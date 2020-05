Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikostutkintasektorin johtaja, rikosylikomisario Petri Eronen oli tehnyt rikosilmoituksen polkupyöränsä katoamisesta syksyllä 2019. Yli puoli vuotta kestäneen esikäsittelyn jälkeen Eronen sai poliisilta kirjeenä päätöksen siitä, ettei tutkintaa jatketa.

Hän kertoi asiasta Twitterissä torstaina.

”Tämän tyyppisessä tapauksessa, asia ei etene esikäsittelystä, jos tekijää on mahdoton selvittää. Ilman silminnäkijöitä tai valvontakamerakuvaa tällaista tapausta on vaikea ratkoa. Poliisin on myös priorisoitava. Lapsiin, sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset menevät aina etusijalle”, Eronen kertoo.

Eronen ei usko varkaan selviävän, vaikka pyörä jostain vielä löytyisikin. Monesti pyörän varastanut myy saaliinsa eteenpäin.

Erosen pyörä varastettiin taloyhtiön pyörätelineestä Vantaalla. Vääriin käsiin päätyneen Carraro Athos -pyörän arvo on tutkinnan päätöksestä ilmoittavan asiakirjan mukaan 72 euroa.

Rikosilmoitusten esikäsittely on kuin suodatin, jonka läpi päästetään vakavammat tapaukset ja ne tapaukset, joissa tekijä on selvitettävissä. Yksittäinen pyörävarkaus ilman silminnäkijöitä ei monesti läpäise suodatinta. Rikosilmoituksen tekeminen kuitenkin kannattaa, sillä se auttaa poliiseja hahmottamaan, millä alueilla ja kuinka usein rikoksia tapahtuu.

Eronen kertoo esikäsittelyn pitkien käsittelyaikojen johtuvan siitä, että tapauksia on paljon jonossa. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella käsitellään kymmeniätuhansia tapauksia vuodessa.

”Kaikki tapaukset pyritään käsittelemään viipymättä. Se on sitten eri asia tarkoittaako viipymättä vuotta vai puolta vuotta”, Eronen toteaa.

Esikäsittelyprosessia voitaisiin tehostaa muun muassa digitalisaation avulla, Eronen ehdottaa. Kun tietyt lauseet ja lakipykälät toistuvat, käsittelyä voitaisiin tehdä myös ilman ihmistä, tekoälyä hyödyntäen. Tämä kuitenkin vaatisi muutoksia lakipykäliin.

Tällä hetkellä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen esikäsittelyssä on päästy hyödyntämään koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa. Poliisissakin noudatetaan yhteiskunnallisia rajoituksia ja näin ollen esimerkiksi koulutukset ovat tauolla. Henkilöstöä on vapautunut entisistä tehtävistään ja heidät on siirretty purkamaan esikäsittelyyn syntynyttä ruuhkaa.

Erosen mukaan omaisuusrikoksia on tänä keväänä ilmoitettu jonkin verran vähemmän kuin normaaliaikana. Toisaalta totuutta on vaikea tietää, sillä poikkeustilan takia ihmiset eivät liiku ulkona yhtä aktiivisesti. Näin ollen myös rikoksille on vähemmän silminnäkijöitä. Mökkimurrot ovat puolestaan lisääntyneet, kun ihmisiä on kehotettu pysymään kodeissaan.