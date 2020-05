Poliisi on havainnut nuorten keskuudessa uuden rikosilmiön, jossa hyödynnetään valehuumekauppaa.

Vanhempi konstaapeli Janne Korhonen Helsingin poliisilaitokselta on seurannut työssään, miten verkkoon tehdyillä ilmoituksilla houkutellaan huumeita ostamassa olevia henkilöitä ansaan.

Taktiikka toimii siten, että tekijät tapaavat huumeiden ostajan, antavat väärennetyn ”huumepaketin” ja vievät tältä rahat. Joissain tapauksissa joukko nuoria on väkivallalla uhaten painostanut uhria luopumaan rahoistaan. Myös kalliit merkkivaatteet ovat kiinnostaneet rikoksentekijöitä.

”Osa uhreista on ollut hyvätuloisia nuoria, joita on kiinnostanut kokeilla jotain huumetta. Käsitys, että kaikki ostajat olisivat paatuneita huumeidenkäyttäjiä, on vanhanaikainen”, Korhonen kertoo.

Tapausten rikosnimikkeitä ovat olleet muun muassa varkaus, ryöstö ja pahoinpitely. Korhosen mukaan kysymys on kahdesta erillisestä ilmiöstä: toisten nuorten ryöstämisestä ja huumeiden valekaupasta. Asialla ovat usein samat tekijät.

Tapauksia on tullut esille pääkaupunkiseudulla joitain kymmeniä. Niitä saattaa tosin olla tiedettyä enemmän, sillä huumekauppoihin ryhtyneet uhrit eivät tuomion pelossa välttämättä ilmoittaudu poliisille.

Rikoksista epäillyt ovat olleet 12–18-vuotiaita. Mukana voi Korhosen mukaan olla myös vanhempia henkilöitä.

”Vanhemmat tekijät käyttävät hyväksi nuorempia ja tyhmempiä, heidät laitetaan tekemään likainen työ.”

Korhosen mukaan tekijöiden joukko on hyvin sekalainen. Monella on lastenkotitaustaa tai muita ongelmia kotona ja koulussa. Tekijöitä on paljon eri kulttuuritaustoista.

Kokeneimmilla saattaa olla jo kymmeniä rikostuomioita nuoresta iästä huolimatta. Korhonen uskoo, että näitä ”kovan luokan tekijöitä”, ei välttämättä enää saada takaisin kaidalle polulle. Poliisin intressi on ottaa nämä henkilöt kiinni.

Korhonen korostaa, että ennaltaehkäisevällä työllä on suuri merkitys. Poliisin nuorisotyön resursseja yritetään kohdentaa erityisesti niihin nuoriin, jotka Korhosen sanoin ”fanittavat” näitä vanhempia tekijöitä.

”Se on eräänlaista rikollisen elämän ihannointia. Tappelukuvia levitetään ja keskustelua käydään. Monesti halutaan näyttää, että meidän jengi on kovempi kuin tuo toinen. Nuoret liikkuvat pääkaupunkiseudulla myös takseilla, sillä monilla tuntuu olevan oikeasti paljon rahaa. Päältä löytyvät kalliit merkkivaatteet, joista osa saattaa olla rahalla hankittu, osa taas ryöstetty. Nuoret myös vaihtelevat ja myyvät vaatteita toisilleen. Näin varkauden tekijää on vaikeampi selvittää”, Korhonen kertoo.

Kuvat merkkivaatteista ja rötöksillä ansaituista rahoista leviävät etenkin nuorten suosimassa pikaviestisovellus Snapchatissa.

Poliisin nuorisoryhmä toimii aktiivisesti somessa nuorten kanssa. Poliisi on varoittanut nuoria ilmiöstä muun muassa Snapchatin välityksellä. Myös vanhempia on pyritty tavoittamaan sosiaalisessa mediassa, mutta se ei aina ole helppoa. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien suomen kielen taito saattaa olla huono, ja näin viesti ei välity heille.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.