Yksi laahustaa ison reppunsa kanssa ja toinen hurjastelee pyörätelineelle, kun koululaiset palaavat Paloheinän ala-asteelle Helsingissä.

Edellisestä koulupäivästä on aikaa melkein kaksi kuukautta. Kavereita ja opettajia on ollut ikävä.

”Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Ihan kuin aloitettaisiin lukuvuosi uudestaan”, iloitsee rehtori Maija-Leena Hyrkäs-Järvelä, joka seuraa, kun koulun noin 460 oppilasta saapuu vähitellen paikalle.

Peruskoululaiset palasivat lähiopetuksen piiriin torstaina 14. toukokuuta. Etäopetukseen siirryttiin 18. maaliskuuta.

Kuudennen luokan opettaja Laura Mustonen tapaa oppilaansa koulun pihassa. Mustosen 29 oppilaan ryhmä on siirretty omasta luokkahuoneesta jumppasaliin, jotta turvavälit säilyisivät oppilaiden välillä.

”Menemme sisään niin, että ensin jokainen pesee kätensä”, Mustonen opastaa luokkaa.

Käsienpesuoperaatiossa kestää 20 minuuttia. Askeettisessa jumppasalissa pulpetit on aseteltu etäälle toisistaan.

Luokkiin mennään sisälle hallitussa jonossa, jossa turvaväleistä pidetään huolta. Ensimmäisenä vuorossa on käsienpesu. Kuva: Sami Kero / HS

Arki koulussa ei tule rajoitusten vuoksi olemaan samanlaista, kuin se oli vielä alkuvuodesta.

Mustosen kuutosluokkalaisten oppitunnit ovat kevätlukukauden loppuun saakka entistä pidempiä, välituntia saa viettää vain oman luokan kanssa ja lounas syödään samassa jumppasalissa, jossa opetus tapahtuu.

Moni koululainen on paluusta kuitenkin hyvillään, sillä koulussa on jotain, mitä etäopetuksessa on kaivattu: Kaverit.

”Saa nähdä kavereita ja sitten kun en ole käynyt hirveästi välkillä, niin nyt saa taas käydä”, sanoo ekaluokkalainen Olli Hurme.