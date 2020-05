Kahdessa peruskoulussa Helsingissä on tullut ilmi koronavirustartunta. Helsingin kaupunki tiedotti asiasta maanantaiaamuna.

Tartunnan saaneiden kanssa lähikontaktissa olleet oppilaat ja koulujen henkilökunta on määrätty kotikaranteeniin. Karanteenissa on tällä hetkellä 21 ihmistä.

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että Kannelmäen ja Itäkeskuksen peruskouluissa havaittiin kummassakin yksi tartuntatapaus. Hän ei kerro, olivatko tartunnat oppilailla vai henkilökunnalla.

”Lähtökohta on se, että suojaamme yksilöitä. Ei sitten kyetä tekemään mitään johtopäätöksiä”, Lukkarinen perustelee.

Maaliskuusta lähtien koronaviruspandemian hillitsemisen vuoksi keskeytyksissä ollut koulujen yleinen lähiopetus aloitettiin Suomessa uudestaan viime viikon torstaina. Lukkarinen kertoo, että altistuminen sairastuneelle tapahtui Kannelmäen peruskoulussa jo viime viikon alussa. Silloin koulussa oli vain niitä oppilaita, jotka olivat jatkaneet lähiopetuksessa rajoituksista huolimatta.

”Se tapahtui rajoitetulla toiminta-ajalla.”

Peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaat saivat halutessaan käydä lähiopetuksessa jo ennen rajoitusten höllentämistä. Sama mahdollisuus oli myös kriittisiksi määriteltyjen alojen työntekijöiden lapsilla.

Lukkarisen mukaan Itäkeskuksen peruskoulussa liikkui sittemmin testillä vahvistettua koronavirustartuntaa kantanut henkilö viime viikon torstain ja perjantain aikana.

Kaksi positiivista testitulosta valmistui viikonloppuna.

”Reagoimme toki heti, kun saimme testitulokset”, Lukkarinen sanoo.

Keskeinen toimenpide oli se, että tartunnan saaneiden kanssa tekemisissä olleet eli altistuneet määrättiin kotikaranteeniin.

Kannelmäen peruskoulussa kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin asetettiin 14 oppilasta ja neljä koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.

Itäkeskuksen peruskoulusta karanteenissa ovat yksi oppilas ja kaksi koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.

Molempien koulujen oppilaiden huoltajat ja koulun henkilökunta ovat kaupungin mukaan jo saaneet tiedon altistuksesta.

”Todennäköisyys, että tartunnat ovat levinneet näihin [karanteeniin määrättyihin], on melko pieni”, Lukkarinen arvioi.

Altistusmäärät pysyivät Lukkarisen mukaan pieninä, koska kummassakin koulussa oli noudatettu tarkasti terveysviranomaisten linjauksia oikeaoppisesta varautumisesta. Näin ollen esimerkiksi sosiaaliset kontaktit oli onnistuttu pitämään vähäisinä.

”On toimittu tosi hyvin ja oikeaoppisesti.”

Kotikaranteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eivätkä he saa olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Karanteenin aikana oppilaat opiskelevat muun muassa etäyhteyksien välityksellä.

Altistuneiden perheenjäsenet eivät sen sijaan ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen. He voivat elää ja liikkua normaalisti

Muilta osin lähiopetus jatkui maanantaina normaalisti myös Kannelmäen ja Itäkeskuksen peruskouluissa.

Voiko lapset lähettää turvallisin mielin kouluun?

”Ehdottomasti. Nimenomaan on toimittu niin kuin pitääkin. On pysytty omissa ryhmissä ja vältetty sosiaalisia kontakteja, niin nämä eivät ole todellakaan altistaneet ketään muita. Jos tartunnan myöhemmin saa, niin todennäköisimmin se on jostain muualta tullut”, Lukkarinen kertoo.

Lukkarinen kannustaa ihmisiä hakeutumaan koronavirustesteihin matalalla kynnyksellä.

”Helsingissä Omaolon kautta pääsee jo varaamaan suoraan ajan näytteenottoon.”

Omaolo on digitaalinen palvelu, joka löytyy osoitteesta omaolo.fi.

Tartuntatilanne on Lukkarisen havaintojen mukaan helpottanut. Hänen mukaansa onkin tyypillistä, että hengitystieinfektioiden määrät laskevat kesäisin.

”Vähemmän positiivisia [testituloksia], vaikka näytteenottoa on reilusti.”