Voiko oppilas ikään kuin jäädä vain kadoksiin etäopiskelun aikana?

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina, että Helsingin 45 000 peruskoululaisesta vain kahdeksan prosenttia eli noin 3 500 oli poissa lähiopetuksesta koulujen avatessa jälleen ovensa koronarajoitusten purkamisen yhteydessä.

Kaupungin päiväkodit ovat olleet koko ajan auki, mutta koulujen etäopetuksen aikana myös varhaiskasvatuksessa hoidettavien lasten määrä vähentyi.

Torstaina varhaiskasvatukseen osallistui 18 594 lasta, mikä on noin 70 prosenttia normaalista.

Syy olla pois lähiopetuksesta saattaa liittyä oppilaan omaan tai läheisen riskiryhmään.

Koulusulun vaikutukset ovat kuitenkin myös huolestuttaneet sosiaali- ja opetusalan ihmisiä. Huoli on koskenut niitä lapsia, joiden kotona kaikki ei välttämättä ole hyvin. Suomessa on noin 70 000 lasta, jotka elävät päihdeongelmaisen vanhemman kanssa. Lisäksi osalla vanhemmista voi olla muita haasteita, kuten mielenterveysongelmia.

Etäopiskelun pelättiin myös lisäävän eriarvoisuutta. Kaikilla vanhemmilla ei välttämättä ole ollut valmiuksia auttaa koululaista etäopiskeluissa esimerkiksi kielitaidon puutteen takia.

Kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava Helsingin toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo, että tällä hetkellä tällaisten oppilaiden tuen tarvetta kartoitetaan.

Kouluilla on tarkat toimintaohjeet tilanteisiin, jossa koululainen on poissa koulusta eikä häneen saada yhteyttä. Yleinen toimintatapa on olla ensin yhteydessä huoltajiin. Mikäli heihin ei saada yhteyttä, seuraava askel on yhteydenotto lastensuojeluun.

Pohjolaisen mukaan Helsingissä ollaan pidetty koululaisten hyvinvointia silmällä etäopetuksen aikana kyselyn avulla. Hyvinvointikyselyssä ei ole tullut ilmi suurempia ongelmia.

”Toisaalta eiväthän aivan kaikki kyselyihin vastaa”, Pohjolainen sanoo.

Valtaosalla oppilaista etäopiskelu vaikuttaa kuitenkin sujuneen hyvin. Helsinki julkaisi torstaina tietoja koululaisille suunnatusta etäopiskelun kyselystä. Peräti 85 prosenttia kyselyyn vastanneista 1.–3.-luokkalaisista kertoi koulunkäynnin sujuneen etäkoulussa hyvin tai erittäin hyvin. 4.–9.-luokkalaisista 61 prosenttia kertoi pitäneensä etäopiskelusta melko paljon tai hyvin paljon.