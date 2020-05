Helsingissä Laakson sairaalan henkilöstöllä on todettu 69 koronavirustartuntaa.

Puolet tartunnoista on todettu niiltä kolmelta osastolta, joissa on hoidettu koronapotilaita.

Pormestari Jan Vapaavuori kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että tartunnan saaneista työntekijöistä kolmannes on parantunut.

Laakson sairaalassa on yhteensä 800 työntekijää.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoo, että tartunnan lähteitä selvitetään. Pikkarainen itse pitää mahdollisena, että tartunnanlähteitä on useita, koska tartuntoja on laajasti.

Henkilökunnan lisäksi 14 potilasta on saanut koronavirustartunnan. Potilaat olivat hoidossa muualla kuin koronaosastolla. Potilaisiin koronavirustartunta levisi vuodeosastoilla, jotka ovat usean hengen huoneita.

Tartuntatapausten vuoksi kaupunki on tiukentanut Laakson sairaalan henkilöstön suojaustoimenpiteitä.

Koronapotilaiden hoidossa siirrytään käyttämään korkeimman suojaustason hengityssuojaimia.

Suojaustoimenpiteet ovat Pikkaraisen mukaan tartuntalääkärien ja infektiolääkärien yhdessä suunnittelemat ja voimakkaat.

”Uskon, että nämä jyrkät suojatoimenpiteet toimivat. Ankarampiakaan toimenpiteitä en enää itse keksi, vaikka olen niiden keksimisessä aika hyvä.”

Aikaisemmin Laakson sairaalassa käytettiin koronaviruspotilaiden hoidossa suositeltuja, kertakäyttöisiä, kirurgisia suu- ja nenäsuojia sekä silmäsuojaa. Nyt käyttöön otetaan voimakkaammat FFP2-hengityssuojaimet. FFP2-suojaimia käytetään yleensä silloin, kun potilaille tehdään toimenpiteitä, joissa on aerosoleja eli pieniä pisaroita leviä ilmassa.

Laakson sairaalan henkilökunta on Pikkaraisen mukaan suhtautunut tartuntoihin järkevästi ja rauhallisesti.

”Sairaalassa on totuttu sairauksiin ja tarttuviinkin sellaisiin, joten paniikkia tämä ei herätä.”

”Mieleni on rauhallinen siksi, että kaikkia annettuja suojainohjeita on noudatettu. Toki mieleni on toisaalta myös levoton, jos myöhemmin jälkiviisaus näyttää, että suojaustoimissa olisi ollut parannettavaa jo alusta pitäen.”

Pikkarainen on pahoillaan tartunnan saaneiden potilaiden puolesta. Tartuntojen riski on olemassa kaikkialla, missä on ihmisiä, Pikkarainen muistuttaa. Sairaala on yhteisö, joka toimii seinien sisällä eikä henkilökunta voi olla kovin kaukana potilaistaan tai toisistaan.

”Mutta henkilökuntaan olen tyytyväinen, he ovat noudattaneet ohjeita. Virus on käyttäytymiseltään sellainen, että se on aina pikkuisen ihmistä edellä.”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa myös, että on äärimmäisen tärkeää eristää hoitohenkilökuntaa oikeanlaisilla maskeilla ja suojavarusteilla sekä varmistaa, että niitä on tarpeeksi.

”Jos sairaalaan tuodaan koronaviruspotilaita, se tarkoittaa, että kaikki henkilökunnasta ja siellä työskentelevistä ihmisistä joutuvat käyttämään maskeja”, Paavola sanoo.

”Maskien kanssa työskentely on todella rankkaa, hiostuttavaa ja hengitystä haittaavaa, mutta silti niitä pitää käyttää.”

Laakson sairaalan kaikki työntekijät testataan, ja testejä on jo tehty noin 500.

Näytteet otetaan myös oireettomilta työntekijöiltä. Laakson terveysaseman henkilöstöllä ei ole todettu koronatartuntoja.