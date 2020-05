Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin arvion mukaan koronaviruksesta johtuvan tehohoidon tarve on hienoisessa laskussa seuraavan kuukauden aikana.

Kehittämisjohtaja Visa Honkanen arvioi tiistaina Husin pitämässä tiedotustilaisuudessa, että vuodeosastoilla ja ja teho-osastoilla tilanne on tällä hetkellä vakaa ja rauhallinen.

Alun nousun jälkeen sekä vuodeosasto- että tehohoidon tarpeen suhteen ollaan kehittämisjohtaja Honkosen mukaan laskevalla käyrällä.

Hus suunnittelee koronaviruksen hoitamiseen liittyvää toimintaansa käyttämällä 2–4 viikon malleja pitkien ennusteiden sijaan.

”Tehohoidon tarve on laskussa seuraavan neljän viikon aikana”, Honkonen arvioi.

Testeissä positiivisten tulosten määrä on Honkasen mukaan laskusuunnassa.

”On kuitenkin muistettava, että rajoitusten vaikutus ei ole vielä täysin tiedossa, joten meidän on oltava koko ajan joten meidän täytyy koko ajan olla valmiita nopeisiin muutoksiin ja jopa siihen, että tapahtuu jotakin sellaista jota mallit eivät ole ennustaneet.”

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi totesi, että Hus on valmistautunut toiseen aaltoon ja potilasmäärien lisääntymiseen.

”Milloin se sitten tapahtuu loppukesästä, alkusyksystä, sitähän kukaan ei nyt tiedä. Se on kuitenkin oletettavaa, koska rajoitukset ovat vähentyneet ja ihmiset alkaneet liikkua”, Mäkijärvi totesi.

”Ensimmäisestä aallosta on opittu monia asioita, osaamme tunnistaa ja hoitaa koronapotilaita, osaamme kouluttaa ja siirrellä henkilöstöä tarvittaessa yksiköstä toiseen.”

Mäkijärven mukaan myös suojavarusteita on tällä hetkellä riittävästi.

”Toiseen aaltoon varaudumme täydentämällä varastoja.”

Jatkossa Hus keskittää koronapotilaita vanhaan Kirurgiseen sairaalaan.

”Siellä on heitä varten suunniteltu teho-osasto ja vuodeosastokapasiteettia.”

Tämä mahdollistaa muiden potilaiden häiriöttömän hoitamisen muissa yksiköissä.

Lisäksi Meilahden sairaala-alueen maanalaisiin pysäköintitiloihin on mahdollista pystyttää varasairaala.

Mäkijärven mukaan työntekijöiden jaksamisen kannalta on tärkeää, että he pääsevät pitämään kesälomiaan. Samaan aikaan, kun lomat pyörivät on kuitenkin oltava valmius hoitaa kasvava määrä koronaviruspotilaita.

Mäkijärven mukaan osaamisen koronatilanteen hoidossa tulee säilyä myös loma-aikana ja siksi työntekijät vuorottelevat eri yksiköissä.

”Välillä ollaan leikkaussalissa ja välillä hoidetaan koronapotilaita.”

Mäkijärvi kertoi tiedotustilaisuudessa myös, että Hus aikoo rekrytoida uusia työntekijöitä sekä kesää että syksyä varten, jotta työntekijöitä olisi riittävästi.

Husin arvion mukaan koronaepidemiasta on Suomessa selvitty toistaiseksi melko hyvin. Honkanen vertasi tiedotustilaisuudessa Suomen tilannetta Tanskaan ja Norjaan, joissa covid-19-tautiin kuolleiden määrä on suhteellisesti samalla tasolla. Ruotsissa kuolleiden määrä on noin viisinkertainen, jos suhteuttaa koronaan kuolleet asukasmäärään.

Tartunnan jäljitys ja karanteeniin asettaminen jatkuu yhä Hus-kunnissa.

Infektiolääkäri, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen korosti, että ”Testaa ja jäljitä” -strategiaa ylläpidetään Hus-alueella.

Rauhallisessakin vaiheessa Hus on tarvittaessa valmis lisäämään tartunnan jäljittäjiä.

Tällä hetkellä koronavirustestien kapasiteetti Husin laboratorioissa on noin 2 500 testiä vuorokaudessa.

Ruotsalaisen mukaan kapasiteettia on tarkoitsu nostaa siten, että alkusyksyyn mennessä Husin laboratoriot voivat tehdä 3 000–4 000 testiä päivässä.