Koronavirusepidemian aikana on edelleen syytä välttää turhaa matkustamista. Julkista liikennettä ei tule käyttää, jos on flunssan oireita. Myös hyvä hygienia tulee muistaa. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen matkan, ja tarpeen vaatiessa on yskittävä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan. Kontaktien välttämiseksi bussinkuljettajat eivät myy matkalippuja eivätkä raitiovaunujenkuljettajat tarjoa asiakaspalvelua.

Liikennevälineitä ja asemia siivotaan tavallista huolellisemmin, ja kosketuspintoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Käsihygienian takia kannattaa pitää omaa käsidesinfiointiainetta mukana mahdollisuuksien mukaan. Metroasemille on asennettu ja asennetaan käsidesiannostelijoita.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) vuorovälejä on harvennettu, ja suurilta osin on jo siirrytty kesäaikatauluihin. Bussiliikenteessä osa koululaisia palvelevista linjoista palaa liikenteeseen toukokuun viimeisiksi viikoiksi. Viikonloppujen yöbussiliikenne on lopetettu. Suomenlinnan lautta jatkaa liikennöintiä talviaikataulujen mukaan, lauttavuoroja ei lisätä kesäksi. Myös metro liikennöi kesäaikataulujen mukaisesti. Voimassa olevat aikataulut löytyvät Reittioppaasta. HSL:n koronavirukseen liittyvät tiedotteet löytyvät verkkosivulta hsl.fi/korona.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle ajetaan jälleen joukkoliikennettä. Kehäradan junat pysähtyvät taas lentoasemalla. Myös lentoasemalle kulkevat bussit ajavat nyt lentoasemalle asti Aviapoliksen-aseman sijaan, mutta bussien reitti kulkee Aviapoliksen kautta.

Raitiotieliikenteessä linjat 1 ja 8 liikennöivät jälleen Sörnäisten kautta, ja samalla raitiotie- ja bussipysäkkien sijainteihin on tullut muutoksia. Sörnäisissä pohjoiseen (Mäkelänkadun tai Hämeentien suuntaan) päin liikkuvia palvelee jälleen kaksi eri bussipysäkkiä. Raitiovaunuliikenteen vuoroväliä on harvennettu, ja raitiovaunulinja 5 ei enää liikennöi.

HSL:n päärautatieaseman palvelupiste on suljettu toistaiseksi, mutta Itäkeskuksen metroaseman palvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.30–18. Pasilan palvelupiste (Opastinsilta 6 A) on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7.30–18.

Käyttämättä jääneistä matkalipuista voi hakea hyvitystä tietyin ehdoin. Kortilla olevaa kautta ei voi muuttaa arvoksi. Hyvitystä voi saada kausilipuista, jotka on ostettu 16.3. tai sitä ennen ja jotka ovat voimassa yli kuukauden. Yli 70-vuotiaiden ja karanteeniin määrättyjen hyvityksiin on erilaiset perusteet. Tarkemmat ehdot ja ohjeet löytyvät HSL:n verkkosivulta.

Kaupunkipyörät ovat käytössä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla aina 31. lokakuuta asti. Kaupunkipyöräily on joukkoliikennettä turvallisempi tapa liikkua epidemian aikana, kunhan huolehtii hyvästä käsihygieniasta, käyttää pyöräillessä käsineitä ja muistaa turvavälit.

Taksiliikenteessä kiinnitetään suurta huomiota hygieniaan ja turvallisuuteen. Taksinkuljettajat noudattavat Työterveyslaitoksen antamia ohjeita henkilöliikenteen kuljettajille. Taksien sisäpinnat desinfioidaan jokaisen matkustajan jälkeen, ja kuljettajille on saatavilla myös käsihuuhdetta. Useat taksiyhtiöt tarjoavat epidemian aikana tavarakuljetusten lisäksi myös kauppakassi- ja asiointipalveluja.

Junaliikennettä on vähennetty koronaepidemian vuoksi, ja suuri osa junavuoroista on peruttu. Yöjunaliikenne on tauolla ainakin 24.5. saakka. Lähijunaliikenteessä R- ja D-junien ruuhkavuorot on peruttu. Koulujen alettua junia ajetaan pidennettyinä. Kaikki Venäjälle menevä henkilöjunaliikenne on pysähdyksissä.

VR:n palvelupisteet on toistaiseksi suljettu, mutta lippuja voi ostaa verkkokaupasta, lippuautomaateista sekä R-kioskeilta. VR palvelee asiakkaita puhelimitse, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivujensa chat-palvelussa.

Junamatkustamisen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Siivousta on tehostettu, ja pintoja pyyhitään desinfioivilla aineilla. Lippua varatessa voi vaunukartalta valita paikan, jonka ympärillä on tilaa. Junassa voi mahdollisuuksien mukaan vaihtaa väljempään vaunuun samassa matkustusluokassa. Ravintolavaunut on suljettu, ja myös myyntikärryt on toistaiseksi poistettu käytöstä. Extra-luokan palveluun kuuluneita sanomalehtiä ja virvokkeita ei ole tarjolla. Kaikkia matkustajia kehotetaan huolehtimaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Käyttämättä jääneet kauko- ja lähijunien kertaliput, joiden matkustusaika on välillä 16.3.–14.6., voi perua kuluitta. Alle neljän euron lippuja ei hyvitetä. Myös kausilipuista voi hakea palautusta, ja sähköisesti ostettujen sarjalippujen voimassaoloaikaa on jatkettu 120 vuorokaudella automaattisesti. Hyvitystä haetaan peruutuslomakkeella, joka löytyy VR:n verkkosivulta. Sivulta saa myös tarkemmat ohjeet jo ostettujen Interrail-lippujen ja autopakettien peruutuksista.

Linja-autoliikenteen kaukovuoroihin on tullut paljon muutoksia. Tilanne voi muuttua myös nopeasti, joten kannattaa aina tarkistaa vuoron kulku aikatauluhausta. Matkalippuja voi ostaa Matkahuollon verkkosivuilta tai Bussiliput-sovelluksesta. Käteisen ja korttien käsittelyä autoissa tulee välttää. Käyttämättä jääneiden matkalippujen hyvityksestä saa tietoa Matkahuollon verkkosivulta. Matkahuollon palvelupisteet ovat auki muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Onnibus lisää viikonloppuvuoroja, ja ajankohtaiset liikennetiedotteet ja aikataulut löytyvät verkkosivuilta.

Lentoliikenteessä rajaliikenteen rajoituksia puretaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti 14.5. alkaen niin, että Schengen-alueen sisällä sallitaan työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei suositella toistaiseksi.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaikki lennot operoidaan terminaali 2:n kautta, ja kaikki matkustajat joutuvat kulkemaan rajatarkastuksen kautta. Suurin osa lentoaseman palveluista on kiinni. Ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa Finavian verkkosivuilta.

Meriliikenteessä matkustajaliikenteen rajoituksia puretaan 14.5. alkaen. Schengen-alueen sisärajat ylittävä työmatkaliikenne ja muu välttämätön matkustus sallitaan jälleen. Tarkempia tietoja löytyy muun muassa Helsingin Sataman verkkosivuilta ja varustamoiden sivuilta.