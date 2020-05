Tanssiva agitaattori -esitys on nähtävissä KokoTeatterin mesenaattikampanjassa. Kuvassa Metsälintu Pahkinen ja Anna Veijalainen. Kuva: Heidi Bergström

Virtuaalisia menovinkkejä löytyy niin kulttuuriesityksiin kuin keväiseen puuhailuun esimerkiksi lasten kanssa. Kansainvälisiä kulttuurin teemapäiviä vietettiin tänä keväänä virtuaalisesti: maailman teatteripäivää 27. maaliskuuta ja tanssin päivää 29. huhtikuuta.

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa kerrotaan erilaisista tapahtumista. Facebookissa Museokortin ylläpitämä Vinkataan kulttuuria kotisohvilla -ryhmä kokoaa digitaalisia sisältöjä monelta kulttuurin alueelta, ja Karanteeniklubi vinkkaa poikkeusajan tapahtumista ja toiminnasta.

Teattereiden ovien ollessa kiinni esitysohjelmistoa toteutetaan eri tavoin verkossa: etäesityksinä tai kuunnelmina ja sometempauksina. Verkossa voi seurata myös keskusteluita ja haastatteluita kirjallisuudesta sekä ajankohtaisista aiheista joko suorina lähetyksinä tai tallenteina.

Kotisohvalta voi päästä kiinni luontoaiheisiinkin ja ainakin saada uusia näkökulmia siihen, miten keväistä ja kesäistä luontoa kannattaa tarkkailla. Kotikulmat näyttäytyvät tuoreella tavalla, kun niitä katsoo eri teemojen lävitse: uutta kulmaa kotikaupunkiin tai pääkaupunkiseutuun saa taidereiteillä, historiallisilla kävelykierroksilla tai mobiilioppaista.

Esittävää taidetta etänä

Karanteeniteatteri on suomalainen ammattilaisteatteri, joka tekee esityksiä striimattuna koteihin. Ohjelmistossa on esimerkiksi monologeja, improvisaatiota, lauluiltoja ja lastenteatteria. Toukokuussa ajankohtaisia esityksiä ovat mm. Minna Koskelan Luolanainen, Martti Suosalon Palvelija sekä Maltti ja Valtti. Livestriimauksen jälkeen tallenteet ovat nähtävillä vaihtelevan ajan.

Koronankohottamat on poikkeusaikana luotu someteatteri. Erilaisten työryhmien etätyöskentelyn tuloksena on lyhyessä ajassa syntynyt runsaasti teoksia. Kokonaisuuteen 19 kiellettyä kosketusta – ja vähän yli kuuluvat videot on katsottavissa Facebookissa ja Youtubessa.

Kansallisteatteri on avannut Äänikanavan, jossa voi kuunnella keskusteluja, äänimaisemia ja lukudraamatallenteita. Äänikanava toimii teatterin verkkosivulla ja Soundcloud-palvelussa. Ensimmäinen lukudraamatallenne on monologeista muodostuva Tyttö, joka käveli, jota esitettiin vuonna 2018 Kansallisteatterin Willensauna-näyttämöllä.

Svenska Teaternin näyttelijät lukevat ääneen uutta ruotsinkielistä novellikirjallisuutta toukokuun loppuun asti. Novellpausen-videot on toteutettu yhteistyössä Schildts & Söderströms -kustantamon kanssa.

KokoTeatterin esitystallenteita pääsee katsomaan teatterin mesenaattikampanjan kautta. Kampanja on voimassa kevään ajan. Tukisummaa vastaan saa vastikkeen eli esityksen, jonka voi valita verkkosivulla. Esitystaltioinnit näytetään Vimeo-palvelussa. Valittavana on esityksiä vuosien varrelta, mm. Tanssiva agitaattori vuodelta 2018, Laiminlyöty-tanssikonsertti (2016) ja Eva B – saako murhaajaa rakastaa (2000).

Ryhmäteatteri esittää verkossa suoratoistona näytelmän Usko, toivo, huijaus – eli kuinka köyhää käytetään toukokuun lopussa. Juha Kukkosen ohjaus sai ensi-iltansa helmikuussa.

Aleksanterin teatteri tuottaa verkkoon Amalie goes Online -esityssarjaa toukokuun ajan. Esitys kertoo tarinoita Aleksanterin teatterin historiasta, ja jaksoissa nähdään myös taiteilijavieraita. Noin vartin kestävät jaksoja voi katsella verkkosivulla, Facebookissa, Youtubessa ja Instagramissa.

Teatterikorkeakoulu on osa Taideyliopistoa, jonka Youtube-kanavalla voi katsella sekä opiskelijoiden että Taideyliopiston henkilökunnan esityksiä suorina lähetyksinä ja videotallenteina. Taideyliopiston sisältöjä on kerätty myös erilliselle verkkosivulle. Kulttuuria kotisohvalle -kokoelmasivulta löytyy podcasteja, videoita ja osallistavaa taidetta: esimerkiksi virtuaalinen toteutus näytelmästä Mummin kulta ja ruusu sekä tanssitaiteen opiskelijoiden digitaalisia projekteja.

Teatteri Toivo on ammattijohtoinen helsinkiläinen teatteriseurue. Sen esitys Hän joka kiinnostui ötököistä sai ensi-iltansa maaliskuussa suoraan verkossa. Esitys on yhä nähtävissä Teatteri Toivon Youtube-kanavalla. Näytelmästä on tehty kolme versiota, joissa pääroolin tulkitsee eri näyttelijä.

Viirus-teatteri esittää aiempien produktioidensa tallennuksia Viirus Play -sivullaan. Tallenne jää katsottavaksi viikon ajaksi. Ruotsinkieliset esitykset on tekstitetty suomeksi ja englanniksi.

Teatteri Hevosenkenkä on espoolainen lastenteatteri. Se järjestää suoran lähetyksen Kummituskekkerit-esityksestään toukokuun loppupuolella. Jännittävä komedia on suunnattu yli 3-vuotiaille. Lähetyksen jälkeen lipun ostaneet pystyvät katsomaan tallenteen kahden viikon ajan.

Turun kaupunginteatterin Somenäyttämö esittää livelähetyksiä Facebook-sivullaan perjantaisin. Somenäyttämön tallenteet jäävät katsottaviksi Facebookin videot-osioon. Euroviisuviikolla Keikalla.fi-palvelu lähetti drag show’n Euron Viisut, joka jää tallenteena katsottavaksi viikon ajaksi.

Oulun teatteri tarjoaa poikkeusajan teatteria korvaavana ohjelmana näyttelijöiden lukemia äänitteitä ja kuunnelmia, runoja ja satuja teatterin somekanavissa: Youtubessa ja Facebookissa. Lasten ja nuorten teatterifestivaali oli määrä järjestää Oulussa huhtikuussa, mutta sen tilalla teatteri julkaisi somessa yhdessä tekemisen sisältöjä koko perheelle.

Jyväskylän kaupunginteatterin Poikkeamia-verkkonäyttämöllä nähdään teatterin työntekijöitä hieman erilaisissa rooleissa. Sivustolle ohjelmaa tekevät kaupunginteatterin näyttelijät ja muu henkilökunta sekä yhteistyötahot. Sivulta löytyy mm. musiikkia, runoja, näyttelijöiden lukemia tarinatuokioita ja kulissikatsaus teatteriesityksen synnystä.

Vaasan kaupunginteatteri esittelee poikkeusajan ohjelmaansa verkkosivullaan. Siihen kuuluu esimerkiksi Runoklubi, jolla näyttelijät lukevat katsojien lähettämiä runoja. Teatterin uusimman näytelmän, komedian Laaki ja vainaa voi katsoa tallenteena.

Porilaisen Rakastajat-teatterin vanhoja esityksiä lisätään tallenteina Youtubeen viikoittain. Iltaisin Instagramissa luetaan iltasatu, joka sopii sekä lapsille että aikuisille.

Joensuun kaupunginteatteri tekee striimattuja livelähetyksiä Facebookissa. Esitykset tallennetaan myöhemmin katsottaviksi joko Facebookissa tai teatterin Youtube-kanavalla. Ohjelmassa on Näytelmä viikossa -tuotannon esityksiä ja improliveä.

Brittiläinen National Theatre on jo aiemmin tallentanut esityksiään elokuvateattereiden näytöksiä varten. Nyt National Theatre Live -palvelu esittää niitä teatterin Youtube-kanavalla. Esitykset säilyvät katsottavina viikon ajan. Toukokuussa palveluun on tulossa mm. musikaali Barber Shop Chronicles ja Gillian Andersonin tähdittämä klassikkonäytelmä A Streetcar Named Desire (Viettelyksen vaunu).

Ranskalais-saksalaisen yleisradioyhtiö Arten verkkopalvelun ohjelmisto koostuu eurooppalaisten toimijoiden tallenteista. Verkkosivun esittävien taiteiden osiosta voi katsella baletti- ja nykytanssiesitysten lisäksi tallenteita viime vuoden Prix de Lausanne -tanssikilpailuista ja sirkusfestivaalilta Festival Mondial du Cirque de Demain. Arten verkkosivun kielen voi valita kuudesta vaihtoehdosta: englanti, ranska, saksa, espanja, puola ja italia.

Venäläinen Mariinski-teatteri Pietarissa julkaisee esitystallenteitaan Mariinsky.tv-sivulla. Ooppera- ja balettiesityksiä julkaistaan joka viikko, ja tallenteet säilyvät katsottavina vuorokauden ajan.

Amerikkalainen TheaterMania-sivu listaa verkossa lähetettäviä teatteriesityksiä mm. Broadwaylta ja teatteritaloista eri puolilta Yhdysvaltoja. Toukokuun teatterivinkkejä sivusto on listannut artikkeliinsa, jossa ovat mukana mm. monologisarja Love, Loss & What I Wore sekä St. Ann’s Warehouse -teatterin The Encounter.

Säveltäjä Andrew Lloyd Webber perusti Youtubeen kanavan The Shows Must Go On!, jossa julkaistaan perjantai-iltaisin hänen säveltämiään musikaaleja yksi kerrallaan viikonlopun ajaksi. Tallenne on katsottavissa sivulla kahden vuorokauden ajan. Kanavalta löytyy myös säveltäjän omia etämusiikkinauhoituksia ja materiaalia kulissien takaa.

Helsingin Sanomat tarjoaa tilaajilleen verkossa Kansallisoopperan ja -baletin esityksiä, kuten baletit Romeo ja Julia sekä Giselle. Ne voi katsoa lähetyspäivinä HS:n verkkosivulta tai mobiilisovelluksesta. Verkkosivulla on katsottavissa myös esitystaltiointeja, mm. baletti Prinsessa Ruusunen ja ooppera Madama Butterfly.

Aurinkobaletti on turkulainen ammattitanssiryhmä. Se on aloittanut perjantaiset livelähetykset, joita voi katsoa AB-live-tapahtumassa Facebookissa ja Zoom-palvelun kautta. Tanssitaidetta esitellään vaihtuvilla teemoilla lyhyistä esityksistä ja improtanssista liikunnallisiin tuokioihin. Ryhmän online-esityskausi kestää kesäkuun puoleenväliin saakka.

Kansallisooppera esittää teoksiaan Stage24-videopalvelussaan. Oopperan ja baletin virtuaalinäyttämöllä voi katsoa ja kuunnella esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Stage24-palvelussa julkaistaan uutta sisältöä, eli menneiden kausien esitystallenteita, kaksi kertaa viikossa. Palvelusta löytyy muun muassa Tero Saarisen koreografia Kullervo ja koko perheen baletti Peppi Pitkätossu.

Cirque du Soleil on perustanut CirqueConnect-palvelun, joka tarjoaa sirkusryhmän viikoittaisia striimauksia. Palvelussa on myös katkelmia mm. Cirque du Soleilin esityksistä Zed, Amaluna ja Bazzar. Sirkusartistin elämää esitellään videoilla meikkitutoriaalista kuntotreeniin.

TINFO eli Teatterin tiedotuskeskus kerää Teatteri kotisohvalle -sivulle tietoa teatterien verkossa tapahtuvista esityksistä. Mukana on niin livelähetyksiä kuin teostallenteitakin.

Tanssin Tiedotuskeskus on koonnut erilaisia tanssisisältöjä verkkosivuilleen. Nauti tanssista kotona -sivulta löytyy monipuolinen valikoima linkkejä esitystallenteisiin ja tanssielokuviin, niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Luento- ja kirjallisuuslähetyksiä verkossa

Tiedekulman Poikkeuslinjalla-ohjelmasarjassa Helsingin yliopiston tutkijat keskustelevat työelämäprofessori Pekka Saurin kanssa koronakriisin myötä häämöttävistä näköaloista. Keskiviikkona 20.5. klo 15–16 keskustellaan teemalla kansallisvaltion korona. Saurin vieraina ovat yliopistotutkija Timo Miettinen ja apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi. Keskiviikkona 27.5. klo 15–16 aiheena on koronavaalit. Vieraina ovat Nordic West Office Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Kristiina Helenius ja Ylen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Ohjelma lähetetään livenä ja julkaistaan seuraavana päivänä tallenteena, Youtube-videona ja podcastina. Aiemmat viisi keskustelua ovat edelleen katsottavissa ja kuunneltavissa, linkit Tiedekulman verkkosivulla.

Lavarunoilija Tania Nathán esiintyy suorassa lähetyksessä helsinkikanava.fi-sivulla maanantaina 18.5. klo 15. Punaisena lankana hänen työssään kulkee antirasismi ja intersektionaalisuus. Ennen keikkaa Nathania haastattelee suomeksi ja englanniksi informaatikko Samu Eeve. Esityksen voi myöhemmin katsoa tallenteena.

Kirjailijahaastattelussa filosofi Frank Martela kertoo kirjastaan Elämän tarkoitus – suuntana merkityksellinen elämä suorassa lähetyksessä helsinkikanava.fi-sivulla tiistaina 19.5. klo 13. Informaatikko Niina Holm haastattelee. Tapahtuma on katsottavissa livenä ja tallenteena helsinkikanava.fi-sivulla.

Keskustelua asunnottomuudesta. Keskustelemassa tiistaina 19.5. klo 15 koronakriisin vaikutuksesta asunnottomien tilanteeseen ovat Jussi Lehtonen Vailla vakituista asuntoa ry:stä ja Etsivän lähityön Janne Leskinen. Tapahtuma on katsottavissa livenä ja tallenteena helsinkikanava.fi-sivulla.

Runoilija Silja Järventausta on kirjailijavieraana pe 22.5. klo 13. Häneltä on ilmestynyt viides runoteos Ympäristön avajaiset. Runoilijaa haastattelee Niina Holm. Tapahtuma on katsottavissa livenä osoitteessa helsinkikanava.fi ja myöhemmin tallenteena.

Helsinki-kanavalta verkkosivulla helsinkikanava.fi löytyy live-lähetysten lisäksi videoita muun muassa kuntoilu- ja treenivinkkejä, kaupunginorkesterin konsertteja, kaupunginvaltuuston kokoukset, ajankohtaisia kaupungin tiedote- ja neuvontavideoita sekä erilaisia videoita Helsingistä.

Verkkoluennot.fi-sivusto kokoaa yhteen kansalais- ja työväenopistojen verkkoon välitettäviä yleisöluentoja. Luentoja voi katsoa maksutta kotona. Kaikkia luentoja ei ole voitu tallentaa tekijänoikeudellisista syistä. Palvelusta voi löytää Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston luentoja.

Arkistojen aarteita, virtuaalitaidetta ja kävelykierroksia

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n elokuvia voi katsella vapaasti Elonet-palvelussa elokuvateatteri Kino Reginan ollessa kiinni. Palvelussa on tarjolla muun muassa vanhoja kotimaisia rikoselokuvia, fantasia- ja tieteiselokuvia, dokumentteja ja lyhytelokuvia.

Kansalliskirjaston ylläpitämästä valtakunnallisesta Finna-palvelusta löytyy Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aarteita. Palvelun kautta voi vaikka tutustua digitaalisiin taidekokoelmiin, katsella vanhoja valokuvia tai askarrella entisaikojen lautapeli.

Museoiden virtuaalikierroksille pääsee kootusti Google Arts & Culture -sivustolla. Sen kautta voi nauttia kierroksista sadoissa museoissa eri puolilla maailmaa tai kurkistaa niiden taidekokoelmiin. Myös Museokortti-sivusto listaa vinkkejä vierailuista virtuaalimuseoihin.

Helsingin kaupunginmuseo ja Ham Helsingin taidemuseo ovat yhdessä toteuttaneet Mieliala – Helsinki 1939–1945 -näyttelyyn pohjautuvan seitsemänosaisen podcast-sarjan. Sarjassa näyttelyn kuraattori Anna Kortelainen saattelee kuuntelijan sodan mielialatiedustelun maailmaan, helsinkiläisten kokemuksiin ilmapommituspäivinä sekä evakuointeihin. Podcast-sarjaa voi kuunnella Helsingin kaupunginmuseon ja taidemuseon verkkosivuilla sekä Spotify- ja Apple Podcasts -palveluissa.

Helsingin kaduilla, puistoissa ja aukioilla on 2 700 taideteosta ympäri kaupunkia, muun muassa 500 veistosta on nähtävissä yötä päivää. Helsingin taidemuseo Ham pitää huolta helsinkiläisten omasta taidekokoelmasta, johon kuuluu yli 9 000 teosta. Näihin taideteoksiin pääsee helposti tutustumaan myös kotoa käsin Hamin verkkosivujen kautta ja museon sosiaalisen median kanavia seuraamalla. Kaupunkilaisten iloksi on luotu myös valmiiksi suunniteltuja omatoimisia veistosreittejä erilaisten teemojen ympärille.

Vantaan museoiden virtuaaliseen tarjontaan kuuluu löytyy opaskierroksia eri museoihin. Taidemuseo Artsissa pääsee opastukselle Kuvanvapaus-näyttelyyn, Suomen Ilmailumuseon Konna- ja Junnu-näyttelyihin, Vantaan kaupunginmuseon Kohti tuntematonta -näyttelyyn sekä Vantaan Maatalousmuseoon. Sivulle on koottu myös tiedot mobiilioppaista historiallisille jokikävelyille Vantaalla, vuoden 1918 Vantaan tapahtumiin sekä mobiilipeleistä, jotka vievät Vantaan historiaan.

Espoon kaupunginmuseon Kamun Tuhat tarinaa Espoosta -virtuaalinäyttely kertoo Espoosta viidellä eri aikakaudella. Talomuseo Glimsin vanhaan tupaan ja Tilkki-Vihtorin mökkiin voi tutustua kotisohvalta käsin. Espoon kaupunginmuseon Youtube -kanavalta löytyy hauskoja videoita Espoon historiasta.

Wikimedia.fi-sivustolta löytyy omatoimisia kävelykierroksia, joilla voi kävellä oman puhelimen opastamana. Omatoimikierroksella voi tutustua Kallion kadonneisiin elokuvateattereihin vanhojen valokuvien opastuksella tai nähdä miltä Länsi-Herttoniemessä on näyttänyt aiemmin. Kansainvälisen Ajapaik-sovellutuksen avulla voi valokuvata itse miltä paikalla näyttää nyt. Kuvaparit jäävät Ajapaikkiin muiden tarkasteltaviksi. Omatoimikierros on osa Wikimedia Suomen Helsinki Rephotography -hanketta, jossa kannustetaan kaupunkilaisia liikkumaan ja tutustumaan kaupunkiin vanhojen valokuvien avulla.

Luontovinkkejä verkkosivuilta

Keväinen luonto on pääkaupunkiseudulla parhaimmillaan ja tarjoaa nähtävää ja kuultavaa. Pääkaupunkiseudulla on Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistojen lisäksi paljon vanhoja metsiä, lehtoja, lintuvesiä, rantoja ja saaristo. Pandemian aikaan kannattaa välttää suosituimpia luontokohteita ja tutustua lähistön metsiin ja muihin luontokohteisiin. Ennen luontoretkeä on hyvä lukea Suomen Ladun laatima vastuullisen ulkoilijan etiketti koronaepidemian aikaiseen ulkoiluun järjestön verkkosivulta.

Pääkaupunkiseudun luontokohteet: Helsingin kaupungin verkkosivulta hel.fi/lumo löytyy tietoa Helsingin luonnosta, suojelualueista ja luontokohteiden esitteitä. Espoon luontokohteista, luontopoluista, retkistä tietoa saa Espoon kaupungin Retkelle luontoon -verkkosivulta. Vantaan luontopoluista, ulkoilualueista ja ulkoilusaarista saa puolestaan informaatiota Vantaan kaupungin Retkeile luonnossa -sivulla.

Suomen Ladun Luontobingossa etsitään bingoruudukossa mainittuja asioita luonnosta. Kun jotain kysyttyä löytyy, se merkitään ruudukkoon ja viiden suoran saanut saa huutaa: ”Bingo!” Luontobingokortin pohjan voi tulostaa verkkosivulta. Ruudukon voi tehdä myös itse ja keksiä sinne asioita, joita luonnosta voisi etsiä.

Digitaalinen kasvio on oiva tapa opetella tuntemaan peruskasveja, ja kasvien kukinta-aika on paras aika kuvaamiseen. Ohjeita kasvion luomiseen saa esimerkiksi Suomen 4H-liiton sivulta hakusanalla ”digitaalinen kasvio”.

Virtuaalisesti luontoon voi tutustua muun muassa Yle Luonnon verkkosivuilla. Sivuilla voit esimerkiksi testata myös tietämyksesi luonnosta, tunnistaa lintujen ääniä tai katsoa Ylen luonto-ohjelmia verkossa.

Helsingin saaristoon pääsee tutustumaan virtuaalisesti risteilykauden ja vesibussiliikenteen alun siirtyessä koronaepidemian vuoksi. Ensimmäinen virtuaaliristeily kertoo kymmenen tarinaa Helsingin linnakesaarien historiasta ja nykypäivästä. Katsoja pääsee itse vaikuttamaan videon kuvakulmaan ja maisemaan. Video on katseltavissa Sea Helsingin Youtube-kanavalla.

Etäluontoretkille Helsinkiin pääsee luonto-oppaiden johdolla luontovideoilla kevään ja kesän aikana. Luontoretkivideoissa hengähdetään Helsingin luonnossa ja ja tutustutaan luontokohteiden erityispiirteisiin. Videot julkaistaan Oodi Helsingin luonnolle -videosarjassa Helsinki-kanavalla sekä Helsingin Kaupunkiympäristön Youtube-kanavalla.

Vanhankaupunginlahden merikotkalivessä seurataan merikotkapariskuntaa poikasineen. Merikotkapari on nimetty Nadiksi ja Amaliaksi alueella sata vuotta sitten asuneen kalastajapariskunnan mukaan. Elisa.fi/merikotkalive-sivulla voi seurata myös Lopin saareen asettuneiden harmaahaikaroiden ja merimetsojen pesimäpuuhia.

WWF:n suuren suosion aiempina vuosina saanut norppalive on jälleen toiminnassa. Saimaan norppien köllöttelyä kivellä voi seurata kotisohvilta käsin WWF:n verkkosivulla. WWF:n sivuilla voi katsoa myös kalasääksen pesimäpuuhia Saimaalla. Sääksi eli kalasääski on uljas petolintu, joka elää Suomessa koko maassa. Luontolivessä odotetaan nyt poikasuutisia.

Korkeasaari avautuu kävijöille 1. kesäkuuta. Tarkempia tietoja ja ohjeita avaamiseen liittyvistä rajoituksista saa Korkeasaaren verkkosivuilta heti kun tilanne selkiytyy. Avautumista odotellessa eläimiä voi seurata eläintarhan livekameroiden, videoiden ja sosiaalisen median kanavien kautta. Korkeasaaren verkkosivuille on kerätty tietovisoja, testejä ja pelejä, joiden avulla voi muun muassa tutustua eläintarhan uusiin asukkaisiin tai testata omaa eläintietämystään.

Virtuaalimenoja lapsille

Soturikissat-livessä eläköityneet soturikissat Nekku ja Nelli päivystävät tiistaisin ja torstaisin Tikkurilan kirjaston Instagram-livessä klo 16–17 (ei helatorstaina 21.5.). Tiistaina 19.5. on bingo, 26.5. tehdään sarjakuvaa ja 28.5. vinkataan kirjoja.

Harry Potter -kerhossa keskustellaan tekemisen lomassa Potter-kirjasarjasta ja muista hyvistä kirjoista Tikkurilan kirjaston Instagram-livessä keskiviikkoisin klo 16–17. Ke 20.5. piirretään ja arvataan Potter-hahmoja ja 27.5. bingotaan. Harry Potter ja viisasten kivi -kirja on nyt saatavilla e-kirjana ja e-äänikirjana rajattomasti Helmet-kirjastokortilla.

Autiosaarella-seikkailu on älypuhelimilla toimiva tarina, joka on suunnattu alakoululaisille. Telegram-pikaviestisovelluksella toimiva seikkailu etenee interaktiivisesti lähetettyjen kuvien perusteella. Seikkailu kestää viikon kerrallaan ja alkaa uudestaan maanantaisin, mutta siihen voi liittyä myös kesken viikkoa. Jokaiselle viikonpäivälle on seitsemän tehtävää. Seikkailuun voi osallistua 21.6. asti. Seikkailu kannattaa aloittaa yhdessä vanhempien kanssa, mutta edetessä lapsi pärjää yksin. Autiosaarella-pelin liittymisohjeet saa sivulta digiteatteri.fi/autiosaarella. Seikkailun järjestää Riihimäen teatterin hankkeena aloittanut #Digiteatteri Helsingin kaupungin avustuksella.

Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon #löydetäänannantalo tutustuttaa Annantalon esityksiin ja näyttelyihin ja #tehdääntaidejuttuja tarjoaa taidetyöpaja ja muita ideoita kotien taidekasvatuksen tueksi.

Lisää vinkkejä lasten viihtymiseen poikkeusaikana on kerrottu huhtikuussa HS:n jutussa, jossa listataan tekemistä perheille kotosalla.