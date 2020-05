Uutta tapahtumakeskusta on soviteltu Suvilahden koilliskolkkaan Kalasataman metroaseman läheisyyteen. Kuva: Helsingin kaupunki

Epämääräinen pysäköintialue Suvilahden koilliskolkassa voi muutaman vuoden kuluttua muuttua ympärivuotisen tapahtumatuotannon keskukseksi.

Festivaalien lisäksi Helsingin kaupungin tavoite on, että Suvilahdessa voidaan tulevaisuudessa järjestää myös pienempiä kulttuuritapahtumia, koko perheen tapahtumia sekä liikkumis- ja harrastetapahtumia.

Mutta miten tämä tehdään?

Varteenotettava vastauksen tarjoaa yhteenliittymä Suvilahti Event Hub, jonka ehdotus on nyt nytkähtämässä kohti virallista kehittämisvarausta ja mahdollisesti kohti arkkitehtuurikilpailua.

Mikko Leppilampi Kuva: Pete Aarre-Ahtio

Hankkeen kokoon­juoksija erilaisten tapahtumien moni­toimi­mies Mikko Leppilampi toivoo, että Suvilahden keskus toteutuisi.

”Tästä eteen on tehty töitä jo pitkään, kymmenen vuotta. Oli sitten kyse musiikki-, elokuva- tai tv-tuotannoista tai yritystapahtumista ja konferensseista tarve tämänlaisille tiloille on aito”, Leppilampi sanoo.

Hänellä ja hankkeen työryhmällä on vuosien varrelta kokemusta aiemmista vastaavista yrityksistä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tämän suuruusluokan ja sisällöltään erityinen hanke on kuitenkin niin haastava, että kaikkien palasten pitää loksahtaa paikalleen ennen kuin oikea yhtälö syntyy.

Helsingin kaupungin tavoitteena on varmistaa ympärivuotinen toiminta Suvilahdessa. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, alueelle on tarpeen rakentaa uudisrakennus, joka taipuisi mahdollisimman monipuolisesti eri tapahtumiin.

”Suunnittelemassamme kokonaisuudessa voisi järjestää eri tilaisuuksia sekä peräkkäin että limittäin aina viiden hengen kokouksista jopa 5 000 hengen konsertteihin tai konferensseihin. Tämän kokoluokan tapahtumatila Helsingistä puuttuu. Rakennus toimisi uutta liiketoimintaa ja mahdollisuuksia tarjoavana lisätilana myös suurille ulkoilmatapahtumille”, Leppilampi hahmottelee.

Ulkotapahtumista suurelle yleisölle tutuin on Flow-festivaali, joka on vallannut Suvilahden eteläisen kenttäalueen vuosittain. Eteläkentälle ei Suvilahti Event Hubin mahdollinen varaus ulottuisi.

Hubissa ovat mukana Leppilammen lisäksi muun muassa tuottajaohjaaja Aarni Kuorikoski, jonka yhtiö Director´s Cut siirtyi pari vuotta sitten pohjoismaisen HDR:n omistukseen. Yhtiö omistaa muun muassa MTV:n studiot Ilmalassa.

Mukana on myös tapahtumatekniikan ammattilainen Jyrki Hytti.

Monet eri toimijat ovat kunnostaneet Suvilahden vanhoja rakennuksia viime vuosina. Alueella on sekä työtiloja että erilaisia kokoontumispaikkoja. Oranssilla on oma kulttuurikeskuksensa yhdessä talossa, ja uuden sirkuksen keskus Cirko on toiminut jo pitkään rakennus 8:ssa.

Vanhoja kaasukelloja kunnostetaan parhaillaan mahdollisesti taidemuseo HAMin tarpeisiin. Myös tapahtumatoiminta on ollut vilkasta kesäisin.

Aluetta on hallinnoinut yli kymmenen vuotta Kaapelitehtaan kiinteistöyhtiö.

Leppilampi näkee, että kulttuuri-, viihde- ja tapahtuma-alan toimijoiden yhteistyö on avain Suvilahden hankkeen onnistumiseen. "Tahdomme kehittää hanketta vahvassa keskusteluyhteydessä alueen nykyisten ja tulevien käyttäjien kanssa. Niin saataisiin aikaan jotain hyvää ja kestävää."

Leppilampi näkee Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämispäätöksen myös mahdollisena kehitystulpan laukaisijana kaupungin muullekin suunnittelulle.

"Kun tapahtumapaikka on lukittu, ei sitä aihetta tarvitsisi enää roikottaa mukana muiden alueiden kehittämissuunnittelussa," hän pohtii.

Suvilahden koilliskentän kehittämisvaraus on seuraavaksi menossa Helsingin elinkeinojaoston päätettäväksi. Jos jaosto näyttää vihreää valoa, varauskauden aikana järjestetään arkkitehtuurikilpailu tulevasta rakennuksesta.

Suvilahden tulevaisuuden suunnitelmat saivat vauhtia, kun pormestari Jan Vapaavuori (kok) käynnisti vuonna 2017 ideointijakson. Sen tuloksista kaupunki järjesti kohdennetun arviointikilpailun kahdelle ryhmälle viime vuoden lopulla.