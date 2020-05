Helsinki on ulkoistamassa kokeiluna kaksi terveysasemaa.

Hanke on ajanut Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan poliittisiin leireihin. Ulkoistamista sekä vastustetaan että kannatetaan voimakkaasti. Lautakunta päättää hankkeen eteenpäin viemisestä tiistaina. Mikäli se hyväksyy sen, asia etenee kaupunginhallitukseen. Lopullisesti siitä päättää valtuusto.

Kokeilulla yritetään ratkaista Helsinkiä vaivaavaa lääkäripulaa ja siitä osittain aiheutuvaa kiireettömien lääkärinaikojen pitkiä odotusaikoja siirtämällä kaksi terveysasemaa neljäksi vuodeksi yksityisen toimijan vastuulle. Kokeilussa olisi mukana toteutuessaan Kannelmäen terveysasema, jonka henkilökunta siirrettäisiin muihin toimipisteisiin.

Toiseksi kokeilukohteeksi perustettaisiin yksi uusi terveysasema Helsingin keskustaan.

Helsingin aiemmat yritykset siirtää terveyspalveluita yksityiselle sektorilla on tähän saakka estetty sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden yhteistyöllä.

Sdp, vasemmistoliitto ja feministinen puolue vastustavat hanketta myös nyt.

Vihreät on sen sijaan muuttanut linjaansa ja seisoo nyt kokoomuksen rinnalla hankkeen takana. Kokoomus, vihreät ja rkp muodostavat lautakunnan niukan enemmistön.

Kaupunginvaltuuston lopullinen siunaus asialle on vielä auki, sillä joidenkin ryhmien yksittäiset kaupunginvaltuutetut saattavat äänestää toisin kuin ryhmän enemmistö.

Kokeilusta toivotaan pelastavaa suunnannäyttäjää sosiaali - ja terveydenhuollon ongelmiin.

Helsingin terveysasemilla ajat lääkärin vastaanotolle kiireettömissä asioissa ovat paikoitellen luvattoman pitkiä lääkäripulan vuoksi.

Yksityisyrityksellä voisi olla parempia mahdollisuuksia saada lääkäreitä töihin, uskoo sosiaali- ja terveyslautakunnan Seija Muurinen (kok). Sitä, miksi lääkäripula helpottuisi toimijaa muuttamalla, eivät kaupunginvaltuutetut osaa arvailla.

”Voisi olla hyvä kokeilla jotain muuta. Me olemme jo nostaneet palkkoja ja on annettu ylimääräinen bonus ja jonkin verran se on helpottanut. Mutta terveyspalveluiden kysyntä kasvaa koko ajan, kun väestö ikääntyy.”

Helsingissä on terveysasemilla tällä hetkellä noin 35 avointa lääkärinvakanssia.

Lääkäripulaan ei ole olemassa kovin helppoja lääkkeitä, sanoo myös vihreiden lautakuntajäsen Kati Juva.

”Olemme lähdössä tähän vähän pitkin hampain. Aina sanotaan, että privaatti on ketterämpi niin nyt sitten nähdään josko siellä keksitään jotain uutta.”

Vihreiden kannan muuttuminen asiassa johtuu Juvan mukaan siitä, että nyt käsittelyssä oleva esitys on ensimmäinen puolueen vaatimukset täyttävä.

”Me haluamme tiukat reunaehdot toimijalle. Lisäksi tämä on määräaikainen ja tuo meidän terveydenhuoltoon ainoastaan lisää kapasiteettia.”

Sdp:lle uuden hankkeen jo melko varmalta näyttävä läpimeno on suuri pettymys. Puolue pitää hankkeen lähtökohtia heikkoina ja lisäksi nykyistä ajankohtaa aivan erityisen huonona.

”Emme ymmärrä miksi tuhlataan ruutia tähän ideologiseen hankkeeseen keskellä koronakriisiä”, lautakunnan jäsen Tapio Bergholm (sd) sanoo.

”Pitäisi ehdottomasti katsoa tätä ainakin tämä vuosi, että näkee mihin tilanne oikeasti kehittyy. Silloin tätä olisi mahdollista myös valmistella hieman huolellisemmin.”

Kokeilussa siirrettäisiin Kannelmäen terveysaseman henkilökuntaa muihin yksiköihin ja annettaisiin Kannelmäki yksityisen yrityksen vastuulle. Lisäksi Viiskulmaan perustettaisiin kokonaan uusi toimipiste.

Kannelmäen terveysaseman muuttamista yksityiseksi toimijaksi tulee maksamaan kaupungille noin 1,4 miljoonaa euroa. Viiskulman osalta kustannukset nousevat arviolta noin 3,3 miljoonaan euroon.