Alkuvuonna neljä helsinkiläisseurakuntaa on onnistunut lisäämään jäsenmääräänsä, vaikka maanlaajuisesti evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on laskenut tasaisesti vuosituhannen alusta alkaen.

Yksi kasvaneista seurakunnista on Paavalin seurakunta. Seurakuntalaisia on vuoden alkuun verrattuna 176 enemmän. Se kääntyy lähes 1,3 prosentin kasvuksi.

Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala on asiasta syystä iloinen. Seurakuntalaisten määrä on laskenut tasaisesti viime vuosien aikana. Nyt jokin on muuttunut, ainakin väliaikaisesti.

”Luulisin, että lisäykseen vaikuttavat muutto, rakentaminen sekä se, että kirkolla saattaa olla jotain sanottavaa tällaisena kriisiaikana”, toteaa Kanala.

Paavalin seurakunnan alueelle kuuluvaa Kalasataman osaa rakennetaan vauhdilla. Kanala arveleekin, että kasvun syynä on pääasiassa muuttovoitto. Hän ei kuitenkaan sulje pois koronaviruksen vaikutusta seurakuntalaisten määrään.

”En tiedä onko asioilla suoraa korrelaatiota, mutta jokin näyttää muuttuneen”, sanoo Kanala.

Helsingin alueella kirkosta erosi huhtikuun aikana alle 300 ihmistä. Esimerkiksi tammikuussa vastaava luku oli noin 650.

Korona-aikana Paavalin seurakunnassa ollaan muiden yhteiskunnan alojen kanssa tehty valtava digiloikka. Jumalanpalveluksia lähetetään netin kautta ja seurakunnan johdon kokouksia on pidetty etänä. Kanalan mukaan diakoninen näkökulma on korostunut seurakunnan toiminnassa korona-aikana. Seurakuntayhtymä tuottaa yhdessä kaupungin kanssa Helsinki-apu -palvelua yli 70-vuotiaille.

Helsingin seurakuntayhtymän tilastoasiantuntija Aki Niemen mukaan korona-ajalla ei näytä toistaiseksi olevan suurta vaikutusta seurakuntien jäsenmääriin. Liittymisiä sekä kirkollisia toimituksia on vähemmän.

”Tilastoissa ei toistaiseksi näy liittymisen aaltoa. Pohjavire on, että kirkon jäsenmäärä laskee”, sanoo Niemi.

Paavalin seurakunnan lisäksi alkuvuonna ovat kasvaneet Herttoniemen seurakunta 0,1 prosentilla, Munkkiniemi 0,3 prosentilla sekä Roihuvuori 0,4 prosentilla.

Kiireisin kirkosta eroamisen aika ajoittuu yleensä aivan loppuvuoteen. Kirkollisveron maksu määräytyy vuodenvaihteen jäsenyyden mukaan.

Aikaisempina vuosina Helsingissä evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien määrä on pudonnut vauhdilla. Vielä vuonna 2010 kirkkoon kuului 62,1 prosenttia helsinkiläisistä. Vuonna 2018 enää enää 52,4 prosenttia. Tämän vuosikymmenen kuluessa kirkkoon odotetaan kuuluvan enää alle puolet helsinkiläisistä. Koko Suomessa kirkkoon kuuluvien määrä laski viime vuosikymmenen aikana noin 10 prosenttiyksikköä.

Niemen mukaan vuosittain on yksittäisiä seurakuntia, joissa jäsenmäärä kasvaa. Kasvu selittyy pitkälti uusien asuinalueiden rakentamisella.

”Esimerkiksi viime vuonna Kallion seurakunta kasvoi eniten. Se selittyy Kalasataman rakentamisella. Myös esimerkiksi Kannelmäen seurakunta kasvoi, ja siihen liittyy Kuninkaantammen alueen rakentaminen”, kertoo Niemi.

Paavalin ja Kallion seurakuntien raja menee Kalasatamassa metrolinjan kohdalla. Linjan eteläpuoli on Kallion seurakuntaa ja pohjoispuoli taas Paavalia.

”Tänä vuonna Paavalin seurakunnan kasvu näyttää selittyvän pitkälti sillä, että Kalasataman Paavalin seurakunnan puolta on rakennettu enemmän”, toteaa Niemi.

Vaikuttaako korona-aika sitten ollenkaan kirkon jäsenmääriin?

”Toivotaan, että arvostus kirkon työstä yhteiskunnassa nousisi tämän kriisin aikana”, hän toteaa.