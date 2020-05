Koronaepidemia on syössyt kuntatalouden ahdinkoon. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen perää valtiolta nopeita tukipäätöksiä. Kuva: Martti Kainulainen/ Lehtikuva

Koronavirusepidemia on lisännyt työttömien ja lomautettujen määrää pääkaupunkiseudulla merkittävästi.

Vantaalla työttömyysaste nousi huhtikuun lopussa 20,3 prosenttiin, kun se maaliskuussa oli 12,2 prosenttia. Luvussa ovat mukana sekä työttömät että lomautetut.

Vantaalla oli työttömiä huhtikuun lopussa hieman yli 24 000 ja lomautettuja 11 500. Espoossa työttömiä oli reilu 23 000 ja lomautettuja 10 800.

Helsingissä oli huhtikuun lopussa työttömiä yli 66 700 ja lomautettuja melkein 30 000.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen totesi verkkotiedotustilaisuudessa perjantaina, että nyt on ylitetty 1990-luvun laman pahimmat työttömyysluvut.

”Vuonna 1993 työttömyys nousi Vantaalla 17,7 prosenttiin. Nyt on menty siitä yli.”

Tilanne voi muuttua kesäkuussa, jos tautitilanne helpottaa ja taloudellinen toimeliaisuus vilkastuu. Viljanen kuitenkin tähdentää, etteivät kunnat kerta kaikkiaan selviä ilman valtion pitkäaikaista tukea.

”Kunnat olivat toivoneet, että valtion taloudellisesta tuesta tehtäisiin päätöksiä kolmannessa lisätalousarviossa toukokuussa. Näyttää siltä, että asia jää neljänteen talousarvioon.”

Vantaa joutuu sopeuttamaan toimintaansa jo tänä vuonna. Henkilöstöä on kannustettu vaihtamaan lomarahoja vapaisiin. Ylimääräisiä vapaita voi pitää pois vuoteen 2024 saakka.

Ensi vuoden talousarvion kehyksessä kaupunki joutuu karsimaan menojaan. Poliittisessa harkinnassa on etenkin investointien lykkääminen. Talousarvion kehystä käsitellään valtuustossa kesäkuussa.

Viljanen huomauttaa, että koronan vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Vaikka kaupungin verotulot alkaisivat parantua vuonna 2022, talous joutuu nousemaan arviolta 160 miljoonan euron kuopasta.

”Ensi vuoden budjettia laaditaan melkoisessa sumussa”, Viljanen totesi.

Tautitilanne on Vantaalla pysynyt vakaana. Todettuja tartuntoja on ollut 735 ja koronavirukseen on menehtynyt 35 vantaalaista.

Kaupunki lisäsi maanantaina testauskapasiteettia drive-in -testausasemalla. Kahden päivän aikana siellä annettiin yhteensä 105 näytettä, joista kuusi oli positiivisia.

Ensi viikolla Vantaa ottaa hoivakotien omaistapaamisiin sisätilan pleksillä varustetun pakettiauton.

Koulujen lähiopetukseen osallistui torstaina 91 prosenttia peruskoulujen oppilaista. Varhaiskasvatuksessa osallistumisaste oli 57 prosenttia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Katri Kalske ennakoi huoltajilta saadun palautteen perusteella, että varhaiskasvatuksessa lasten määrä kasvaa ensi viikolla.

Vantaa on varmistanut ensi kesäksi leikkipuistojen ilmaislounaan. Koronatilanteen vuoksi tarjolla on piknik-kasseja kolmessa asukaspuistossa sekä Tikkurilan kirjastopuistossa ja Hakunilassa.