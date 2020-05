Helsingin kaupungin Suursuon sairaalassa on todettu kymmeniä koronavirustartuntoja. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Helsingin kaupungin Suursuon sairaalaa koetellut koronaepidemia ehti levitä kaikkiaan neljälle osastolle, ja niillä kaikilla hoidettiin iäkkäitä potilaita.

Helsingin sairaalalääkäri Laura Pikkarainen kertoo, että aiemmin vahvistetun saattohoito-osaston lisäksi Suursuolla tartuntoja on ollut kahdella akuuttigeriatrian osastolla ja yhdellä psykogeriatrisella osastolla. Geriatrisilla osastoilla hoidetaan iäkkäitä potilaita.

HS uutisoi maanantaina, että Suursuon sairaalassa kaikkiaan 67 ihmistä on sairastunut koronaviruksesta.

Tartunnan saaneista potilaista 12 on kuollut.

Näiden osastojen potilaat ovat siis olleet sairaalassa osastoilla, joilla ei ole alun perin ollut tarkoitus hoitaa koronaan sairastuneita potilaita.

”Mutta eivät he siellä enää ole hoidossa, vaan heidät on siirretty kohorttiosastoille.”

Myös Helsingin kaupungin Laakson sairaalassa on koronavirusepidemia. Sielläkin on todettu kymmeniä koronavirustartuntoja ja tilanne on johtanut potilaiden kuolemiin myös tavallisilla osastoilla.

Laaksossa on myös koronaterveysasema. Siellä ei ole ollut epidemiaa.

Laakson sairaalan työntekijöillä on todettu useita koronavirustartuntoja. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Pikkaraisen mukaan kaupungin ei-koronaosastoilla on alettu käyttää kertakäyttöisiä, pisaratartunnalta suojaavia varusteita vasta sen jälkeen, kun covid-19-tautitapauksia on niillä tullut ilmi.

”Nyt puhutaan potilaista, joita ei ole hoidettu covid-19-osastoilla. Covid-osastoilla hoidetaan pisarakosketusvarotoimin koko ajan.”

Kun potilaan tartunta tai tartuntaepäily on käynyt ilmi, hoitajat ovat alkaneet Pikkaraisen mukaan käyttää kirurgista suunenäsuojaa, visiiriä, muovista suojaessua ja hanskoja.

Oireettomatkin voivat kuitenkin tartuttaa koronavirusta. Miksi nämä varusteet siis otetaan käyttöön vasta sitten, kun tautia on jo todettu?

”Olemme noudattaneet STM:n ja THL:n ohjeita, ja kaikki Suomen sairaalat noudattavat niitä samoja ohjeita”, Pikkarainen vastaa.

”Pisarakosketusvarotoimia ei käytetä niiden potilaiden hoidossa, joilla ei ole todettu koronatartuntaa.”

Hoitoa tarvitsevien ihmisten on kerrottu nyt välttelevän hoitoon hakeutumista, koska he pelkäävät taudin leviävän muillakin kuin koronaosastoilla. Onko huoli aiheellinen nyt esiin tulleiden tapausten myötä?

”En ota siihen kantaa. En halua, että ihmiset alkavat pelätä asiallista sairaalaan tuloa.”

Hyvä asia on se, että Helsingin sairaaloista Malmilla ei ole lainkaan koronaan liittyviä osastoepidemioita. Pikkaraisen mukaan suojautumiskäytännöt Malmin sairaalassa ovat samanlaisia kuin Laaksossa ja Suursuollakin.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Pikkarainen on aiemmin kertonut, että Suursuon sairaalassa potilaat eivät ole liikkuneet osastojen välillä. Onko virusta kuljettanut siis henkilökunta?

”Sitä selvitetään parhaillaan, ja siihen tarvitaan epidemiologista tietämystä. On mahdollista, että ei löydetä yhtä yhdistävää tekijää näiden välillä, vaan altistukset ovat syntyneet erikseen.”

Suursuon sairaalassa epidemia alkoi huhtikuun lopulla, mutta siitä kerrottiin vasta tällä viikolla. Minkä vuoksi Helsinki kertoo selvästi viiveellä sairaaloiden tartuntatilanteista?

Pikkarainen huomauttaa, että Suursuon sairaalassa ei ole toimintoja, joihin hakeuduttaisiin.

”Ihmiset, jotka sinne tulevat hoitoon ovat potilaita. Vierailukieltokin sairaalassa on jo ollut, joten sinne ei voi hakeutua vieraaksikaan. Epideemiset osastot laitetaan sulkuun eli niille ei oteta uusia potilaita, ennen kuin ovat puhtaita.”

Hänen mukaansa potilaille ja omaisille on kerrottu epidemiatilanteesta koko ajan.

”Suurella yleisöllä ei ole mitään sellaista toimintoa, jota heidän pitäisi tiedon perusteella välttää. Siellä ei ole esimerkiksi terveysasemaa, jota pitäisi välttää. Eikä ole vierailuja, joita pitäisi välttää, kun ei voi muutenkaan vierailla.”