS

Rautava katsoo, että hylkääminen perustuu keskeisimmiltä osiltaan väärään informaatioon. Arvokkaat rakennukset oli määrä peruskorjata ja uudet rakennukset olisivat vieneet viisi prosenttia alueen pinta-alasta. Myös Mieli ry:lle oli luvassa tiloja.

Sairaalarakennusten peruskorjauksen on arvioitu maksavan yli 20 miljoonaa euroa. Rautava katsoo, että hylkäys on kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman vastainen. Helsinki on linjannut, että kaupunki luopuu niistä tiloista, joita se ei tarvitse omassa käytössään.

”Linjauksella vähennetään korjausvelan määrää ja vapautetaan resursseja palvelutuotannon tilojen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseen”, Rautava kommentoi.

Lapinlahden sairaala-alueen rakennukset ovat osittain hyvinkin huonossa kunnossa. Kaupunki on kunnostanut päärakennuksen julkisivuja ja pihoja vuosina 2017–2019.

Yläkerran käytävä Lapinlahden sairaalan eteläisessä siivessä. Kuva: Mika Ranta / HS